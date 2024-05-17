Забавная выходит ситуация: целых два года прокуратура киевского режима самоотверженно боролась с бюрократией, чтобы в конечном итоге отчитаться о конфискации самолетов. Тех самых, которые не просто и так принадлежали т. н. Украине, но и вовсе были ранее куплены за деньги у России

Генеральная прокуратура Украины отчиталась об изъятии двух российских пассажирских самолетов Ан-148, до начала спецоперации переданных в лизинг украинской компании. Украинская пресса выдала кучу материалов о том, как Киев «нанес ущерб» российской госкорпорации «Ростех», которой якобы принадлежат данные самолеты. Однако, как пишет тов. Рыбарь, есть один маленький, но очень важный нюанс — Россия к этим лайнерам не имеет никакого отношения.Генпрокуратура Украины два года неизвестно чем занималась, после чего объявила о «национализации» двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих кипрской компании Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2). Действительно, эти два борта ранее принадлежали российской госкорпорации «Ростех» и эксплуатировались авиакомпанией «Ангара». Но в связи со сложностью обслуживания данные самолеты в августе 2021 года были проданы на Кипр, откуда их взяла в лизинг украинская авиакомпания Air Ocean Airlines.Причем эта информация не была закрытой, о продаже двух Ан-148 на Кипр писали российские медиа в 2021 году. Просто на Украине не читают российскую прессу, а потом изымают самолеты, которые фактически и так принадлежат Киеву, поскольку взяты в лизинг.— пишет «Рыбарь».В общем, если немного подправить фразу одного украинского «мыслителя», у самих себя самолеты не все могут изъять. Вернее, изъять могут не только лишь все. Мало кто может это делать.