Концепт самолета-заправщика NGARS от Lockheed Martin
Новый концепт самолета KC-Z от Lockheed Martin
С середины десятых годов Пентагон на теоретическом уровне прорабатывает вопрос создания перспективного самолета-заправщика с шифром KC-Z. Эта программа пока не продвинулась дальше предварительных изысканий, но авиастроительные компании уже заинтересовались ею. Они предлагают свои варианты перспективного танкера с теми или иными особенностями. Так, на днях был опубликован новый концепт подобного самолета от компании Lockheed Martin, представляющий большой интерес.
Первые идеи
ВВС США занимаются вопросом обновления парка самолетов-заправщиков с середины двухтысячных годов. В начале десятых была успешно завершена разработка танкера KC-X, направленная на замену самолетов KC-135. Прямо сейчас подходит к завершению аналогичный конкурс KC-Y, по итогам которого начнется замена имеющихся KC-10.
В 2015 г. в открытой печати впервые была упомянута аналогичная программа KC-Z. Тогда сообщалось, что ее целью является создание принципиально нового заправщика с рядом характерных черт и особенностей. В первую очередь, от такого самолета требовалась малозаметность. Он должен был работать вблизи зон ответственности ПВО противника и обеспечивать применение фронтовой авиации без рисков для себя и заправляемых самолетов.
Насколько известно, тактико-технические требования к заправщику KC-Z до сих пор не выработаны. Профильные организации ВВС США продолжают необходимые исследования и пока не сформировали общую картину. Одновременно с этим вопрос облика будущего заправщика рассматривается ведущими авиастроительными организациями. Даже без технического задания и заказа, они прорабатывают и предлагают те или иные концепты нового самолета.
Макет KC-Z от Lockheed Martin обр. 2016 г. Фото Thedrive.com
Одной из первых на планы ВВС отреагировала компания Lockheed Martin. Еще в 2016 г. она разработала и представила концепт перспективного заправщика со всеми необходимыми особенностями и функциями. Такой самолет должен был иметь необычный внешний вид, внутренние баки большой емкости и сниженную ЭПР.
Впрочем, концепт заправщика из 2016 г. не получил развития. Потенциальный заказчик в лице ВВС пока не сформировал техническое задание, и «Локхид-Мартин» не стала тратить силы на проект с сомнительными перспективами. При этом о программе KC-Z не забыли и начали проработку новых идей.
Новый концепт
Как оказалось, Lockheed Martin продолжала проработку перспективной темы и теперь готова представить новый концепт самолета-заправщика с рабочим обозначением NGARS (Next-Generation Air Refueling System – «Система дозаправки в воздухе нового поколения»). Первое и пока единственное изображение такого самолета в представлении художника, а также некоторая информация о проекте были опубликованы 13 мая изданием Aviation Week.
Концепт NGARS радикально отличается от представленного ранее макета. Была выбрана новая аэродинамическая схема, изменены основные элементы конструкции и т.д. Кроме того, приняты меры в области защиты, призванные обеспечить безопасную работу вблизи опасных зон.
Нынешний проект NGARS предусматривает строительство самолета схемы «бесхвостка» с выраженным фюзеляжем и крылом максимальной площади. Самолет имеет характерные обводы, указывающие на применение стелс-технологий. Носовая часть фюзеляжа имеет ограниченную ширину и вмещает кабину пилотов. За нею фюзеляж расширяется за счет воздухозаборников, и увеличенное сечение сохраняется до самого хвоста, где находятся, по-видимому, два двигателя.
KC-135 передает топливо истребителю F-22. Фото Минобороны США
Применено стреловидное крыло с трапециевидными в плане консолями. Оно сочетает значительный размах и удлинение, которые дают большую площадь и позволяют получить максимальный внутренний объем. В хвостовой части фюзеляжа располагается оперение в виде двух разваленных наружу килей.
Сообщается, что подобная схема и архитектура планера позволила оснастить самолет внутренними топливными баками максимальной емкости без ущерба для летных данных. Для передачи топлива могут применяться агрегаты разных типов. Так, на опубликованном изображении NGARS применяет жесткую заправочную штангу. Приемные гнезда для такого устройства имеются на боевых и вспомогательных самолетах ряда типов.
Габариты и масса конструкции, а также летно-технические характеристики подобного самолета не сообщаются. Также остается неизвестной емкость топливной системы, скорость выдачи горючего и т.д. Можно предполагать, что по рабочим характеристикам NGARS / KC-Z не должен уступать современным танкерам, состоящим на вооружении.
Самолет NGARS предназначается для работы в опасном воздушном пространстве – вблизи зон ответственности ПВО противника или даже с заходом в нее. В связи с этим предложен комплексный подход к безопасности. В первую очередь, самолет предлагают строить с применением стелс-технологий и сокращать его заметность для любых систем обнаружения и для соответствующих средств поражения.
Кроме того, Lockheed Martin предлагает использовать бортовой комплекс обороны. Он должен будет определять подсветку локаторами, выявлять пуски ракет и бороться с ними. Для борьбы с подлетающими ракетами предлагают использовать помехи разного рода, ствольное вооружение и даже собственные ракеты «воздух-воздух».
Истребитель F/A-18 готовится к стыковке с танкером KC-10. Фото Минобороны США
Для защиты от противника, танкер во время вылета должен сопровождаться истребителями. Кроме того, в проекте NGARS рассматривается возможность прикрытия заправщика силами БПЛА Collaborative Combat Aircraft с функциями истребителя. Под управлением экипажа заправщика или самостоятельно они должны будут искать угрозы и реагировать на них.
Особые требования
Уже ясно, что техническое задание на будущий проект KC-Z будет оговаривать не только рабочие характеристики и возможности заправки. Особое место в нем займут вопросы заметности и защиты. Эта особенность принципиально отличает новую программу разработки самолета-заправщика от всех предыдущих, включая недавние KC-X/Y. Кроме того, она должна повлиять на подходы к разработке и на другие особенности проекта.
Впервые в американской практике самолет-танкер не удастся выполнить на существующей платформе. Требования по заметности и защите исключают применение готовых самолетов гражданской авиации, и заправщик придется полностью разрабатывать с нуля. Это усложнит проект и увеличит его стоимость, но позволит получить новые важные возможности.
В перспективных проектах, включая NGARS, предлагаются новые воздушные платформы с применением стелс-технологий. При этом малозаметность приходится совмещать с максимальным внутренним объемом для размещения жидкого груза. Такие идеи имеют очевидные преимущества и полностью соответствуют специфике самолета KC-Z и его роли.
Самолет KC-46, созданный для замены KC-135. Фото Минобороны США
Концепт NGARS от Lockheed Martin предлагает использовать разные методы защиты и не ограничиваться только пассивными. Так, ее новый заправщик имеет собственное вооружение и может сам отразить нападение. Это принципиально новая идея для сферы танкеров, и на практике ее не реализовывали. При определенной сложности, она положительно скажется на устойчивости и живучести самолета.
Впрочем, новый проект NGARS не лишен недостатков и может столкнуться с трудностями. Главная помеха его дальнейшему развитию и реализации – отсутствие официального технического задания и заказа от Пентагона. Без них все работы сводятся к прогнозам, анализам и проработке идей, потенциально представляющих интерес для ВВС. Перспективы работ при этом оказываются под вопросом, и любой новый проект рискует отправиться в архив ввиду отсутствия интереса от потенциального заказчика.
Техническая часть проекта так же дает поводы для негативных прогнозов. Так, в NGARS предлагается разработка нового планера со всеми соответствующими системами, внедрение нового комплекса обороны и ряд других современных идей. В сравнении с предыдущими проектами заправщиков, NGARS является слишком сложным и смелым. Имеет место повышенный технический риск, который должен сказаться на ходе разработки и испытаний техники, а также повлиять на производство и эксплуатацию.
Задел на будущее
Можно предполагать, что новый концепт самолета-заправщика от компании Lockheed Martin имеет будущее и способен заинтересовать потенциального заказчика. Однако программа KC-Z фактически остается на ранних стадиях, и ее будущее вызывает все больше вопросов. Несмотря на необходимость такой техники, Пентагон не спешит запускать полноценный конкурс и прочие мероприятия.
Тем не менее, отсутствие заказа и официальной программы разработки не мешает авиастроительным компаниям вести теоретические исследования и искать оптимальный облик нового самолета. Так, к настоящему времени одна только «Локхид-Мартин» предложила два варианта заправщика, и нельзя исключать, что на этом она не остановится. Кроме того, схожие концепции прорабатывают и другие компании. Таким образом, реальный конкурс KC-Z не останется без участников, и Пентагону будет из чего выбрать желаемый заправщик.
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