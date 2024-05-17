Белый дом: В планах Джо Байдена пока нет посещения «саммита мира по формуле Зеленского» в Швейцарии

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Белый дом: В планах Джо Байдена пока нет посещения «саммита мира по формуле Зеленского» в Швейцарии

После сообщений о том, что от участия в так называемой «конференции мира по формуле Зеленского» в Швейцарии отказываются лидеры Китая, Бразилии и ЮАР, свой слова сказали и в Белом доме. И вот тут по Зеленскому нанесён серьёзный удар, так как на президента США делась серьёзная ставка.

Пресс-служба Белого дома сообщает о том, что в планах Джо Байдена на данный момент не значится участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии. Напомним, что конференция эта, в которой основным тезисом является «необходимость вывода российских войск на границы 1991 года», по плану должна пройти в Швейцарии в середине июня.



В администрации Джо Байдена заявили о том, что Вашингтон поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Украины, что может подтвердить любой представитель администрации». Фактически Киеву дают понять, что прилёт Байдена в Швейцарию в июне маловероятен. Эксперты считают, что на саммит могут отправить Энтони Блинкена.

В окружении Байдена понимают, что на фоне успехов ВС РФ на фронте посещение кандидатом в президенты того самого «саммита мира» может принести дополнительный «минус» Джо Байдену в его и без того падающем рейтинге. Поэтому перед выборами Украине говорят о том, что она должна довольствоваться и чиновниками меньшего ранга.
5 комментариев
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  1. dauria Звание
    dauria
    +1
    Сегодня, 00:04
    " Свадебная ночь без невесты..."
  2. Казак ЛиХой Звание
    Казак ЛиХой
    0
    Сегодня, 00:06
    Уже даже янки чуют "ветер перемен"))) Неплохо..
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 00:10
    В минских они тоже не учавствовали. Их шавки исполнительные и всегда готовы принять удар на себя, а американцы и не при делах.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 00:13
    Свадебный генерал приедет ,если бабло заслать через его сына Хантера.Ни какой политики ,только бизнес.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 00:17
    Эксперты считают, что на саммит могут отправить Энтони Блинкена.

    Ага. Сбацает чë нить на трëх блатных аккордах... wassat