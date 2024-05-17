Пресса США: Армия России с апреля 2024 взяла под контроль больше территорий, чем ВСУ в ходе своего контрнаступления прошлого года

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Пресса США: Армия России с апреля 2024 взяла под контроль больше территорий, чем ВСУ в ходе своего контрнаступления прошлого года

Американская пресса комментирует прогресс российской армии на поле боя. При этом американские журналисты удручены тем фактом, что этот прогресс не только фактически обнулил успехи украинской армии в ходе прошлогоднего контрнаступления, но и представляет полностью бессмысленной ту военную помощь, которую Украина от своих союзников (спонсоров) ранее успела получить.

В издании The Washington Post появилась статья, в которой говорится что только с начала апреля 2024 года российская армия взяла под контроль больше территорий, чем ВСУ отвоевали в ходе своего контрнаступления образца 2023 года. Так, ВСУ утратили даже пгт Работино, обозначенное киевским режимом в качестве главного успеха боёв летом-осенью прошлого года. Напомним, что тогда ВСУ собирались выйти к границам Крыма, но смогли дойти только до Работино, а также взять под контроль несколько сёл на так называемом Времьевском выступе.

К настоящему моменту российские войска взяли под свой контроль более 200 кв.км территории на севере Харьковской области, включая территории Харьковского района.

В настоящий момент российская армия продвигается в районе села Липцы и в Волчанске под Харьковом, юго-западнее Уманского и южнее Часова Яра в ДНР, северо-западнее Вербового в Запорожской области и на ряде других направлений. Командование ВСУ бросает в бой резервы, а Зеленский утверждает, что боеприпасов украинским войскам хватает.
9 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 18:02
    Контрнахрюк как-то не задался. laughing
    Не на тех напали. История ничему не учит. Россия захватила полимперии Чингисхана. Уничтожила Великих Польшу, Швецию, Францию, Германию.
    От нацистской Украины через пятьдесят лет останется лишь несколько страниц в учебнике Истории.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 18:44
      Право и левоведах.
      Как накажут мистн и обл и рады депутатов за переименования в бандер и против исторической правды? Упц гнобят? И 1000 др не сво вопросов.
  2. ASM Звание
    ASM
    +3
    Сегодня, 18:16
    Сша должны быть уничтожены, как единое гос. образование. Полностью и навеки! Отдельные гос-ва могут существовать сколько хотят.
  3. ААК Звание
    ААК
    +5
    Сегодня, 18:26
    Несколько преждевременно играть бравурные марши. Вот когда армия РФ за какие-либо 2 месяца возьмёт под свой контроль больше территорий бывшего УССР, чем было оставлено в 2022 году в результате "передислокаций", тогда можно и оркестр заказывать, а так до этого ещё как до Пекина в определённой позе...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 18:41
      Цитата: ААК
      огда армия РФ за какие-либо 2 месяца возьмёт под свой контроль больше территорий бывшего УССР, чем было оставлено в 2022 году в результате "передислокаций"

      Прочитал заголовок и уже знал, что обязательно должен быть комментарий про харьковскую передислокацию.
      Не ошибся.

      Цитата: ААК
      Вот когда армия РФ ... тогда можно и оркестр заказывать

      Когда такое будет, караул-патриоты будут набрасывать, что надобылораньше, почемутакдолго, авотеслибытогданеотступили.
      1. ААК Звание
        ААК
        +1
        Сегодня, 18:47
        А не было-бы никакой "харьковской передислокации" (вернее совсем и не только харьковской), если бы к СВО была-бы нормальная предварительная подготовка, не рассчитанная исключительно на блудняк и договорняк...
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 18:51
          Цитата: ААК
          А не было-бы ... если бы

          Да, это очень печально, что вас не взяли на работу в Генштаб и/или Министерство Обороны – если бы вы там были бы, то мы бы сейчас бы уже бы мыли бы сапоги бы в Атлантике бы...
          1. ААК Звание
            ААК
            +1
            Сегодня, 19:00
            Мне и своей службы было вполне достаточно, и совершенно нет никакого желания работать в предложенной Вами, коллега, дубовой роще... а от мытья атлантической водой только кожа (и даже кирза) сапог портится...
  4. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 19:01
    Че-то не скачут табунами с факелами и кричалками на руине в последнее время. Или я не в курсе событий?