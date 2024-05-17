Одесское сопротивление сообщило подробности ракетного удара ВС России по городу
Российские ВС нанесли удар по территории военной части на окраине Одессы, об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на Одесское сопротивление.
По данным подполья, мощный взрыв прогремел сегодня в 15:20 в поселке Дачное на территории расположенной там воинской части. Именно туда прилетела российская ракета, а судя по взрыву и большому столбу дыма, прилетело по складу боеприпасов. Еще одним доказательством попадания в склад стало тот факт, что скорые и пожарные машины поехали к нему только через полчаса, когда утихла детонация.
- приводит РИА Новости слова координатора.
Как ранее сообщало «Военное обозрение», власти Одессы прилет подтвердили, но никакой конкретики не предоставили. Местные паблики писали, что взрыв прогремел на окраине города.
Между тем наши нанесли еще один удар, теперь по порту Южный Одесской области, что поражено конкретно, сведений нет, но отмечается, что этот прилет уже не первый.
- сообщили подпольщики.
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