Йеменские хуситы сбили четвёртый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper
Немногочисленное вооруженное формирование йеменских хуситов-повстанцев «Ансар Аллах» более полугода продолжает довольно успешную войну против западной военной коалиции на Ближнем Востоке, возглавляемой США и Великобританией. Ракетные и дроновые атаки по торговым судам практически полностью остановили коммерческий трафик в Красном море и Аденском заливе. При этом все попытки англо-американских сил погасить активность хуситов ни к чему не привели.
Об очередном успехе в войне с американцами сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, силы противовоздушной обороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» сбили четвертый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как ранее сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, Соединенные Штаты с ноября 2023 года потеряли над Йеменом три беспилотника MQ-9 Reaper.
— говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представителя движения.
В подтверждение поражения американского модульного разведывательно-ударного дрона хуситы опубликовали видео и фотографии его обломков. Сариа сообщил, что силы ПВО «Ансар Аллах» нанесли удар по MQ-9 с помощью ракеты класса «земля - воздух» собственного производства.
Особо стоит отметить, что стоимость данного БПЛА превышает тридцать миллионов долларов. Таким образом, за время войны с западной коалицией «парни в тапочках» только американских беспилотников уничтожили на сумму более 120 миллионов долларов. Это не говоря уже о том, что их постоянные атаки ракетами и дронами по военным и торговым кораблям обходятся еще дороже, ведь сбивать дешевые цели американцам, британцам и примкнувшим к ним европейцам приходится очень дорогими противовоздушными ракетами.
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