Это был сюрприз не только для украинской армии, но и для всех остальных. Мы должны были увидеть передвижение войск. (...) Не было даже предупреждения от американских спецслужб

Наступление российских войск в Харьковской области проспала не только украинская разведка, хотя она утверждает обратное, но и разведки европейских союзников Украины. Как заявил французский генерал Брюно Клермон, никто не ожидал такого стремительного наступления.Наступательная операция ВС России в Харьковской области стала неожиданностью для всех в Европе, не говоря уже о Киеве. Как утверждает генерал, даже американская разведка не передавала никаких предупреждений. Военная операция с этого направления считалась возможной, но позднее, на данный момент у российских войск не было достаточных сил. По крайней мере, так считали абсолютно все.— заявил Клермон, добавив, что российское командование сумело скрыть приготовления, использовав Белгород. Это большой город, в котором можно укрыть большую группировку войск. По его словам, к наступлению российское командование привлекло порядка 30–40 тысяч военнослужащих.А вот британцы с французским генералом не согласны, в Лондоне уверяют, что разведка Соединенного королевства неоднократно предупреждала Киев о возможном наступлении российской армии с северного направления, но никакой подготовки со стороны ВСУ британцы не увидели. Итогом стало наступление ВС России, в рамках которого они спокойно сумели войти на территорию Харьковской области и занять очень большую территорию.