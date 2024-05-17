Рост ВВП в России в первом квартале ускорился до 5,4 процентов

Согласно предварительной оценке Росстата, темпы роста ВВП в России в первом квартале текущего года ускорились до 5,4%. В то же время инфляция в России в апреле составила 0,5% в месячном выражении, в годовом — 7,84%. При этом рост ВВП за 2023 год составлял 3,6%. По предварительным оценкам Центробанка, во втором квартале 2024 года рост ВВП составит 4,4%.Таким образом, очевидно, что российская экономика оказалась устойчивой к беспрецедентному количеству наложенных Западом санкций и продолжает расти. Доходы России превышают уровень 2021 года. С 2022 года КНР уверенно заменила Евросоюз в качестве основного торгового партнера и поставщика технологий для России.Как утверждает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик, несмотря на то, что западные санкции ограничили импорт технологий в Россию, а также способствовали уходу с российского рынка транснациональных компаний, российская экономика продолжает расти быстрее, чем в любой из стран "большой семерки".Успешно преодолеть западные санкции Москве помогла гибкость в реструктуризации торговых отношений и внутреннего спроса. При этом немаловажную роль в росте российской экономики сыграл рост военных расходов.По прогнозам экономистов, российская экономика к 2030 году может обогнать Японию по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, полностью приспособившись к происходящим структурным изменениям.

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