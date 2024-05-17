Борцы за свободу французских колоний организовали конференцию, инициатором которой значится Бакинская инициативная группа

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Борцы за свободу французских колоний организовали конференцию, инициатором которой значится Бакинская инициативная группа

Примечательная видеоконференция была организована представителями антиколониальных движений, выступающих за независимость таких французских колоний и территорий как Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа и остров Корсика. Видеоконференция называется «Солидарность с канакским народом».

Канаки – коренное население Новой Каледонии, которая является французской колонией, формально - административно-территориального образования Франции с особым статусом. Они давно выступают за свою независимость, а недавно в Новой Каледонии вспыхнули массовые беспорядки.

Но интересно другое – организатором видеоконференции значится некая «Бакинская инициативная группа». В заявлении данной группы осуждается проведение французскими властями политики, препятствующей свободному волеизъявлению народов колоний, в первой очереди – Новой Каледонии, где сейчас продолжаются беспорядки.

Французские эксперты уже обвиняют Азербайджан в причастности если не к провоцированию, то к поддержке массовых волнений. Но, с другой стороны, а чего хочет Франция в ответ на свою провокационную политику в Закавказье? Ведь Франция демонстративно поддерживает Армению, заключает договоры о военном сотрудничестве и осуждает Азербайджан. Естественно, что и азербайджанские власти в ответ могут поддерживать выступающие за независимость народы французских колоний.

После утраты влияния в Западной и Центральной Африке, где в Мали, Буркина-Фасо, ЦАР, Нигере, Гвинее, Сенегале утвердились антифранцузские силы, проблемы с карибскими и полинезийскими колониями могут стать новой «головной болью» для Эммануэля Макрона.
11 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:50
    Азербайджанцы и до Каледонии добрались , небось рынки тама контролируют.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 16:58
      Да! Удивили! good Не ожидал такого! Молодцы. Пусть разоблачают, раскрывают преступления Франции. Собирают недовольных Францией вокруг себя. Возможно, макарону уже не до укрии будет.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 17:19
        Посмотрим, как там с олимпиадой будет. А то олимпийское перемирие потребуется в Париже на время проведения олимпиады.
        Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо. (С) am
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Ирек
      небось рынки тама контролируют.

      Ну и пусть контролируют, они в любом случае лучше лягушатников.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:55
    «Французские эксперты уже обвиняют Азербайджан» —

    — Судьбе не раз шепнём:"Мерси,Баку!" ...
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 17:02
      Комментарий в Вашем стиле: "Эй, хранцуз, купи арбуз." wink
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 17:00
    Ну, а что? Баку очень верно действует. Нам надо брать пример. Искать и главное- находить болезненные точки государств, которые не стесняются вооружать и полностью обеспечивать наших непримиримых врагов - фашистов. Нечего миндальничать. Я думаю, что такие возможности у нас есть. Их надо непременно использовать нам на пользу, врагам во вред.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 17:03
    Азербайджан заходит со стороны Океании , пока Россия выпихивает последних французов из Африки good
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 17:33
      Да и в самой Франции дела не так хороши, там уже говорят о "мексиканизации". https://jfdi.expert/news/4001-ru/
  5. Комментарий был удален.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:20
    Это фейк. Просто флаг Азербайджана и Н.Каледонии похожи. Слева - Азербайджан. Справа - Н.Каледония.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:34
    Азербайджан привентивно борется с французской экспансией в Армении, интересно интересно. laughing