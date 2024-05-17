Одесское сопротивление сообщило подробности ракетного удара ВС России по городу

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Одесское сопротивление сообщило подробности ракетного удара ВС России по городу

Российские ВС нанесли удар по территории военной части на окраине Одессы, об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на Одесское сопротивление.

По данным подполья, мощный взрыв прогремел сегодня в 15:20 в поселке Дачное на территории расположенной там воинской части. Именно туда прилетела российская ракета, а судя по взрыву и большому столбу дыма, прилетело по складу боеприпасов. Еще одним доказательством попадания в склад стало тот факт, что скорые и пожарные машины поехали к нему только через полчаса, когда утихла детонация.



Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55. (...) Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами.

- приводит РИА Новости слова координатора.

Как ранее сообщало «Военное обозрение», власти Одессы прилет подтвердили, но никакой конкретики не предоставили. Местные паблики писали, что взрыв прогремел на окраине города.

Между тем наши нанесли еще один удар, теперь по порту Южный Одесской области, что поражено конкретно, сведений нет, но отмечается, что этот прилет уже не первый.

В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание

- сообщили подпольщики.
8 комментариев
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  1. курвиметр Звание
    курвиметр
    +3
    Сегодня, 19:59
    " Подпольный обком действует... " серия 100500 smile Ох уж эти координаторы wink
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:15
      Ну мы так просто рядом проходили good lol
      1. Anarchist Звание
        Anarchist
        +1
        Сегодня, 20:39
        Ну дык идите мимо!
        А нашим защитникам - удачи!!!
        Возвращайтесь живыми!!!!!
  2. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    +1
    Сегодня, 20:01
    В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание
    До сих пор ракетная угроза хохлам 20:00мск
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +4
    Сегодня, 20:03
    По данным подполья, мощный взрыв прогремел сегодня в 15:20 в поселке Дачное на территории расположенной там воинской части. Именно туда прилетела российская ракета, а судя по взрыву и большому столбу дыма, прилетело по складу боеприпасов


    Может быть, что информацию о поступлении боеприпасов как раз подполье и дает ( в дополнение к данным нашей разведки). В Одессу много западного оружия и боеприпасов из Румынии идет
  4. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +6
    Сегодня, 20:09
    За Одессу последний месяц хорошо взялись. Там импортного вооружения дофига, один из основных хабов. Прилетело отлично и в самое яблочко. Пусть партизаны партизанят дальше
  5. Добрый Звание
    Добрый
    +4
    Сегодня, 20:16
    По Чабанке еще нужно ударить, там на площадях бывшей учебной дивизии и учебного центра Одесского ВАКУ тренируют бандеровцев.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:00
    В 18:30 был прилет в городе Южный Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание
    Один из самых загруженных портов Украины ( кроме Октябрьска - Оливия), но по ним меньше всего прилетает. Вопрос, почему ?