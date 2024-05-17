Глава Минобразования Финляндии: Отправка войск на Украину может привести к третьей мировой войне

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Глава Минобразования Финляндии: Отправка войск на Украину может привести к третьей мировой войне

В случае, если страны Запада решат отправить свои войска на Украину, может начаться третья мировая война. Об этом предупредила глава Минобразования Финляндии и кандидат на мандат Европарламента Анна Майя-Хенрикссон.

В комментарии финскому изданию Yle Майя-Хенрикксон отметила, что, по ее мнению, необходимо быть очень осторожными в этом вопросе, поскольку подобное решение сопряжено со значительными рисками.



По словам генерального директора по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что идея отправки военнослужащих армий стран НАТО для непосредственного участия в вооруженном конфликте на Украине не вызывает у финнов особого энтузиазма. Он также напомнил, что НАТО уже опосредованно вмешивается в украинский кризис, поставляя Киеву вооружения и консультируя руководство ВСУ.

Между тем, финские власти планируют конфисковать около тысячи объектов недвижимости, владельцы которых проживают в России и из-за введения санкций, затронувших банковскую систему, не имеют возможности оплачивать счета за коммунальные услуги. Одновременно с этим Хельсинки планирует ввести полный запрет на продажу недвижимости гражданам России.

Таким образом, правительство Финляндии в очередной раз продемонстрировало полнейшее пренебрежение к декларируемому в качестве одной из основополагающих "западных ценностей" институту частной собственности.
12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:48
    Вот вас первых и кинут под наши танки , вместе в поляками и прибалтийскими тиграми.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:21
      ФАБы с УМПК ждут горячих финских парней для отправки к Бандере. am
  2. курвиметр Звание
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 16:51
    Пусть отжимают. Санкции закончатся наши еще прикупят. Не оскудела еще Земля Русская иноагентами smile
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 16:51
    ...глава Минобразования Финляндии и кандидат на мандат Европарламента Анна Майя-Хенрикссон.
    То ли Анна, то ли Майя начинает что-то подозревать. Такой в Европарламенте не место - слишком умна. yes
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Лешак
      То ли Анна, то ли Майя начинает что-то подозревать. Такой в Европарламенте не место - слишком умна.
      Не знаю про Европарламент, а из министров точно выгонят. Такие мысли на Западе без приставки "экс" обычно не транслируют.
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +4
    Сегодня, 16:53
    Чегоже вам чухонцам не сиделось за тихим кордоном с соседом?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:00
    «...кандидат на мандат...» —

    — Эта чует сердцем ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Эта чует сердцем ...

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  6. KCA Звание
    KCA
    +3
    Сегодня, 17:10
    Пора, пора вернуть чухонию обратно по власть Русского императора, шведы не оправдали надежд, в анус их
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:23
      А куда чухонцев депортировать из Финляндии? В Антарктиду пингвинов пасти. laughing good
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:18
    Отправка войск на Украину может привести к третьей мировой войне

    ВГК и командованию РВСН в такой ситуации важно не пропустить начало, после которого накал страстей охладится до нуля...
    Это же известно давно, самые мелкие собачонки громче всех лают...
    А чувство самосохранения должно присутствовать - разъярённого медведя очень тяжело остановить (победить)...
    «Я знаю сотни способов вытащить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его туда обратно»
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 17:31
    Не может, а приведет, хватит уже не договаривать