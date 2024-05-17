Одесское сопротивление сообщило подробности ракетного удара ВС России по городу

Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55. (...) Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами.

В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание