Американская пресса комментирует прогресс российской армии на поле боя. При этом американские журналисты удручены тем фактом, что этот прогресс не только фактически обнулил успехи украинской армии в ходе прошлогоднего контрнаступления, но и представляет полностью бессмысленной ту военную помощь, которую Украина от своих союзников (спонсоров) ранее успела получить.В издании The Washington Post появилась статья, в которой говорится что только с начала апреля 2024 года российская армия взяла под контроль больше территорий, чем ВСУ отвоевали в ходе своего контрнаступления образца 2023 года. Так, ВСУ утратили даже пгт Работино, обозначенное киевским режимом в качестве главного успеха боёв летом-осенью прошлого года. Напомним, что тогда ВСУ собирались выйти к границам Крыма, но смогли дойти только до Работино, а также взять под контроль несколько сёл на так называемом Времьевском выступе.К настоящему моменту российские войска взяли под свой контроль более 200 кв.км территории на севере Харьковской области, включая территории Харьковского района.В настоящий момент российская армия продвигается в районе села Липцы и в Волчанске под Харьковом, юго-западнее Уманского и южнее Часова Яра в ДНР, северо-западнее Вербового в Запорожской области и на ряде других направлений. Командование ВСУ бросает в бой резервы, а Зеленский утверждает, что боеприпасов украинским войскам хватает.

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