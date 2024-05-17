Йеменские хуситы сбили четвёртый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper

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Йеменские хуситы сбили четвёртый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper

Немногочисленное вооруженное формирование йеменских хуситов-повстанцев «Ансар Аллах» более полугода продолжает довольно успешную войну против западной военной коалиции на Ближнем Востоке, возглавляемой США и Великобританией. Ракетные и дроновые атаки по торговым судам практически полностью остановили коммерческий трафик в Красном море и Аденском заливе. При этом все попытки англо-американских сил погасить активность хуситов ни к чему не привели.





Об очередном успехе в войне с американцами сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, силы противовоздушной обороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» сбили четвертый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как ранее сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, Соединенные Штаты с ноября 2023 года потеряли над Йеменом три беспилотника MQ-9 Reaper.

Средства ПВО Йемена в четверг вечером смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб

— говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представителя движения.

В подтверждение поражения американского модульного разведывательно-ударного дрона хуситы опубликовали видео и фотографии его обломков. Сариа сообщил, что силы ПВО «Ансар Аллах» нанесли удар по MQ-9 с помощью ракеты класса «земля - воздух» собственного производства.



Особо стоит отметить, что стоимость данного БПЛА превышает тридцать миллионов долларов. Таким образом, за время войны с западной коалицией «парни в тапочках» только американских беспилотников уничтожили на сумму более 120 миллионов долларов. Это не говоря уже о том, что их постоянные атаки ракетами и дронами по военным и торговым кораблям обходятся еще дороже, ведь сбивать дешевые цели американцам, британцам и примкнувшим к ним европейцам приходится очень дорогими противовоздушными ракетами.

31 комментарий
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  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +8
    Сегодня, 18:29
    Молодцы хуситы! Есть нам на кого равняться!
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      +4
      Сегодня, 18:40
      Так у них нет отпрысков за бугром,им терять нечего....
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      -5
      Сегодня, 18:52
      Равняться в чём? С каких пор этот БПЛА стал такой сложной целью, что стоит равняться на тех, кто (В-В-ВАУ!) способен его сбить? Извините, конечно, если Вы фанат хуситов, но российская ПВО выполняет задачи технически гораздо более сложные, притом успешно. В чём равняться-то?
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 18:58
        Вы не курсе, что беспилотники нато на Черным морем наводят ракеты и беспилотники на нашу территорию?Мне импонирует их решительность в отличие от нас!
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 19:03
          Если Вам нравится их подход к решению задачи, то так и пишите, а не "Хуситы! Какой восторг!", как будто у них там ПВО какая-то суперразвитая. А то я уж подумал, что у них там появилась техническая база на нашем уровне...
    3. Аргон Звание
      Аргон
      +4
      Сегодня, 18:56
      Интересно ,а можно их попросить на время приехать в Крым? Ну или яйца одолжить...
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 18:29
    Хусити по графику идут, молодцы. Сбивают и за себя и за нас. Будим должны сандалям.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +4
      Сегодня, 18:34
      Сбивают и за себя и за нас.

      За нас увы никто не сбивает и не будет, пока сами не начнем.А у меня такое вот мнение, что мы не начнем -- партнеры американе во всех делах. На защиту страны на...рать.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Сегодня, 18:44
        Цитата: Dimy4
        А у меня такое вот мнение, что мы не начнем -- партнеры американе во всех делах. На защиту страны на...рать.

        Гибнут мирные люди и наш генофонд - молодые, здоровые мужики на фронте ! А за океаном радуются, потирают руки и считают свои прибыли, пока тут славяне с их подачи убивают друг друга !
        А "парни в тапках" на Ближнем Востоке делают всё что могут.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 18:37
      А мы почему не сбиваем эти Риперы над Чёрным морем? Они дают целеуказание для ударов по нашему Черноморью. am
      Надо сбивать и говорить, что это хусситы сбили. Если не поверят пробиркой потрясти или сказать, что это секретная информация. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 18:49
        Пробирка не прокатит - это амерский подход. Нам надо будет шлёпанцами потрясти в качестве подтверждения.... lol
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 19:01
          Трамп дал определение американским средствам массовой информации: фейкньюс. Да кто я такой, чтобы с ним спорить? Ему там в Америке виднее.
          Можно вообще сказать, что американцы сами сбивают свои беспилотники над Чёрным морем. laughing good
      2. Аргон Звание
        Аргон
        +2
        Сегодня, 18:58
        А сложно сказать сбиваем и будем сбивать !? Претензии присылать если собьем в районах около США!
      3. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +1
        Сегодня, 19:08
        Бородач Зачем хуситы? ВСУ-шники и сбили, из Пэтриота, к бабке не ходи! Не, не из Пэтриота, а из САМПТ.
    3. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 18:49
      Сбивают и за себя и за нас.

      Упал плашмя . Это для плоского штопора характерно . Никаких "следов" от поражающих элементов . Уж не сам ли он плюхнулся ? Да и чем они могли бы его достать ?
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 19:02
        Надо бы у хусситов купить образец беспилотника. good
  3. D-Master Звание
    D-Master
    +4
    Сегодня, 18:31
    Браво! Нет слов! Хуситы сбивают жнецов за себя и за нас то же
  4. ААК Звание
    ААК
    +6
    Сегодня, 18:32
    Хуситы уже уничтожили 4-й "Рипер" и им пофиг на матрацев и гейропцев, а у нас на счету пока лишь только 1 "Рипер" и ни одного "Глобал хоука", но получается, что именно из-за такой вот "толерантности" со стороны политического руководства и командования только в Крыму бандеры уничтожили нашей военной техники гораздо больше, чем на 120 лямов зелёных...
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +5
      Сегодня, 18:37
      Хуситы над своим небом их нащелкали, у нас они в границах РФ не летают.
      1. ААК Звание
        ААК
        +2
        Сегодня, 18:42
        Тут вот только в соседних статьях много комментариев коллег на счёт Израиля, так вот тем абсолютно пофиг над чьей территорией что сбивать, если это несёт угрозу для Израиля, а также пофиг на счёт того, кто что по этому поводу подумает, вот когда уже наше руководство будет руководствоваться принципом недопущения угроз для своей территории и населения, а не заботой о "партнёрах"
        1. evgen1221 Звание
          evgen1221
          -4
          Сегодня, 18:45
          Не путайте кто израиль крышует и его вес и возможности в мире по прикрытию своей дейтельности. У нас такой крыши нет, иначе бы никто близко бы чихнуть боялся. Разные весовые категории.
          1. ААК Звание
            ААК
            +3
            Сегодня, 18:54
            Ну если исходить из Вашей, уважаемый коллега, сентенции про "бескрышность" нашего государства и его вооружённых сил, т.е. про незнание сверчком своего шестка, неподходящести сомбреро для Хуана, то тогда возможно некоему Хуану и не стоило бы слезать со своего шестка? А то соседская "крыша" ему по сомбреро надаёт?
        2. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +1
          Сегодня, 19:03
          ААК кажись, наше руководство уже не о партнерах заботится, а о своей жизни. И, похоже, пока ничего путного не придумало, несмотря на наличие в команде такого мыслителя, как ВВП :))
          Сбивать надо, но это уже будет над нейтральной территорией, над нами Риперы не летают. Поэтому перед сбитием придется объявлять красную готовность СЯС.
          Для начала предлагаю возобновить полеты Ту-95 с ядерным оружием на борту, а там видно будет.
          1. ААК Звание
            ААК
            0
            Сегодня, 19:11
            Полёты "стратегов" это скорее не выход, а проблема, сейчас они могут летать только "из-за угла" и практически без прикрытия истребителей (тут никуда не денешься, география и отсутствие собственных авианосцев на маршруте пролёта), если подумать то можно найти не менее эффективные меры реагирования... тут одним ГУГИ можно всю мировую связь "в труху", кстати некие "хуситы" уже что-то подобное делали недавно...:))))
  5. Normann Звание
    Normann
    +2
    Сегодня, 18:35
    Интересно, а остатки мы получим, или они уже не нужны.
  6. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 18:35
    Чтото мне подсказывает что амерам по барабану сколько у них вундервафля стоит, им нё весь мир оплачивает через кучу контор,от мвф до фонда мира и разоружения в том числе и сам йемен.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:40
    А статью читать не вариант,MQ 9 вторгся в воздушное пространство Йемена и был сбит над провинцией Мариб.
  8. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 18:49
    Всё дело в сандалях, жажде свободы и жгучей ненависти к сатанинскому западу.
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 18:49
    Вот! И никакого мынетакизма! А тут по Крыму херачат с помощью таких же птичек, а приземлить их ни-ни!
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 19:20
      g_ae "мынетакизм" в риторике нашей власти -- лишь отмаз. Пусть для начала своих деток эвакуируют из недружественных стран. А то получается, весь российский народ в заложниках.
  10. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 18:56
    Если мы, наконец, начнем, как хуситы, ядерной эскалации не избежать. И хорошо, чем быстрее -- тем лучше. До Путина еще не дошло, что сражаться с мировыми буржуями нам, региональным буржуям, на их поле, по их правилам, бесполезно?
    Необходимо срочно распечатывать полигон на Новой Земле, и забрать своё обещание не возобновлять испытания первыми! (Тем более Путину не привыкать забывать об обещаниях )))