Генпрокуратура Украины отчиталась о «национализации» двух самолётов Ан-148, якобы принадлежащих России

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Генпрокуратура Украины отчиталась о «национализации» двух самолётов Ан-148, якобы принадлежащих России

Генеральная прокуратура Украины отчиталась об изъятии двух российских пассажирских самолетов Ан-148, до начала спецоперации переданных в лизинг украинской компании. Украинская пресса выдала кучу материалов о том, как Киев «нанес ущерб» российской госкорпорации «Ростех», которой якобы принадлежат данные самолеты. Однако, как пишет тов. Рыбарь, есть один маленький, но очень важный нюанс — Россия к этим лайнерам не имеет никакого отношения.

Генпрокуратура Украины два года неизвестно чем занималась, после чего объявила о «национализации» двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих кипрской компании Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2). Действительно, эти два борта ранее принадлежали российской госкорпорации «Ростех» и эксплуатировались авиакомпанией «Ангара». Но в связи со сложностью обслуживания данные самолеты в августе 2021 года были проданы на Кипр, откуда их взяла в лизинг украинская авиакомпания Air Ocean Airlines.



Причем эта информация не была закрытой, о продаже двух Ан-148 на Кипр писали российские медиа в 2021 году. Просто на Украине не читают российскую прессу, а потом изымают самолеты, которые фактически и так принадлежат Киеву, поскольку взяты в лизинг.

Забавная выходит ситуация: целых два года прокуратура киевского режима самоотверженно боролась с бюрократией, чтобы в конечном итоге отчитаться о конфискации самолетов. Тех самых, которые не просто и так принадлежали т. н. Украине, но и вовсе были ранее куплены за деньги у России
— пишет «Рыбарь».

В общем, если немного подправить фразу одного украинского «мыслителя», у самих себя самолеты не все могут изъять. Вернее, изъять могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
15 комментариев
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  1. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 17:49
    А мы успели национализировать кондитерские фабрики бывшего какляцкого презика Шоколадного Пети?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:02
      Какие Вы прям неудобные вопросы задаёте нашему начальству.....
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:07
      Да. У Потрошенко всё конфисковали.
      Забавно с самолётами получилось: вор у вора наворованное смайданил.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Голландец Михель
      А мы успели национализировать кондитерские фабрики бывшего какляцкого презика Шоколадного Пети?

      Только 19 февраля 2024 года Октябрьский районный суд Липецка обратил в доход государства акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен».
      Ну вот как то так. А кто прикрывал, до сих пор не понятки. Но прикрывали то в России.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 17:50
    В общем, если немного подправить фразу одного украинского «мыслителя», у самих себя самолеты не все могут изъять. Вернее, изъять могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
    Самим себе на причиндал наступить - Украине совсем не слабО. У них это запросто. С 1991-го регулярно демонстрируют.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 18:46
      Да нет, самолёты украли у нас. Лизинг - это не покупка. МИД совсем недавно сделал грозное заявление, что если Украина конфискует эти самолеты то ответим самым жёстким образом. Деньги за передаачк самолетов Россия так и не получила. Но если ранее нам была должна Cyprus Aircraft Leasing 2, то сейчас все хвосты ушли на Украину.

      6 мая лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в ОАК «Ростеха») подала иск в арбитражный суд города Москвы о взыскании 9,9 млн евро (почти 1 млрд руб. по курсу ЦБ на сегодня) с кипрской компании Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2). ИФК также требует расторжения двух договоров, заключенных с CAL2 в 2021 году, и взыскания с него 212 тыс. руб. госпошлины. Суд вынес определение о принятии иска к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания на 19 июня, следует из картотеки дел.
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 18:49
      Цитата: Zoldat_A
      Самим себе на причиндал наступить - Украине совсем не слабО.

      Зеленский стоял на своем. belay Ему было очень больно, но он терпел.lol
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:00
      Цитата: Zoldat_A
      Самим себе на причиндал наступить - Украине совсем не слабО. У них это запросто. С 1991-го регулярно демонстрируют.

      Как родились мертвыми, так и умрут мертвыми.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 17:58
    Дык перемога! Пару литаков отжали типа у "русни" (с) lol Вот ужо, "орки" (с), мы вам показали... Дывитесь! lol
    Как оказалось - сами у себя отжали.... wassat
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 18:06
    Хорошо, на каком этапе история с захватом нашего Ан-124 в Канаде?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:10
      Ни в каком. К сожалению. Борт фактически отжали. Туда уже прискакали какелы чтобы оценить состояние и возможность перегона борта в/на..... Трюдо, тудыть его растудыть.....
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 18:14
        Объявить борт захваченным, действия пиратскими и сбить в международных водах.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:17
          Мысль фактически верная, но тактически неправильная - вони то потом не оберёшься.... Типа "орки" (с) сбили гражданский литак.... Это капец потом будет во всех СМИ - не отмыться нам во-веки....

          зы Если уж лепят нам за то, что не сбивали... А чего будет если реально собьём? Визгу будет - оглохнем.
  5. ASM Звание
    ASM
    +1
    Сегодня, 18:11
    Все нормально. У нас т.ж. самое идет - есть выгодоприобретатель во враждебной стране - получи национализацию. У фофла видимо т.ж. самое - есть второй/третий левый паспорт - получи.
  6. gurzuf Звание
    gurzuf
    0
    Сегодня, 18:51
    Прокуратура "палку" срубила.