Президент Польши заявил о готовности его страны участвовать в программе НАТО Nuclear Sharing, но окончательное решение пока не принято

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Президент Польши заявил о готовности его страны участвовать в программе НАТО Nuclear Sharing, но окончательное решение пока не принято

Польский лидер Анджей Дуда в очередной раз высказался о готовности его страны разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. В ходе интервью газете Il Giornale он выразил мнение, что существующая конфигурация уже устарела на фоне украинского конфликта.

По мнению Дуды, текущее размещение ядерного оружия НАТО в Европе продиктовано обстоятельствами 50-х годов прошлого века, когда ориентиром была линия соприкосновения Североатлантического альянса и Организации Варшавского договора. Сегодня, как выразился польский лидер, геополитические реалии таковы, что предыдущую концепцию следует пересмотреть в целях адаптации к современным условиям.



Дуда подчеркнул, что безопасность стран, в которых размещено ядерное оружие, находится на куда более высоком уровне. При этом он добавил, что Польша готова стать участником программы НАТО Nuclear Sharing, но окончательное решение пока не принято ни одной из сторон.

Напомним, что ранее польский президент после своей встречи с коллегой из Литвы Гитанасом Науседой заявлял, что в связи с размещением Россией своего тактического ядерного оружия в Беларуси программа Nuclear Sharing должна быть распространена на восточноевропейские страны, входящие в Североатлантический альянс.
4 комментария
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 16:51
    Дуда подчеркнул, что безопасность стран, в которых размещено ядерное оружие, находится на куда более высоком уровне.
    В том случае, если ядерное оружие своё и используется для обеспечения собственной безопасности. Кимы - ярчайший тому пример.

    Если ядерное оружие чужое, твою территорию используют как плацдарм, а само оружие для нападения - то не безопасность повышается, а шанс стать мишенью для ответного удара, сиречь застеклованной пустыней. В условиях ядерной войны, хоть ограниченной, хоть глобальной, очередного раздела Польши не будет. Будет стирание с географической (даже не политической!) карты мира.

    Дуда вобще когда-нибудь головой думает? Это ведь просто и иногда даже приятно. А уж полезно-то как!

    Пы.Сы. Где тут наш поляк, любитель гугл-переводчика? Сейчас прибежит, расскажет, как "галантерейщик и кардинал" они вместе с НАТО Россию не боятся...
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 17:08
      Зачем ему думать? В Беларуси РФ размещает ТЯО, носителей полно, окромя ракет и бомб всё калибра 152мм+, надо Путину признать РБ ядерной державой и передать Лукашенко бразды правления,вот тогда пшеки побегут как тараканы по высокоразвитым странам гейропы, ненуачо, наклеаршеринг, или по нашему, на, поноси, попонтуйся, дави клопов
      1. bondov
        bondov
        +1
        Сегодня, 17:20
        Что-то у вас как-то странно думать получается - атом в Беларуси и РФ - хорошо и умно, а вот в Польше - плохо, вот и в Польше тоже думают, что атом хорошо и умно... по мегаполисам РФ ударить - и побегут тараканы ... не надо было Беларуси атом давать...
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 17:17
    А. Дуда в очередной раз высказался о готовности его страны разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО

    Если этот деятель захотел кого-то по троллить, то очень неумно. О последствиях в судьбе поляков этот пиндoc не задумывается.