Президент Польши заявил о готовности его страны участвовать в программе НАТО Nuclear Sharing, но окончательное решение пока не принято
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Польский лидер Анджей Дуда в очередной раз высказался о готовности его страны разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. В ходе интервью газете Il Giornale он выразил мнение, что существующая конфигурация уже устарела на фоне украинского конфликта.
По мнению Дуды, текущее размещение ядерного оружия НАТО в Европе продиктовано обстоятельствами 50-х годов прошлого века, когда ориентиром была линия соприкосновения Североатлантического альянса и Организации Варшавского договора. Сегодня, как выразился польский лидер, геополитические реалии таковы, что предыдущую концепцию следует пересмотреть в целях адаптации к современным условиям.
Дуда подчеркнул, что безопасность стран, в которых размещено ядерное оружие, находится на куда более высоком уровне. При этом он добавил, что Польша готова стать участником программы НАТО Nuclear Sharing, но окончательное решение пока не принято ни одной из сторон.
Напомним, что ранее польский президент после своей встречи с коллегой из Литвы Гитанасом Науседой заявлял, что в связи с размещением Россией своего тактического ядерного оружия в Беларуси программа Nuclear Sharing должна быть распространена на восточноевропейские страны, входящие в Североатлантический альянс.
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