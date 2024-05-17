Рост ВВП в России в первом квартале ускорился до 5,4 процентов

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Рост ВВП в России в первом квартале ускорился до 5,4 процентов

Согласно предварительной оценке Росстата, темпы роста ВВП в России в первом квартале текущего года ускорились до 5,4%. В то же время инфляция в России в апреле составила 0,5% в месячном выражении, в годовом — 7,84%. При этом рост ВВП за 2023 год составлял 3,6%. По предварительным оценкам Центробанка, во втором квартале 2024 года рост ВВП составит 4,4%.

Таким образом, очевидно, что российская экономика оказалась устойчивой к беспрецедентному количеству наложенных Западом санкций и продолжает расти. Доходы России превышают уровень 2021 года. С 2022 года КНР уверенно заменила Евросоюз в качестве основного торгового партнера и поставщика технологий для России.



Как утверждает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик, несмотря на то, что западные санкции ограничили импорт технологий в Россию, а также способствовали уходу с российского рынка транснациональных компаний, российская экономика продолжает расти быстрее, чем в любой из стран "большой семерки".

Успешно преодолеть западные санкции Москве помогла гибкость в реструктуризации торговых отношений и внутреннего спроса. При этом немаловажную роль в росте российской экономики сыграл рост военных расходов.

По прогнозам экономистов, российская экономика к 2030 году может обогнать Японию по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, полностью приспособившись к происходящим структурным изменениям.
53 комментария
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  1. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 21:40
    Что за... Какого овоща происходит? И даже такого объяснения не придумаешь, чтоб не заклеймили либералом или чокнутым милитаристом request
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 22:13
      По прогнозам экономистов, российская экономика к 2030 году может обогнать Японию по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, полностью приспособившись к происходящим структурным изменениям.

      А, можно, в конце концов, не заглядывать в рот всяким японцам, китайцам и американцам... и не сравнивать непонятные ВВП, а жить просто самодостаточно. Или как сказал классик:
      ..."умел судить о том,
      Как государство богатеет,
      И чем живет, и почему
      Не нужно золота ему,
      Когда простой продукт имеет».
      Пушкин. Онегин
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        0
        Сегодня, 22:21
        А, можно, в конце концов, не заглядывать в рот всяким японцам, китайцам и американцам... и не сравнивать непонятные ВВП, а жить просто самодостаточно.
        Не а. Нельзя. Ну можно конечно мощно помечтать. Очень мощно. Ну кому кроме мощному мечтателю полегчает?
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 22:37
          Цитата: Наблюдатель2014
          А, можно, в конце концов, не заглядывать в рот всяким японцам, китайцам и американцам... и не сравнивать непонятные ВВП, а жить просто самодостаточно.
          Не а. Нельзя. Ну можно конечно мощно помечтать. Очень мощно. Ну кому кроме мощному мечтателю полегчает?

          Ну, и продолжай жить дальше как... наблюдатель!
          Кстати, winked Интересное наблюдение: 90% ленивых мужчин считают, что им идёт борода.
          1. Динич Звание
            Динич
            0
            Сегодня, 22:40
            Про бороду смешно. laughing
            Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              0
              Сегодня, 22:45
              Цитата: Динич
              Про бороду смешно. laughing
              Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

              А, чего он её отрастил, что только одни глаза видно. Тут и так-то всё обезличено.
          2. Наблюдатель2014 Звание
            Наблюдатель2014
            0
            Сегодня, 22:48
            laughing Борода?! wassat А ты ясная как всегда с сигаретой во рту feel
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 22:28
        Цитата: Ясная
        А, можно, в конце концов, не заглядывать в рот всяким японцам, китайцам и американцам... и не сравнивать непонятные ВВП, а жить просто самодостаточно.

        Нет, нельзя. Список современной продукции таков, что ни одна страна не сможет его производить самостоятельно. А если и сможет, то стоить всё будет космических денег, и единственными пользователями будут военные и учёные. Так было с ЭВМ до начала их распространения среди массового потребителя. Вам это надо? Мне нет. Я, вообще-то, хочу быстро-быстро получать в свои жадные руки свежие плоды современных технологий.
        К тому же, сравнимая свой ВВП с другими странами, мы понимаем, насколько мы сильнее их или слабее. По-моему, сейчас должно быть особенно понятно, как важно знать соотношение своего экономического потенциала (который может при необходимости превращаться в военный) с таковым у других стран.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 22:43
          Цитата: Тарелка
          Нет, нельзя. Список современной продукции таков, что ни одна страна не сможет его производить самостоятельно. А если и сможет, то стоить всё будет космических денег, и единственными пользователями будут военные и учёные. Так было с ЭВМ до начала их распространения среди массового потребителя. Вам это надо? Мне нет.

          Именно так думают англосаксы накладывая очередную тысячу санкций на Россию.


          Цитата: Тарелка
          Я, вообще-то, хочу быстро-быстро получать в свои жадные руки свежие плоды современных технологий.
          К тому же, сравнимая свой ВВП с другими странами, мы понимаем, насколько мы сильнее их или слабее. По-моему, сейчас должно быть особенно понятно, как важно знать соотношение своего экономического потенциала (который может при необходимости превращаться в военный) с таковым у других стран.
          Зачем все эти пугалки?
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            0
            Сегодня, 22:45
            Цитата: Ясная
            Именно так думают англосаксы накладывая очередную тысячу санкций на Россию.

            Так они в этом и не ошибаются. Они ошиблись только в том, что, оказывается, многие готовы рискнуть и продолжить торговлю с Россией. Потому что мы - выгодный торговый партнёр.
            Цитата: Ясная
            Зачем все эти пугалки?

            Какие ещё пугалки?
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 22:20
      Рост ВВП в России в первом квартале ускорился до 5,4 процентов

      Как я понял, рост ВВП жестко привязан к ценам в сети магазинов "Пятерочка". Хотя нет, немного отстает.
  2. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 21:43
    Успешно преодолеть западные санкции помог народ России, который раскошеливается теперь с тройной силой.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 22:18
      Верить Росстату могут только наивные. Народ почувствовал этот "рост ввп" в платежках по кварплате, по ценам в магазинах и росту цен на все услуги. Позор писать про такой рост за счет народа!
  3. Динич Звание
    Динич
    +7
    Сегодня, 21:43
    Скоро скажут, что в очередной раз доходы россиян выросли на 25%.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 22:29
      Денис.Отвечайте пожалуйста только за себя,а не за весь народ. laughing В США ОПК экономику тянет вверх ,а в России наоборот?
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 21:49
    КНР уверенно заменила Евросоюз в качестве основного торгового партнера и поставщика технологий для России.


    И что же в этом хорошего? Где же свои технологии?
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +3
      Сегодня, 21:56
      Цитата: Андрей Храмов
      И что же в этом хорошего? Где же свои технологии?

      У нас технологии распродажи сырья и сдачи территорий в аренду по дешевке и под что угодно.
  5. Alexej Звание
    Alexej
    +2
    Сегодня, 21:53
    С 2022 года КНР уверенно заменила Евросоюз в качестве основного торгового партнера и поставщика технологий для России.

    Может по началу и уверенно занимали, но после убедительных просьб со стороны США (с которыми у них товарооборот выше чем с северным соседом более чем в 2 раза) уже менее уверенно торгуют и поставляют технологии. А что будет завтра - узнаем завтра.
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 21:54
    Цитата: Андрей Храмов
    И что же в этом хорошего? Где же свои технологии?

    вы задаете "нескрепные" вопросы!
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 21:57
    Рост ВВП в России в первом квартале ускорился до 5,4 процентов

    напоминает финансовые пирамиды: мигранты строят "человейники" для других мигрантов , курьеры - африканцы в Москве разъезжают на электровелосипедах, бариста из средней азии слушает американский рэп и готовит противный кофе для ленивых "офисных сидельцев"...
    п.с. в европе уже давно придумали в ввп включать деньги от продажи "лекарственной травы" и от "торговли женщин своим телом"... типа, а что, там ведь тоже товарно-денежные отношения...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 22:01
    Транснациональные компании из России ушли ,но их производственные мощности в России остались.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 22:08
      Производственные мощности имеют ограниченный ресурс, это во-первых. А во-вторых куда это производство направить, ведь его владельцем были те самые транснациональные корпорации, предоставляющие и логистику и продажи по всему миру. Ну и в-третьих, там часто требуются поставки компонентов, без которых всё встанет.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 22:17
        Логистику уже перенастроили за 2,5 года.С ЗИПом проблем нет,только он стал дороже и его приходится ждать.
        1. Динич Звание
          Динич
          0
          Сегодня, 22:29
          Некоторый ЗИП теперь не достать никак.
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +2
      Сегодня, 22:27
      tralflot1832 Да какие там производственные мощности? Линии по пр-ву пива и сигарет? Автомобили из готовых комплектующих собирали, а что-нибудь более серьёзное я и вспомнить не могу.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 22:38
        У вас экономика только на пиве и сигаретах строится? laughing
    3. Ясная Звание
      Ясная
      -2
      Сегодня, 22:27
      Цитата: tralflot1832
      Транснациональные компании из России ушли ,но их производственные мощности в России остались.

      Понятно, что они ушли по команде англосаксов с целью нанести удар по экономике России, но как всегда не учли способность России находить выход в трудной ситуации.
  9. Андрей83 Звание
    Андрей83
    +1
    Сегодня, 22:04
    Рост ВВП 5,4% при инфляции 7,84% - это получается, что реальных товаров и услуг стало на 2,5% меньше? Так что ли? Кто в экономике разбирается, подскажите.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 22:11
      Цитата: Андрей83
      Рост ВВП 5,4% при инфляции 7,84% - это получается, что реальных товаров и услуг стало на 2,5% меньше? Так что ли?

      :))) Нет. Это означает, что ВВП вырос (грубо) на 13,24%, но реальный рост составил 5,4%, а остальное - инфляция
      1. Андрей83 Звание
        Андрей83
        +1
        Сегодня, 22:15
        Спасибо за пояснение. А то я разволновался...
        Значит получается цена всех товаров и услуг стала больше аж на 13%, но за минусом инфляции получается, то что нам озвучивают...
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 22:20
          И опять - нет. Представим себе, что в прошлом году мы произвели 1000 ед товара по 100 руб каждый. В этом году мы произвели 1054 единицы товара, но каждый теперь стоит 107,84 руб
          1. Андрей83 Звание
            Андрей83
            0
            Сегодня, 22:28
            Что-то я немного запутался...
            ВВП же измеряется в деньгах, а не в штуках товара. Значит на 5,4% увеличилось количество денег (т.е. цена всех товаров), а не штук товара...
            Пойду поищу спец. литературу...
            1. Андрей83 Звание
              Андрей83
              0
              Сегодня, 22:37
              Нашёл, что ВВП бывает номинальный-это в нынешних ценах, а бывает реальный - я так понял, что это в ценах прошлого периода, т. Е. С поправкой на инфляцию...
              Судя по всему здесь речь о росте ВВП с поправкой на инфляцию
  10. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 22:04
    При этом немаловажную роль в росте российской экономики сыграл рост военных расходов.

    Я не экономист и не могу понять как рост военных расходов может ускорить или повысить рост ВВП?
    1. Динич Звание
      Динич
      +2
      Сегодня, 22:07
      "Ключевой показатель для экономики каждой страны — валовой внутренний продукт (ВВП). Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год."(с)
      Много всякого для военных нужд производят, вот ВВП и вырос.
      1. Million Звание
        Million
        0
        Сегодня, 22:10
        Так эти товары надо же продать,тогда ведь они принесут прибыль? Или не так?
        Ведь если я что то произвел,но не продал,то у меня только расходы,а дохода то нет.
        1. Динич Звание
          Динич
          +1
          Сегодня, 22:13
          Произведённое приносит прибыль.
          То, что производят для армии, закупается армией. На деньги, заложенные в бюджет. Бюджет на следующий год в свою очередь частично пополнится из налогов, полученных с доходов предприятий, произведших и продавших продукцию для армии.
          Такой вот круговорот.
          1. Million Звание
            Million
            0
            Сегодня, 22:19
            Так ведь налоги ,наверное меньше,чем стоимость продукции?Государство,получается,в убытке?
            Если вооружение продавать заграницу,то понятное дело,государство получит прибыль.
            А здесь получается перекладывание денег из одного кармана в другой в пределах России?
            1. Динич Звание
              Динич
              0
              Сегодня, 22:25
              То, что закупает армия, позволяет ей совершать свою деятельность - боевые действия. Которые в свою очередь, например, за 2 последних года позволили РФ прирасти 4 новыми регионами. А новые регионы - это новые доходы.
              Так что государство не в убытке.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 22:10
      Цитата: Million
      как рост военных расходов может ускорить или повысить рост ВВП?

      Военная продукция - такой же продукт, как и все остальное. Если его производят больше, ВВП растет
      1. Million Звание
        Million
        0
        Сегодня, 22:12
        Но ведь его надо продать.А сейчас СВО,тут не до торговли военной продукцией.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 22:16
          Его уже купили - государство в лице Минобороны
    3. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 22:30
      Million в развитых странах даже проституция вносит свой вклад в ВВП laughing
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 22:07
    Почитаешь так коменты вечером в пятницу, а не с утра recourse .... вспоминается только... Юрий... мы все пролюбили... recourse Я конечно ура не кричу и в воздух чепчики не бросаю.... Везде всёпропальщики одни или ципсо развелось опять... где мой дуст? З.Ы, Ушел искать
  12. КСВК Звание
    КСВК
    0
    Сегодня, 22:09
    Класс! Экономика растёт, но рост этот отрицательный.
    Прекрасные новости!
    Рост экономики обеспечивается продажей московской земли и ростовщические проценты по ипотечным кредитам на эту землю.
    Так победим!
  13. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -3
    Сегодня, 22:09
    темпы роста ВВП в России в первом квартале текущего года ускорились до 5,4%

    Это просто рост цен. Не уточняют, но и так понятно что вырос ВВП в текущих ценах.
  14. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    Сегодня, 22:12
    Цитата: Million

    Я не экономист и не могу понять как рост военных расходов может ускорить или повысить рост ВВП?

    Всё очень просто - если министерство обороны оплатило расконсервацию и модернизацию танка, то эти деньги плюсуют к ВВП.
    ВВП это сумма выручки за товары и услуги проданные конечным потребителям.
    1. Million Звание
      Million
      +2
      Сегодня, 22:22
      Если расконсервация,то тогда понятно.
      Просто манипуляция цифрами.
  15. КСВК Звание
    КСВК
    0
    Сегодня, 22:15
    Цитата: Андрей83
    Рост ВВП 5,4% при инфляции 7,84% - это получается, что реальных товаров и услуг стало на 2,5% меньше? Так что ли? Кто в экономике разбирается, подскажите.

    Всё верно. И чтобы это понять не обязательно «разбираться в экономике».
  16. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    -1
    Сегодня, 22:21
    Рост, это конечно хорошо, но когда эти проценты обеспечивает в основном ВПК, стоит учитывать, что танками питаться сложно, и одеться в военные самолёты не проще. А учитывая, что один вчерашний налёт ВСУ на Бельбек стоил нам четырёх истребителей и хранилища ГСМ, весь этот рост легко превратится в обгоревший металлолом. Впрочем, на статистических показателях это никак не отразится.
  17. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 22:44
    Цитата: Ясная
    не учли способность России находить выход в трудной ситуации

    точно, не учли... мы не учли что закваску для сметаны покупаем за валюту в других странах, химию для отбеливания офисной бумаги покупаем за валюту в других странах, про курицу, семена растений и прочее я уже молчу...
  18. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 22:47
    Цитата: Динич
    А новые регионы - это новые доходы.
    Так что государство не в убытке.

    о! спасибо, я это запомню, на ближайшее полгода - будет что оппонентам ответить! laughing
  19. Сергей Егоров_3 Звание
    Сергей Егоров_3
    0
    Сегодня, 22:47
    Ну тут нет ничего удивительного, огромный пласт промышленности работает на сво, при чем он постоянно растет, расширяя производства, это заслуга шойгу, так быстро запустить массу процессов, цепочек, одно производство танка, с пару десятков, а то и больше, разных производств, дает работу, плюс зп бойцов с сво, деньги идут в реальный сектор, квартиры, дома, машины, сервис и тд и тп,при чем,при обложенной стране санкциями, вывод денег за границу затруднен, он не перекрыт, но объемы денег утекающие из страны сократились значительно, теперь они внутри страны крутятся, проблема будет после окончания сво, производства, зарплаты,нужно будет приближать к временам сво