В Одессе после удара ВС РФ на окраине города прогремел взрыв, в небо поднимается густой дым
Пока российская армия успешно выбивает врага сразу на нескольких направлениях на фронте, командование ВС РФ не забывает и об уничтожении тыловых военных объектов на подконтрольной Киеву территории.
Местные паблики, вопреки запретам властей, сообщают о мощном взрыве в Одессе, после которого в небо поднялся очень густой столб дыма. О вторичной детонации ничего не сообщается, возможно, поражено место хранения топлива. Судя по фотографиям и видео, которые публикуют одесситы, прилет был где-то на окраине города.
Рядом с местом взрыва можно разглядеть высоковольтные ЛЭП, поэтому не исключено, что поражен очередной инфраструктурный энергетический или крупный промышленный объект. Хотя нет сомнений, что через некоторое время официальные власти начнут трубить об ударе по «гражданским» объектам, и даже снимки отредактированные опубликуют.
Это уже вторая серия прилетов по этому портовому городу за сутки. Предыдущие удары «Геранями» наносились минувшей ночью. Местные каналы уточняют, что в результате ночной атаки, в частности, повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. В настоящее время в городе продолжают звучать сигналы воздушной тревоги, скорее всего, будут еще попадания.
Не остается без внимания ВС РФ и Харьков, по нему и области также наносились удары минувшей ночью. Сейчас этот город особенно важен для ВСУ с учетом продвижения к нему с северо-востока российской армии.
Сообщается, что был нанесен удар по поселку Купянск-Узловой, скорее всего, в ходе ночной атаки. Здесь находится крупный железнодорожный узел, который ВСУ используют для переброски резервов на данное направление в попытке сдержать наступление ВС РФ.
В самом Харькове киевский глава администрации Терехов подтвердил как минимум два удара корректируемыми авиабомбами (КАБ) в Холодногорском (бывшем Ленинском) районе города. Естественно, утверждает, что они пришлись по жилым постройкам. При этом после прилетов начались мощные пожары, что довольно странно, если бомбы действительно угодили в обычные дома.
Сообщается, что в Харькове сигнал воздушной тревоги не смолкает уже более шести часов. Есть несколько прилетов в разные районы города, в том числе центр, после которых начались пожары, в небо поднимаются густые клубы дыма. Что именно поражено, пока неизвестно. Российские источники уточняют, что по военным целям в городе работает наша авиация, применяются ФАБ с УМПК. Местные каналы публикуют фотографии с мест прилетов.
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