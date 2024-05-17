После сообщений о том, что от участия в так называемой «конференции мира по формуле Зеленского» в Швейцарии отказываются лидеры Китая, Бразилии и ЮАР, свой слова сказали и в Белом доме. И вот тут по Зеленскому нанесён серьёзный удар, так как на президента США делась серьёзная ставка.Пресс-служба Белого дома сообщает о том, что в планах Джо Байдена на данный момент не значится участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии. Напомним, что конференция эта, в которой основным тезисом является «необходимость вывода российских войск на границы 1991 года», по плану должна пройти в Швейцарии в середине июня.В администрации Джо Байдена заявили о том, что Вашингтон поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Украины, что может подтвердить любой представитель администрации». Фактически Киеву дают понять, что прилёт Байдена в Швейцарию в июне маловероятен. Эксперты считают, что на саммит могут отправить Энтони Блинкена.В окружении Байдена понимают, что на фоне успехов ВС РФ на фронте посещение кандидатом в президенты того самого «саммита мира» может принести дополнительный «минус» Джо Байдену в его и без того падающем рейтинге. Поэтому перед выборами Украине говорят о том, что она должна довольствоваться и чиновниками меньшего ранга.

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