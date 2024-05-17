Западная пресса: после Харькова ВС РФ могут начать ещё одно наступление в Запорожской области

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Западная пресса: после Харькова ВС РФ могут начать ещё одно наступление в Запорожской области

По мнению старшего научного сотрудника британского Королевского института вооруженных сил Джона Уотлинга, российская армия после Харьковской операции может начать еще одно наступление в Запорожской области. Предположение британского эксперта опубликовало американское издание Bloomberg.

Уотлинг считает, что таким образом российское командование собирается отвлечь украинские резервы от восточной части ДНР, где Россия затем получит возможность активизировать свое основное наступление.



По его словам, атаками на разных участках российские войска попытаются вынудить Киев рассредоточить свои силы вдоль всей линии боевого соприкосновения, чтобы затем создать слабую зону в обороне ВСУ, которой они смогут воспользоваться.

В совокупности с ограниченными наступательными действиями на нескольких направлениях подобная стратегия приведет не только истощению ВСУ, но и к затруднению переброски резервов противника на участки, где они критически необходимы.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщала, что британская разведка предупредила Киев о готовящемся наступлении ВС РФ в Харьковской области, однако, получив разведданые, украинское командование должным образом не подготовилось. При этом отмечается, что оборонительные линии ВСУ в регионе были тонкими или вовсе отсутствовали. Кроме того, у солдат ВСУ в день начала Харьковской операции ВС РФ вышли из строя терминалы Starlink, вследствие чего была утрачена связь с разведывательными беспилотниками.
8 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 18:49
    Обязательно начнём. А как иначе?
    Стратегия Тысячи Уколов.
    Что-что, а оперативное искусство в Академии Генштаба преподавать умеют.
    Противник действует по внутренним операционным линиям. Мы - по внешним. Нужно взрывать мосты, чтобы усложнить логистику, атаковать вражеские войска дронами, авиацией, артиллерией на марше, раздёргивать его в разные стороны по всем направлениям. Там где найдем слабину - вводить в бой мобильные резервы.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 18:49
    Зачем гадать, что будет после Харькова, если ещё на Харьковском направлении работать и работать. Будет день, будет и пища.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 18:54
    Харкив мелочь. И др тоже.
    Цель контроль дельты дуная, перевалы карпат, путь спб-одесса(изварягвгреки).ну и некоторые активы для ромыА
  4. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    0
    Сегодня, 18:58
    ВС РФ уже наступали на всех направлениях весной 2022-го. Чем это закончилось, всё помнят - Великой перегруппировкой. Как бы не повторить... Может, стоит хоть на одном направлении реальных результатов добиться? А то пока с маленьким приграничным Волчанском не всё так быстро и удачно получается.
  5. Викторио Звание
    Викторио
    0
    Сегодня, 19:04
    в таком случае, как вариант, увеличение наемников из европы
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Викторио
      в таком случае, как вариант, увеличение наемников из европы

      Наемники перевелись, кадровых бросают в бойню, под видом наемников.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:14
    "Эсперты", это брехло, желающее получить доллары за фейк.
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 19:18
    Направление главного удара после «раздёргивания» – это Киев.
    Из Белоруссии.
    Параллельно – то есть уже сейчас – начинать формирование правительства Украины в изгнании.
    Дабы «посадить» это правительство в Киеве и с ним вести «переговоры».
    Это такой мой «диванный план».
    Какой у МО РФ – посмотрим…