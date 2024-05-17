Украинские источники: в попытках остановить наступление ВС РФ Киев перебросил на Харьковское направление около семи бригад ВСУ
По информации ряда украинских Telegram-каналов, чтобы попытаться остановить или хотя бы задержать наступление российской армии в Харьковской области, украинское командование перебросило на это направление около семи дополнительных бригад ВСУ.
При этом, как утверждает командование украинской армии, таким образом ВСУ удалось ценой значительных потерь ситуативно остановить продвижение ВС РФ в регионе. Однако, вследствие такой тактики ВСУ за неделю лишились колоссальных объемов военной техники. В сети ежедневно появляются десятки видеоподтверждений уничтожения военной техники ВСУ в Харьковской области.
Отмечается, что командованию ВСУ удалось ситуативно локализовать прорыв ВС РФ на Харьковском направлении за счет переброски огромного количества живой силы и военной техники с других направлений и тыла. При этом украинская армия несет колоссальные потери вследствие непрекращающихся российских ударов по позициям ВСУ в Волчанске и Липцах артиллерии, авиации и барражирующими боеприпасами "Ланцет", которые уже способны уничтожать технику ВСУ даже на окружной дороге Харькова.
По оценкам украинских экспертов, если такие темпы потерь у ВСУ сохранятся, вся выделенная Киеву американская военная помощь закончится в начале осени, после чего украинская армия снова окажется в чрезвычайно сложной ситуации.
При этом, по мнению украинских источников, Зеленский ведет себя как человек, который в агонии бросает все имеющиеся ресурсы, абсолютно не думая о завтрашнем дне.
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