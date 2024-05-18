Военная помощь Украине и последствия для сухопутных войск Франции
Один из колесных танков AMX-10RC, попавших на Украину. Вероятно, эта машина была уничтожена во время "контрнаступа" 2023 г. Фото Telegram / Dambiev
Одним из наиболее активных сторонников и помощников киевского режима является французское правительство. С февраля-марта 2022 г., после начала российской Спецоперации, оно регулярно отправляло на Украину различную материальную часть. В первую очередь, в порядке помощи предоставлялись разнообразные вооружения и военная техника. Для скорейшей поставки, их брали из наличия собственной армии, тем самым ослабляя ее.
Исходные позиции
Сухопутные войска Франции, как и в других странах, являются основой вооруженных сил и наиболее многочисленным их компонентом. Они предназначаются для ведения боевых действий на сухопутных театрах, как на территории страны или вблизи нее, так и в удаленных регионах. Принципы построения армии, ее оснащения и вооружения соответствуют стандартам НАТО.
Сейчас сухопутные войска Франции имеют численность ок. 114 тыс. чел. Основными формированиями армии являются две дивизии смешанного состава. В них имеется 7 бригад и 5 отдельных полков разного назначения – танковые, артиллерийские, инженерные и т.д. К сухопутным войскам организационно относятся Силы специальных операций в составе 3 полков, разведывательное командование с 4 полками разного рода, 5 полков морской пехоты и Иностранный легион, включающий 9 полков.
Согласно справочнику The Military Balance, на начало 2022 г. в линейных частях армии Франции имелось более 220 танков Leclerc и 245 «колесных танков» AMX-10RC. Также войска располагали 1450 разведывательными машинами VBL и ERC-90D. Пехотные части эксплуатировали более 700 БМП VBCI разных модификаций и более 2,6 тыс. бронетранспортеров и бронеавтомобилей разных типов – VAB, VBMR и т.д.
Украинские боевики с ПТРК FGM-148. Некоторое количество таких изделий поставила Франция. Фото Telegram / BMPD
Основу артиллерии составляли самоходные системы калибра 155 мм. Имелось 76 современных САУ CAESAR и 32 более старых AUF-1. Реактивная артиллерия была представлена всего 13 системами LRU – фактически доработанные M270 MLRS. Также насчитывалось более 130 минометов калибра 81 и 120 мм.
Для борьбы с бронетехникой противника у французской армии имеются многочисленные ПТРК ряда типов, собственного и иностранного производства. В переносном варианте применяются системы ERYX, Milan, MMP и FGM-148. MMP и Milan также монтируются на шасси VAB. Войсковая ПВО основана на ПЗРК Mistral собственного производства.
Для обеспечения боевой работы линейных подразделений имеется разнообразная инженерная техника, машины и средства РХБЗ, а также крупный автомобильный парк. Армейская авиация имела на вооружении более 320 вертолетов разных типов ударного, транспортного и многоцелевого назначения.
Военная помощь
Уже в конце февраля 2022 г. французское правительство выразило готовность помогать киевскому режиму поставками вооружений и военной техники. Также предусматривались отправка различных вспомогательных средств и финансовая помощь. Подобное содействие продолжается до сих пор, и Париж не собирается отказываться от него. Более того, время от времени руководство Франции позволяет себе весьма громкие заявления на тему помощи украинским союзникам и противостояния с Россией.
Украинские боевики осваивают ПТРК MILAN. Кадр из репортажа CNN
26 февраля 2022 г. правительство Франции составило и одобрило первый пакет военно-технической помощи для Украины. В него включили ПТРК и ПЗРК ряда типов, состоящих на вооружении французской армии. Позже номенклатуру таких поставок расширили. По разным данным, украинским формированиям отгрузили не менее нескольких сотен ракетных комплексов.
Всего через несколько недель, в середине апреля, Париж впервые заявил о намерении передать Киеву самоходки CAESAR и боеприпасы для них. Первая партия включала 12 САУ. В следующие месяцы анонсировали поставку еще нескольких партий такой техники. К настоящему времени на Украину доставили более 30 ед. CAESAR и, по разным оценкам, десятки тысяч выстрелов для них. САУ для поставки киевскому режиму снимались с вооружения французской армии. Кроме того, 6 «Цезарей» были построены для Дании, но она отказалась от приемки, и техника отправилась на Украину.
Летом начались поставки бронетранспортеров VAB в исходной комплектации и с различным дополнительным оснащением или вооружением. Известно о передаче, как минимум, 250 таких машин. Возможно, фактический объем поставок был больше.
Очередной пакет помощи составили в октябре того же года. В него включили неназванное количество 155-мм самодвижущихся орудий TRF.1. Поставка такого оружия могла указывать на истощение запасов французской армии при необходимости продолжения помощи.
В том же пакете предусмотрели передачу 4 РСЗО LRU. В дальнейшем появлялась информация о возможности поставки новых партий такой техники, но пока она не подтверждалась.
Уничтоженный БТР VAB, предположительно, февраль 2024 г., Херсонская область. Фото Lostarmour,info
В самом начале 2023 г. Франция решила направить на Украину ок. 40 «колесных танков» AMX-10RC. Эта техника постепенно снимается с вооружения, и вместо отправки на хранение или утилизации ее решили передавать киевскому режиму.
Следует отметить, что французская военная помощь не ограничилась только передачей вооружений и техники из арсеналов сухопутных войск. Так, по решению руководства страны, своей матчастью пришлось делиться военно-воздушным силам. Они передали большое количество крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG, а также зенитные ракетные комплексы нескольких моделей. При этом ЗРК SAMP/T для передачи Украине пришлось собирать совместно с Италией, и этот процесс занял несколько месяцев.
Последствия для обороны
Практически все поставки вооружений и техники Франция осуществляла за счет сокращения собственных парков и арсеналов. Такой подход к оказанию помощи ограничил максимально возможный объем передаваемых партий, а также стал потенциальной угрозой для боеспособности французских вооруженных сил. При этом в первую очередь под ударом оказались сухопутные войска, как основной источник матчасти для поставок.
Несмотря на все просьбы киевского режима и зарубежных союзников, Франция так и не присоединилась к пресловутой танковой коалиции. Благодаря этому она сохранила в строю и на хранении все имеющиеся ОБТ «Леклер». В то же время, на Украину решили отправить более не нужные колесные бронемашины AMX-10RC. Впрочем, в наличии все еще остается не менее 200 таких изделий.
Одна из уничтоженных САУ CAESAR, январь 2024 г. Фото Lostarmour.info
Ситуация с бронетехникой для пехоты выглядит схожим образом. Сейчас сухопутные войска Франции переходят на бронемашины нового поколения, и старая техника постепенно высвобождается. Часть снятых с эксплуатации машин VAB, VBCI и т.д. отправили на Украину. При этом передана лишь небольшая доля списанной или снятой с вооружения техники.
В случае с устаревшими колесными танками, БТР и БМП французская армия получила возможность избавиться от ненужной матчасти без существенного ущерба для войск и их боеспособности. При этом удалось сэкономить на ее утилизации и показать приверженность «идеалам демократии». Впрочем, понятно, что армейское руководство с большим удовольствием продало бы эти машины, но текущая политическая повестка требует отказаться от такого заработка.
В сфере артиллерии наблюдается совершенно другая ситуация. Из 76 имевшихся в строю САУ CAESAR на Украину отправили не менее 30 ед. Точный объем поставок неизвестен, и можно говорить об отгрузке, как минимум, 40% имевшегося в 2022 г. парка. Подобное сокращение собственной артиллерии никак нельзя назвать разумным шагом с положительными последствиями. Теперь Франции придется размещать дополнительные заказы на новые «Цезари», причем речь идет только о восстановлении былой численности, но не об усилении артиллерийских частей.
Схожим образом обстоит дело с реактивной артиллерией. Из 13 имевшихся РСЗО отдали 4, т.е. почти треть. При этом возможно продолжение подобных поставок, и количество LRU в строю вновь сократится.
Не до конца понятна ситуация с ракетными комплексами. По разным данным, французское правительство отдало киевскому режиму от сотен до тысяч ПЗРК и ПТРК ряда моделей своего и иностранного производства. Исходные объемы арсеналов остаются неизвестными, но очевидно, что после помощи Украине понадобятся новые массовые закупки и соответствующие затраты.
Разбитая гаубица TRF.1. Фото Telegram / Dambiev
Негативные тенденции
Основным «донором» и поставщиком французских вооружений и техники для киевского режима стали сухопутные войска. Рассматривая процессы подобной военно-технической помощи, можно заметить несколько интересных тенденций, раскрывающих планы и намерения французского руководства.
Париж не решился сокращать ради Киева свой танковый парк или жертвовать самой новой техникой. В сфере бронетехники обошлись лишь устаревшими и ненужными образцами. В то же время, было решено отдать существенную часть запасов противотанковых и переносных зенитных комплексов. Кроме того, процессы помощи ударили по состоянию французской артиллерии.
По мере продолжения поставок материальной части на Украину, для Франции все более актуальным становится вопрос компенсации «потерь» такого рода. Если списание и отправка колесных танков AMX-10RC или БТР VAB не оказала никакого влияния на армию, то парк современных САУ CAESAR нужно срочно восстанавливать. Так же придется обратить внимание на восполнение парка и арсенала ЗРК, авиационного вооружения и т.д.
В целом сложилась весьма интересная ситуация. Французское руководство быстро согласилось оказывать киевскому режиму военно-техническую помощь и стало одним из наиболее активных поставщиков. При этом планы поставок составлялись с учетом интересов своей армии, сокращения расходов и т.д. Однако два с лишним года передачи вооружений и техники привели к известному результату. Сухопутные войска лишились части своих запасов.
Теперь Франции предстоит не только проводить плановое перевооружение по уже принятым программам, но и восстанавливать парки и арсеналы. Для этого требуются дополнительные затраты и производственные мощности. Текущее состояние французской экономики и промышленности нельзя назвать хорошим, и возможность восстановления сухопутных войск вызывает большие вопросы.
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