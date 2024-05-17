Спустя более шестидесяти лет после обретения нами независимости мы должны спросить себя о причинах, почему французская армия, например, все еще пользуется множеством военных баз в нашей стране, и о воздействии этого присутствия на наш национальный суверенитет

Франция — главная язва бедности в странах Западной Африки. Пламя настоящей независимости загорелось в Мали. Давайте распространим это на весь континент, где в 1960-х годах была фальшивая независимость от Франции. Сражайтесь и побудите Францию остановить все их заговоры, преступления и аферы во всех странах Западной Африки.

Очередная бывшая французская колония на Африканском континенте, похоже, всерьез намеревается поставить окончательную жирную точку в борьбе за свою полную независимость. На этот раз отказаться от присутствия иностранных военных, в особенности французских, на территории своей страны собирается Сенегал. Такие планы новый премьер-министр этой западноафриканской страны Усман Сонко озвучил в ходе встречи с лидером оппозиционной левой французской партии La France Insoumise («Непокоренная Франция») Жан-Люком Меланшоном, передает портал Seneweb.— задался справедливым вопросом Сонко.По его словам, присутствие иностранных военных идет вразрез с политикой самоопределения и суверенитета государства. Тем более что за изгнание, в особенности военнослужащих бывшей метрополии, выступают практически все сенегальцы. Так что президенту Макрону вскоре вновь придется признать потерю полного контроля над очередной бывшей колонией.На сайте премьер-министра Сенегала звучит такой призыв к государствам Западной Африки, которые еще сохранили зависимость от Франции, да и другим странам континента:Уход иностранного военного контингента из Сенегала наверняка повлечет и другие меры, как это было, например, в другой бывшей французской колонии — Нигере. После военного переворота, произошедшего летом прошлого года, новые власти этой страны не только изгнали французских и американских военных, но и полностью разорвали все связи с Парижем. К слову, на место иностранного военного контингента в Нигер пришли российские военные.Премьер Сенегала также высказал дружественные слова в адрес государств Сахеля. В Мали, Буркина-Фасо и Нигере случились военные перевороты, осужденные партнерами по Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) и странами Запада.В результате изоляции от прежних союзников государства региона Сахель активизировали военно-техническое и экономическое сотрудничество с Россией и разорвали связи с бывшей метрополией Францией. Иностранные войска были выведены из этих стран. Теперь с исламистским мятежом сахельской тройке помогают бороться военные российского «Африканского корпуса». Из-за того, что ЭКОВАС ввел санкции против мятежных членов, они объявили о выходе из блока и создании «Альянса государств Сахеля», а также о формировании объединенных сил по борьбе с джихадистами.