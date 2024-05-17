Французский генерал: Наступление ВС России в Харьковской области стало неожиданностью не только для Киева

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Французский генерал: Наступление ВС России в Харьковской области стало неожиданностью не только для Киева

Наступление российских войск в Харьковской области проспала не только украинская разведка, хотя она утверждает обратное, но и разведки европейских союзников Украины. Как заявил французский генерал Брюно Клермон, никто не ожидал такого стремительного наступления.

Наступательная операция ВС России в Харьковской области стала неожиданностью для всех в Европе, не говоря уже о Киеве. Как утверждает генерал, даже американская разведка не передавала никаких предупреждений. Военная операция с этого направления считалась возможной, но позднее, на данный момент у российских войск не было достаточных сил. По крайней мере, так считали абсолютно все.



Это был сюрприз не только для украинской армии, но и для всех остальных. Мы должны были увидеть передвижение войск. (...) Не было даже предупреждения от американских спецслужб

— заявил Клермон, добавив, что российское командование сумело скрыть приготовления, использовав Белгород. Это большой город, в котором можно укрыть большую группировку войск. По его словам, к наступлению российское командование привлекло порядка 30–40 тысяч военнослужащих.

А вот британцы с французским генералом не согласны, в Лондоне уверяют, что разведка Соединенного королевства неоднократно предупреждала Киев о возможном наступлении российской армии с северного направления, но никакой подготовки со стороны ВСУ британцы не увидели. Итогом стало наступление ВС России, в рамках которого они спокойно сумели войти на территорию Харьковской области и занять очень большую территорию.
7 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 19:04
    После британских "ученых" не поспела только эстонская разведра и армянское радио. Прсото все все знали, но пролюбили laughing Я даже сижу и как запад сам в шоке, что все удалось... и что под часы ударили и т.д. - это уже в целом не секрет, что внимание отводили feel
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:12
      Ну надо же, лягушек забыли предупредить?
      Да кто вы такие?
      Прям через одного Наполеон. laughing
      А в Новой Каледонии у лягушек разведка сработала? fool
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 19:17
        Я общаюсь тут в ЛС с одним человеком. Я ему еще 1,5 мес назад написал, что началось и даже куда Брат мой уехал и что +- будет... ну без понятное дело деталей. Он надежный, мог.
        Цитата: Бородач
        Прям через одного Наполеон.

        Не он в соседней палате, вы ошиблись номером lol
  2. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 19:11
    Да едрен батон, шо, опять русские виноваты!? Копайте могилы, это лучше получается, чем окопы.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:12
    Это был сюрприз не только для украинской армии, но и для всех остальных. Мы должны были увидеть передвижение войск. (...) Не было даже предупреждения от американских спецслужб

    А вот в России,это не было неожиданностью, после Мариуполя и Бахмута.
    Да и для запада тоже, брешете собаки.
  4. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 19:17
    Французский говорите, ну-ну. Какать я хотел на этого француза. Сакраментальная - фраза - а эти тоже нас победили? Думаю здесь больше не о чем говорить.
  5. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 19:22
    Потому что запад думал что это очевидно и мы так не поступим, а мы зная что они так думают именно так и поступили, отсюда и неожиданность.