Западная пресса: после Харькова ВС РФ могут начать ещё одно наступление в Запорожской области
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По мнению старшего научного сотрудника британского Королевского института вооруженных сил Джона Уотлинга, российская армия после Харьковской операции может начать еще одно наступление в Запорожской области. Предположение британского эксперта опубликовало американское издание Bloomberg.
Уотлинг считает, что таким образом российское командование собирается отвлечь украинские резервы от восточной части ДНР, где Россия затем получит возможность активизировать свое основное наступление.
По его словам, атаками на разных участках российские войска попытаются вынудить Киев рассредоточить свои силы вдоль всей линии боевого соприкосновения, чтобы затем создать слабую зону в обороне ВСУ, которой они смогут воспользоваться.
В совокупности с ограниченными наступательными действиями на нескольких направлениях подобная стратегия приведет не только истощению ВСУ, но и к затруднению переброски резервов противника на участки, где они критически необходимы.
Ранее издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщала, что британская разведка предупредила Киев о готовящемся наступлении ВС РФ в Харьковской области, однако, получив разведданые, украинское командование должным образом не подготовилось. При этом отмечается, что оборонительные линии ВСУ в регионе были тонкими или вовсе отсутствовали. Кроме того, у солдат ВСУ в день начала Харьковской операции ВС РФ вышли из строя терминалы Starlink, вследствие чего была утрачена связь с разведывательными беспилотниками.
Минобороны России
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