Как Россия разгромила Польшу и вернула Смоленск
Сверчков Н. Е. Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск
Предыстория
Началось всё с восстания русского населения Малой Руси (Польской Руси, Русской украйны-окраины Речи Посполитой) под началом Богдана Хмельницкого. Огромная часть Русской земли была захвачена Польшей и Великим княжеством Литовским, которые, объединившись, создали государство Речь Посполитую. Русское и православное население находилось под жесточайшим идеологическим (религиозным), национальным и экономическим гнётом. Это постоянно приводило к жестоким восстаниям и бунтам, когда доведённое до крайности население отвечало на гнёт поляков и евреев (они осуществляли большую часть административной, экономической эксплуатации местного населения) поголовной резнёй. Польские войска в ответ «зачищали» целые области, уничтожая русские селения и терроризируя оставшихся в живых.
Польша и Рим (с помощью иезуитов) смогли вестернизировать, ополячить, окатоличить русскую элиту Западной Руси – боярско-княжеские роды. Во многом с помощью специальных школ, где обучались дети православной аристократии. Но подавляющая часть населения Польско-Литовской Руси оставалась русской по духу, языку, культуре и вере.
В результате польская верхушка так и не смогла интегрировать в общую славянскую империю западнорусские области, создать единый имперский проект, который бы удовлетворил все группы населения. Это в итоге и сгубило Речь Посполитую (Как паны погубили Речь Посполитую). Всю первую половину XVII столетия в Малороссии бушевали восстания. Наиболее активной (пассионарной) группой были казаки, которые становились зачинщиками и боевым ядром восставших масс крестьян и горожан.
Небольшая часть казачества – зажиточные старшины мечтали о правах польской шляхты, и пыталась добиться привилегий от короля и сейма. Большая же часть простых казаков выступала против врагов православия, не желая подчиняться панам, униатам и католическому духовенству.
Очередное восстание казаков под началом чигиринского сотника Богдана Хмельницкого в 1648 году, поводом к которому стали личный и имущественный конфликт, вылилось в масштабную русскую освободительную войну. Также шла и крестьянская война, когда «хлопы-рабы» мстили своим панам и их управляющим, вообще всем полякам, евреям, католикам, кому не повезло. Заряд ненависти был настолько огромным, что попытки местных властей и панов задавить восстание прежними методами, не увенчались успехом.
Началась масштабная война на уничтожение. Хмельницкий и его полковники показались себя талантливыми полководцами, умело использовали слабости и ошибки противника. Гетман проявил себя и как умелый политик, дипломат, заключил союз с крымскими татарами, обезопасил тыл. Бахчисарай решал свои задачи: крымцы грабили Польшу и Русь в условиях смуты, ослабляли своих противников.
Однако Гетманщина не могла в одиночку одолеть хоть и разлагающуюся, но ещё могучую Польшу. В свою очередь, Варшава не желала пойти на уступки и удовлетворить первоначальные требования казачьих вождей: максимальная «самостийность» и положение привилегированного военного сословия (шляхты) в рамках единой державы. Понимая, что с панами договориться не выйдет, а свои старшины, когда военная удача отвернётся, могут сдать его Варшаве (чтобы замириться), Хмельницкий был вынужден искать альтернативу. Казаки могли стать вассалами Османской империи, получив статус вроде Крымского ханства, либо пойти на поклон к Москве.
Всадник (товарищ) гусарской хоругви Речи Посполитой. Картина Ю. Брандта
Историческое решение
Казачья старшина и духовенство Малой Руси с 1620-х годов уже не раз просили Москву принять их в своё подданство. Первые Романовы не раз отвергали подобные предложения. Царь Михаил Фёдорович, а затем Алексей Михайлович вежливо отказывались. В лучшем случае намекали, что время ещё не пришло.
Царское правительство боялось войны с Польшей, особенно в условиях внутренней нестабильности. В Москве хорошо понимали, что такой шаг вызовет войну с Польшей, которая тогда, несмотря на все свои неурядицы, была мощной военной державой. Российское государство ещё отходило от последствий долгой и кровавой Смуты. В 1632-1634 гг. Россия попыталась отбить Смоленск, но война завершилась неудачей (Поражение Русской армии под Смоленском). Стремление избежать войны с Польшей было главной причиной отказа Москвы от любого вмешательства в события на территории Речи Посполитой.
Также в Москве опасались, что смута в Малой Руси может оказаться влияние на саму Великую Русь. По России в это время прокатилась волна восстаний и бунтов. Они были вызваны крепостнической политикой властей, общим ухудшением положения народа, воровством знати (Соляной бунт).
Только осенью 1653 года Москва решилась на войну. Внутреннее положение улучшилось. Восстание Хмельницкого приняло характер национально-освободительной войны. Польша потерпела ряд тяжелых поражений. В России были проведены значительные военные преобразования (созданы полки регулярной армии) и приготовления. Отечественная промышленность была готова снабжать армию всем необходимым. Большие закупки оружия были проведены за границей, в Голландии и Швеции. Выписали из-за границы и военных специалистов, укрепив кадры.
Для того чтобы ликвидировать местнические споры (на тему «кто главнее») в армии, а они не раз приводили русские войска к поражению, 23 октября 1653 года царь в Успенском соборе Кремля объявил:
В целом момент был удачный для того, чтобы освободить западнорусские земли от поляков.
В 1653 году гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий прислал в Москву посольство к государю Алексею Михайловичу в составе войскового старшины Григория Гуляницкого и войскового писаря Ивана Выговского, с прошением принять
В мае 1653 года в Москве собрался Земский собор обсудить вопрос присоединения Войска Запорожского к Русскому царству и войны с Речью Посполитой (Как было принято историческое решение о воссоединении Русской земли). В сентябре 1653 года в Москву прибыло посольство гетмана во главе с личным доверенным Хмеля чигиринским полковником Лаврином Капустой. Полковник просил царское правительство немедленно послать на Русскую украйну – в Киев и другие города – ратных людей с воеводами.
1 (11) октября 1653 года состоялось заключительное заседание Собора. Удовлетворяя желание народа Малороссии, Земский собор единодушно постановил,
Одновременно было решено направить войска для защиты Русской украйны от Польши.
9 (19) октября 1653 года из Москвы на Гетманщину было направлено посольство во главе с Василием Бутурлиным. В Переяславле 8 (18) января 1654 года в соборе Успения Пресвятой Богородицы рада присягнула русскому царю (Воссоединение Руси: «чтоб во веки все едино были»).
В марте 1654 г. приняты Переяславские статьи (Навеки с Москвой). Царь подтверждал внутреннюю автономию Войска Запорожского. Царские войска вводились на границу украйны для защиты от Польши. Несколько казачьих полков направлялись в царскую армию для похода на Польшу.
Картина М. И. Хмелько «Навеки с Москвой, навеки с русским народом» (1951)
Государев поход
Первыми в поход выступила осадная артиллерия («наряд») под командованием боярина Долматова-Карпова. 27 февраля 1654 года пушки и мортиры двинулись по «зимнему пути». 26 апреля из Москвы выступили основные силы русской армии под началом князя Алексея Трубецкого. 18 мая с арьергардом выступил и сам царь. Алексей Михайлович был ещё молод и хотел стяжать военную славу.
26 мая царь приехал в Можайск, откуда через два дня выступил в сторону Смоленска. Начало войны было удачным для русских войск. Поляки не имели значительных сил на восточной границе. Многие войска были отвлечены на борьбу с казаками и восставшими крестьянами. К тому же русское население не хотело воевать со своими братьями, часто горожане просто сдавали города.
4 июня до царя Алексея Михайловича дошла весть о сдаче русским войскам Дорогобужа. Польский гарнизон сбежал в Смоленск, а посадские люди открыли ворота. 11 июня также сдали Невель. 14 июня пришло известие о сдаче Белой. 26 июня состоялась первая стычка Передового полка с поляками у Смоленска. 28 июня сам царь был под Смоленском. На следующий день пришла новость о сдаче Полоцка, а 2 июля — о сдаче Рославля. 20 июля получено известие о взятии Мстиславля, а 24 июля — о взятии войсками Матвея Шереметева малых крепостей Дисны и Друи.
2 августа русские войска заняли Оршу. Войско литовского гетмана Януша Радзивилла оставило город без боя. 12 августа в битве под Шкловом русские войска под командованием князя Юрия Барятинского заставили отступить армию гетмана Радзивилла.
24 августа русские войска под началом Трубецкого разбили войско гетмана Радзивилла в битве на реке Ослик (битва под Борисовом). Русская армия остановила атаку литовских войск, не помогла и атака «крылатых» гусар. Русская пехота, построенная в три линии, начала теснить войско Великого княжества Литовского. Одновременно конница левого фланга под началом князя Семёна Пожарского совершила обходной манёвр, зайдя с фланга. В литовских войсках началась паника, и они побежали. Сам Радзивилл, раненый, еле ушёл с несколькими людьми. Поляки, литовцы и западные наёмники (венгры, немцы) были разбиты вдребезги. Около 1 тыс. человек было убито. В плен взяли ещё около 300 человек, включая 12 полковников. Захватили гетманское знамя, другие знамёна и знаки, а также артиллерию.
Практически одновременно был захвачен Гомель. Через несколько дней сдался Могилёв. 29 августа казацкий отряд Ивана Золотаренко взял Чечерск, Новый Быхов и Пропойск. 31 августа сдался Шклов. 1 сентября царь получил известие о сдаче противником Усвята. Из всех поднепровских крепостей под контролем польско-литовских войск остался лишь Старый Быхов. Казаки его осаждали с конца августа по ноябрь 1654 г., но так и не смогли взять.
Источник: Курбатов О. А. Русско-польская война 1654-1667 гг. М.: Руниверс, 2019
Возвращение Смоленска
Царь Алексей Михайлович, планируя присоединить к русскому царству не только утраченный в годы Смуты Смоленск, но и другие западнорусские земли, захваченные в XIV–XV вв. Литвой и Польшей, предпринимал меры, чтобы надолго закрепиться в отбитых у поляков землях. Государь требовал от воевод и казаков не обижать новых подданных, «православной христианской веры, которые биться не учнут», в полон брать и разорять, запрещалось. Православной шляхте из Полоцка и других городов и земель предлагался выбор: поступать на русскую службу и ехать к царю за жалованьем или беспрепятственно уезжать в Польшу. Довольно значительные контингенты добровольцев присоединялись к русским войскам.
В ряде городов, вроде Могилёва, жители сохраняли прежние права и льготы. Так, горожане могли жить под магдебургским правом, носить прежнюю одежду, не ходить на войну. Их запрещалось выселять в другие города, городские дворы были освобождены от военного постоя, ляхам (полякам) и жидам (евреям) запрещалось жить в городе и т. д. Кроме того, в городе не могли жить казаки, они могли посещать город только по службе.
Надо сказать, что к казакам у многих местных мещан и крестьян было настороженное отношение. Они своевольничали, часто подвергали города и поселения разграблению. Поступали с местным населением как с врагами. Так, запорожцы Золотаренко не только грабили крестьян, но и стали брать оброки в свою пользу.
Вскоре пал и осаждённый Смоленск. 16 августа русские воеводы, желая отличиться в присутствии царя, устроили преждевременный, плохо подготовленный штурм. Приступ поляки отразили. Однако на этом успехи польского гарнизона закончились. Польское командование не смогло организовать горожан на оборону города. Шляхта отказывалась повиноваться, не хотела идти на стены. Казаки чуть не убили королевского инженера, который пытался их выгнать на работы, толпами дезертировали. Горожане не хотели участвовать в обороне города и т. д.
В результате руководители обороны Смоленска воевода Обухович и полковник Корф 10 сентября начали переговоры о сдаче города. Русское население не желало ждать и само отворило ворота. Горожане толпой повалили к царю. 23 сентября Смоленск снова официально стал русским. Польскому командованию разрешили вернуться в Польшу. Шляхта и мещане получили право выбора: остаться в Смоленске и присягнуть русскому царю или уехать.
По случаю сдачи Смоленска царь устроил пир с воеводами и сотенными головами, к царскому столу допустили и смоленскую шляхту. После этого царь уехал из армии. Тем временем русская армия продолжала наступление. 22 ноября (2 декабря) армия под началом Василия Шереметева взяла после трёхмесячной осады Витебск.
Кампания 1654 года стала одной из самых успешных за всю историю войн Русского государства против Польши и Литвы. Россия вернула города и земли, утраченные в ходе Смуты, включая стратегическую Смоленскую крепость. Наши войска получили контроль над верховьями Западной Двины и Днепра. Успехи русских полков отодвинули линию фронта далеко на запад, принуждая противника начинать контрнаступление с невыгодных позиций.
Для литовских панов кампания завершилась катастрофой. Литовские войска не могли противостоять русским, были полностью деморализованы. Потеря трети территории нанесла удар по казне. Великое княжество Литовское лишилось самых крупных крепостей, опиравшихся на водные преграды. На пути к столице Литвы — Вильно теперь не было ни одной серьёзной крепости.
Источник: Курбатов О. А. Русско-польская война 1654-1667 гг. М.: Руниверс, 2019
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