Борцы за свободу французских колоний организовали конференцию, инициатором которой значится Бакинская инициативная группа

Примечательная видеоконференция была организована представителями антиколониальных движений, выступающих за независимость таких французских колоний и территорий как Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа и остров Корсика. Видеоконференция называется «Солидарность с канакским народом».Канаки – коренное население Новой Каледонии, которая является французской колонией, формально - административно-территориального образования Франции с особым статусом. Они давно выступают за свою независимость, а недавно в Новой Каледонии вспыхнули массовые беспорядки.Но интересно другое – организатором видеоконференции значится некая «Бакинская инициативная группа». В заявлении данной группы осуждается проведение французскими властями политики, препятствующей свободному волеизъявлению народов колоний, в первой очереди – Новой Каледонии, где сейчас продолжаются беспорядки.Французские эксперты уже обвиняют Азербайджан в причастности если не к провоцированию, то к поддержке массовых волнений. Но, с другой стороны, а чего хочет Франция в ответ на свою провокационную политику в Закавказье? Ведь Франция демонстративно поддерживает Армению, заключает договоры о военном сотрудничестве и осуждает Азербайджан. Естественно, что и азербайджанские власти в ответ могут поддерживать выступающие за независимость народы французских колоний.После утраты влияния в Западной и Центральной Африке, где в Мали, Буркина-Фасо, ЦАР, Нигере, Гвинее, Сенегале утвердились антифранцузские силы, проблемы с карибскими и полинезийскими колониями могут стать новой «головной болью» для Эммануэля Макрона.

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