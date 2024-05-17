Пресса США: Армия России с апреля 2024 взяла под контроль больше территорий, чем ВСУ в ходе своего контрнаступления прошлого года
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Американская пресса комментирует прогресс российской армии на поле боя. При этом американские журналисты удручены тем фактом, что этот прогресс не только фактически обнулил успехи украинской армии в ходе прошлогоднего контрнаступления, но и представляет полностью бессмысленной ту военную помощь, которую Украина от своих союзников (спонсоров) ранее успела получить.
В издании The Washington Post появилась статья, в которой говорится что только с начала апреля 2024 года российская армия взяла под контроль больше территорий, чем ВСУ отвоевали в ходе своего контрнаступления образца 2023 года. Так, ВСУ утратили даже пгт Работино, обозначенное киевским режимом в качестве главного успеха боёв летом-осенью прошлого года. Напомним, что тогда ВСУ собирались выйти к границам Крыма, но смогли дойти только до Работино, а также взять под контроль несколько сёл на так называемом Времьевском выступе.
К настоящему моменту российские войска взяли под свой контроль более 200 кв.км территории на севере Харьковской области, включая территории Харьковского района.
В настоящий момент российская армия продвигается в районе села Липцы и в Волчанске под Харьковом, юго-западнее Уманского и южнее Часова Яра в ДНР, северо-западнее Вербового в Запорожской области и на ряде других направлений. Командование ВСУ бросает в бой резервы, а Зеленский утверждает, что боеприпасов украинским войскам хватает.
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