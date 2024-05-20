Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной

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Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной

Тема, которую хочется поднять сегодня, будет несколько неожиданной для многих. Хочу поговорить о... будущей войне. Не о СВО, а именно о той, которая возможна когда-нибудь в будущем. Понимаю, что не вовремя, но считаю, что материал крайне актуален именно в настоящее время.

Когда назначен новый министр обороны, «новая метла», у которого ещё не «замылен» глаз армейской рутиной, и которому, по моему мнению, будет гораздо легче реализовать то, о чём мы всё в большей или меньшей степени задумываемся.



Я часто разговариваю с отставниками, которые в разговоре упоминают военные училища, где они учились в своё время с горькой «добавкой» «сейчас оно расформировано». Проблема ликвидации ВВУЗов озвучена давно. Что только не говорили и не писали по этому поводу.

Помните один из основных аргументов сторонников уменьшения количества ВВУЗов? Мы четыре-шесть лет готовим лейтенанта, тратим государственные средства, а он отслужит первый контракт и уходит в народное хозяйство. Уходит командир роты, капитан. Так зачем нам «работать на народное хозяйство»? Для этого есть гражданские институты, университеты, академии…

Какая забота о гос. бюджете. Никто тогда не слушал мнение офицеров по этому вопросу. Тогда мы, по мнению руководство страны, стали частью «дружной семьи государств», где все о всех заботятся и любят друг друга. О какой войне вообще может идти речь среди друзей…

А слушать надо было! Да, многие лейтенанты, а через пять лет капитаны уходили на более «хлебные места» в гражданские организации. Уходили не потому, что не любили армию, уходили потому, что не видели перспектив в будущем. Ни окладов, ни квартир и служба где-то в тьмутаракани, рушились семьи и прочее.

Но вот случилось так, что государству потребовалась не только армия, но и армейский резерв. И вот тут-то и оказалось, что те самые лейтенанты и капитаны очень пригодились в зоне СВО. При развёртывании частей и соединений понадобились не только рядовые и сержанты, но и командиры взводов, рот и даже батальонов и полков.

И пошли те самые уволенные в запас офицеры на эти должности. Вот он подготовленный резерв регулярной армии. Минимальная подготовка, ознакомление с новым вооружением и техникой – и всё. Особенно это заметно у специалистов — артиллеристов, танкистов, сапёров и прочих.

И при этом все прекрасно знают, что именно взводные и ротные командиры являются наиболее уязвимыми среди всех офицеров на войне. Они всегда рядом с бойцами, в самой гуще событий. Всегда под прицелом вражеских снайперов, гранатомётчиков, операторов дронов и прочих. Нет на войне, наверное, части или соединения, где бы не оказалось вакантных мест для командира взвода или роты…

Не хватает офицеров на передовой и в тылу


Вспомнился разговор новоизбранного президента Путина с командирами соединений сразу после инаугурации. Особенно запомнилось короткое выступление генерал-майора Олега Власова, командира Севастопольской 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.

Вроде бы простой вопрос. Бригада, которая вступила в бой, имея численность 2441 человек, разрослась до 11 365 человек личного состава, да ещё и получила совершенно новые части и подразделения в подчинение. Представляете нагрузку на командование бригады, в подчинении которой за время участия в СВО появилось 19(!) новых частей и подразделений?

Вроде бы, в чём проблема? Переименовать бригаду в дивизию – и всё. Тем более что задачи она выполняет именно дивизионного масштаба. Но не тут-то было. Это другой уровень соединения. Это совершенно другая кадровая структура. Переименовать можно хоть в армию, а кто будет управлять этой армией? Нужны офицеры, в том числе и в органы управления новой дивизии.

А их нет! Нет подготовленных младших и старших офицеров в резерве МО! Что, в принципе, и сказал Путин в своём ответе. Нет, но будут. Будут тогда, когда окончат ВВУЗы, то есть через несколько лет. А этих лет у генерала Власова нет в запасе. Ему офицеры нужны сейчас! Грамотные, подготовленные и хорошо знающие технику и вооружения офицеры.

Понятно, что какую-то часть необходимого количества можно заполнить «выращенными на месте» командирами. Взводных, ротных и даже батальонных командиров. Но даже в этом случае их необходимо отправлять на обучение. Даже гению необходимы знания. Командиры, особенно из числа бывших корпусов Луганской и Донецкой республик, выдвигались за счёт личного мужества и лидерских качеств.

Ещё одна проблема, которая видна давно, но почему-то тоже замалчивается, это танкисты, артиллеристы и операторы дронов. То есть те, кто сейчас, на данный момент времени, играет важнейшую роль в уничтожении укреплений и живой силы противника. Таких специалистов просто критически не хватает. Разве правильно, если специалиста готовят уже в войсках?

Я искренне восхищаюсь героями, о которых рассказывают СМИ. Но больно за армию, когда вдруг корреспондент, рассказывающий, например, о командире подразделения операторов, выдаёт в эфир следующую фразу: «А ведь ещё недавно, до мобилизации, командир был простым таксистом (продавцом, бизнесменом и прочая)». Командир подразделения без военного образования…

А авиация? Сколько военных училищ лётчиков у нас осталось? Сколько специалистов они выпускают в год? Опять экономия, из-за которой военные лётчики практически не выходят с поля боя. Мы много говорим о ресурсе техники, а ресурс людей? О нём мы как-то помалкиваем.

Более того, я довольно часто вижу материалы с ЛБС, в которых, возможно, даже не понимая этого, журналисты говорят о каком-то солдате или офицере как о боевом роботе. Создаётся впечатление, что для этого героя война это и есть жизнь. Остальное, вроде семьи, детей, квартиры в уютном городке и прочее – второстепенно.

Помните, как в Советской армии существовали районы, где срок службы был ограничен? Отслужил – и вперёд, в более приспособленный для жизни гарнизон. И это не на войне, а в обычной военной службе в мирное время! Понимали командиры, что человек не машина. Его надо беречь.

Ну и последнее. Почему командиры должны всё время что-то придумывать, чтобы победить? Я опять о «царь-мангале»… Для этой работы всегда были целые институты и СКБ. Там сидели военные учёные, которые знали о проблеме в разы больше любого непрофессионала и быстро решали поставленные задачи. В любой военной академии были факультеты, где этих учёных готовили.

Надо решать, а не придумывать «суррогаты»


Мы в полной мере ощутили на себе многие «косяки» нашей военной реформы. Начиная с, мягко говоря, не очень хорошей работы органов МОВУ при проведении частичной мобилизации и, я надеюсь, заканчивая разрушением системы военного образования и подготовки мобилизационного ресурса.

Возможно, я несколько идеализирую советскую систему подготовки армии и страны к возможной войне. Возможно, сказывается обычное для человека свойство идеализировать прошлое, сравнивая его с настоящим, но я не призываю восстанавливать систему в том, прежнем, виде. Систему необходимо модернизировать, осовременить, если угодно.

Полумерами тут явно не обойдёшься. Любые суррогаты, временные решения на период СВО и прочее не решат задачу. Мы же прекрасно понимаем, что временное для России – это самое долгосуществующее. Какой-нибудь барак-времянку построим «на время» и вспомним об этом только тогда, когда вокруг будет выстроен целый город…

Понятно, что на всё это требуются деньги. Много денег. Где-то придётся «ужаться», умерить аппетиты. Но я не призываю действовать по принципу всё и сразу. Необходимо решить, что надо делать в первую очередь, что во вторую и т. д. И определить сроки исполнения. Без лишних разговоров и дискуссий.

Судя по событиям, происходящим в МО, новому министру дан карт-бланш для наведения порядка в армии. Надо наводить. Не только вытаскивать коррупционеров на свет божий, но и разрушать и перестраивать то, что наворочено за годы «буйства демократии».

Мы должны быть уверены, что министерство обороны действительно сможет нас оборонять. И делать это будет не так, как во время проведения частичной мобилизации...
31 комментарий
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  1. kreck Звание
    kreck
    +7
    Сегодня, 04:43
    Никто тогда не слушал мнение офицеров по этому вопросу. Тогда мы, по мнению руководство страны, стали частью «дружной семьи государств», где все о всех заботятся и любят друг друга. О какой войне вообще может идти речь среди друзей…


    Толерантность и пацифизм хороши исключительно до тех пор, пока окружающие наш народ восхитительно прекрасные разумные существа сидят у себя дома, И не претендуют на нашу территорию, мировоззрение, недра, богатства, власть и так далее. Мы можем всех любить, пока они не нарушили государственную границу нашей Родины. Но вот как только нарушили - это уже враги, подлежащие немедленному уничтожению.
    К сожалению, тезис о том, что к драке прибегают лишь неспособные вести диалог, в действительности не более чем профанация. История показывает, что на самом деле к диалогу приступают лишь тогда, когда не имеют возможности добиться своего силой. Отобрать у слабого гораздо проще, чем убедить его расстаться с нужной тебе вещью добровольно. В итоге даже самые миролюбивые расы обязаны быть вооружены до зубов и очень опасны, иначе можно погибнуть прежде, чем дело дойдет до стола переговоров.
  2. антивирус Звание
    антивирус
    +3
    Сегодня, 04:44
    Опять спасти армию. А министерство обороны? Все действия были правильные за 35 лет. Кто посмеет обвинить министров, начиная с павла грачева-тот пойдетработать в елкинцентр, экскурсоводом. Шуток много не бывает. И действий не будет.
    По поговорке:армия готовится к войне или воюет. Это в ссср. Сейчас - к миру. Это по кудрину.
    Не рвите жилы.
    Дуб-дерево.
    Роза - цветок.....
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 04:47
    Честно говоря, ожидал чего-то большего...Разговор получился короткий...Но, по сути мысли верные... good
    Переименовать можно хоть в армию, а кто будет управлять этой армией? Нужны офицеры, в том числе и в органы управления новой дивизии.

    Армия - это структура, где назначенный сверху, не имеющий опыта и заслуг человек, выделяется, как белая ворона. В этом и вся суть нашей «задрипанной» жизни. Взяли моду (видно понравилось за четверть века безответственного управления страной) ставить на высшие должности «своих» и «нужных». А нужны государственные, профессионально подготовленные, имеющие реальные результаты в работе на прежнем месте специалисты...Строить и производить, например, это не то же самое, что собирать налоги (обдирать, мытарить людей). Быть командиром в войсках, это не Кремлёвский полк по плацу гонять...
  4. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    +8
    Сегодня, 04:51
    Друзья царя этот бардак устраивали и продолжают он же своих не бросает наведут порядок когда будет как в Китае иначе все будет продолжатся или он не знал что творится в армии и стране и не говорите царь хороший бояре плохие ры гниет сами знаете откуда
    1. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +3
      Сегодня, 06:13
      Полностью с Вами согласен.
      Армию разваливали, ликвидировали военные училища, погранвойска, флот, ВПК и т.д. под прямым руководством гаранта конституции.
      Все это происходит под его прямым приказом.
  5. фа2998 Звание
    фа2998
    +5
    Сегодня, 05:26
    Цитата: антивирус
    Шуток много не бывает.

    Это как?Разрушить то что понастроено во время "буйства демократии"! У нас руководство страны уже ЧЕТЬВЕРТЬ ВЕКА НЕИЗМЕННО. Так это и есть буйство демократии? Так гнать их всех!
    А сколько потратили на армию,тоже спишем на буйство--триллионы растворились?Или за всех один Иванов ответит.На него все деньги "повесят" wassat hi
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +3
      Сегодня, 05:46
      Вам это руководство скажет, что все эти годы они думали, что их возьмут в Европу. Там большая армия не нужна будет. Но их как всегда обманули.
  6. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +12
    Сегодня, 05:36
    Не сказано ещё, что уходили не худшие капитаны. Потому что, в вертикали работает отрицательный отбор. До генеральских званий офицеры с полезным набором качеств не добираются.
    1. АА17 Звание
      АА17
      +1
      Сегодня, 07:22
      ...Потому что, в вертикали работает отрицательный отбор. До генеральских званий офицеры с полезным набором качеств не добираются...


      +100. В самую десятку.

      Армия часть нашего сегодняшнего общества. Все пороки характерные для гражданской среды присущи и Армии.
      Да и разве это порок сегодня, что любым способом надо, не заработать, а "поднять бабло" или "срубить зелень". Это считается успешностью.

      Часто слушаю по Вестям ФМ передачу "Железная логика" с участием с С.А. Михеева.
      Михеев возглавляет Фонд, который оказывает помощь бойцам СВО.
      Привожу монолог близкий к оригиналу.
      С.А.Михеев:
      "К нам поступают много разных просьб оставить то или иное оборудование, вещи и т.д. для бойцов.
      Мы просим дать заявку в письменном виде по всей форме: КОМУ, КУДА , СКОЛЬКО и т.д.
      Просящий отказывается от этого, потому что "главный" отчитался, что им ничего не надо..."

      Тридцать лет воспитывали "новых" людей, развивали и культивировали не самые лучшие качества.
      Нужны "комиссары в пыльных шлемах" (ц) в частях. Да только где их взять. Может быть инопланетяне с планеты Нибиру помогут...
  7. VladChernui
    VladChernui
    +2
    Сегодня, 05:42
    Поглядим, возможно новый министр что то и изменит.
  8. turembo Звание
    turembo
    +9
    Сегодня, 05:57
    Знаете это как анекдот: Вот здорово работать в пожарной охране, но вот как пожар хоть увольняйся... В армию попало много людей которые как раз не должны были туда попасть. Там были неплохие ЗП, льготы, ипотека опять же льготная, а как война так увольняться начали. На счет перспектив, знаете я в проработал в одном органе почти 8 лет, но я гражданский специалист, и часто пересекался с различными силовиками на совместной работе. Вот едем мы в рейд ловить злоумышленников, рискуем мы все одинаково, но у силовиков зарплата в 2,5 раза выше, все с дорогими машинами, квартирами, и я до места сбора на старой японке 90х годов. Мало того что я бегу впереди всех, иначе не поймаем никого, так еще и без оружия и бронежилета (гражданский, не положено), задержали, силовики начинают курить, а я начинаю основную работу, все снимаю, оформляю, и так далее, и на гражданской службе перспектив еще меньше, а Вы тут пишите бедные несчастные..... Зато тем летом меня два здоровенных лба уговаривали на контракт пойти, иди говорят,ты уже пожил, пожалей молодых, у тебя здоровье не очень, на передовую не отправят..... Поэтому знаете вещи правильные пишите, но боюсь я что у нас все через одно место пойдет, сменят вывески и все, очень нам не хватает в народе любви и уважения к друг другу,вот только когда оно появится мы получим сильную армию,когда люди будут идти не за деньги и льготы, а потому что это честь, служить и защищать. Тогда и уважение к профессии значительно поднимется.....
    1. vfkuk Звание
      vfkuk
      +1
      Сегодня, 06:45
      "...но вот как пожар хоть увольняйся..."

      Во время частичной мобилизации нужно было вот таких уволившихся и призывать. Да и сейчас еще не поздно. А еще уволившихся после полугодового контракта бывших заключенных. А мобилизованным при частичной мобилизации "не военным людям", никогда не мечтавшим о досрочном выходе на военную пенсию, дать возможность демобилизоваться. Или заинтересовать их.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 06:01
    Ломать не строить... а потом выясняется, что строить, сильно отличается от ломать!.
  10. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 06:06


    Понятно, что на всё это требуются деньги. Много денег.

    Для войны нужны всего 3 вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.
    Поэтому и назначили нового министра. Шойгу может руководить только в условиях неограниченного финансирования
    1. kreck Звание
      kreck
      +3
      Сегодня, 07:06
      Для войны нужны всего 3 вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.

      Те, кто говорит, что для войны нужны лишь деньги, не понимают, о чем говорят. Вы можете купить самое совершенное оружие, нанять самых отчаянных бойцов, но если у вас не будет собственных людей, готовых умереть за ваши идеалы, то всему этому цена — мелкая монета.
      Одно дело, сражаться за будущее для себя и своих детей. Пусть прольется кровь, но они станут жить лучше. И совсем другое — когда тебе нужно проливать собственную кровь за хозяев с двойным гражданством.Хуже гражданской войны — только геноцид невинных. Особенно если на самом деле чужаки уничтожают страну руками ее же жителей.
  11. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +4
    Сегодня, 06:17
    Спасибо за статью, Александр!
    Понятно, что на всё это требуются деньги. Много денег. Где-то придётся «ужаться», умерить аппетиты. Но я не призываю действовать по принципу всё и сразу. Необходимо решить, что надо делать в первую очередь, что во вторую и т. д. И определить сроки исполнения. Без лишних разговоров и дискуссий.

    Вот где я не согласен, это по поводу не надо всё и сразу.
    У нас, как внезапно выяснилось для высшего руководства, армия и особенно флот не соответствуют стоящим перед ними задачам. Налетев на дышло Советско-Финской войны 1939-1940 гг. И.В.Сталин как раз пошёл на полную реорганизацию армии. В результате к 1941 г. армия уже была реформирована, но не до конца перевооружена, а промышленность в основном готова к военному времени. С начала кампании 2022 г. прошло времени больше, чем от 30.11.1939 г. до 22.06.1941 г., а понимание, что армию нужно реформировать пришло только сейчас?
    Это хорошо, что пока противник в виде группировки НАТО в Европе сам пока не торт, но, учитывая потенциал, контролируемого "Золотым миллиардом" промышленного производства, мобилизационного ресурса и наличие мотивированной агрессивности наших соседей (Польша, Прибалтика, Финляндия) времени на раскачку у нас действительно нет.
    1. bober1982 Звание
      bober1982
      0
      Сегодня, 07:23
      Цитата: Виктор Ленинградец
      а понимание, что армию нужно реформировать пришло только сейчас?

      Реформировать армию начали ещё в перестроечные годы,очень активно,сразу же после посадки Руста на Красной площади - это были не реформы а настоящий погром,который сопровождался пустой болтовнёй.Очень навязчиво стал навязываться лозунг о демократизации армии,то есть её разложении,Горбачёв был механизатором и парт.аппаратчиком,и по всей видимости не знал из истории о знаменитом Приказе N1 петроградского совдепа от 01.марта 1917 года.
      После краха Союза,реформировать было нечего,армия представляла из себя сборище бродяг.
  12. Kapany3
    Kapany3
    +2
    Сегодня, 06:22
    Цитата: turembo
    Знаете это как анекдот: Вот здорово работать в пожарной охране, но вот как пожар хоть увольняйся... В армию попало много людей которые как раз не должны были туда попасть. Там были неплохие ЗП, льготы, ипотека опять же льготная, а как война так увольняться начали. На счет перспектив, знаете я в проработал в одном органе почти 8 лет, но я гражданский специалист, и часто пересекался с различными силовиками на совместной работе. Вот едем мы в рейд ловить злоумышленников, рискуем мы все одинаково, но у силовиков зарплата в 2,5 раза выше, все с дорогими машинами, квартирами, и я до места сбора на старой японке 90х годов. Мало того что я бегу впереди всех, иначе не поймаем никого, так еще и без оружия и бронежилета (гражданский, не положено), задержали, силовики начинают курить, а я начинаю основную работу, все снимаю, оформляю, и так далее, и на гражданской службе перспектив еще меньше, а Вы тут пишите бедные несчастные..... Зато тем летом меня два здоровенных лба уговаривали на контракт пойти, иди говорят,ты уже пожил, пожалей молодых, у тебя здоровье не очень, на передовую не отправят..... Поэтому знаете вещи правильные пишите, но боюсь я что у нас все через одно место пойдет, сменят вывески и все, очень нам не хватает в народе любви и уважения к друг другу,вот только когда оно появится мы получим сильную армию,когда люди будут идти не за деньги и льготы, а потому что это честь, служить и защищать. Тогда и уважение к профессии значительно поднимется.....

    Это в чьей армии в 90х были неплохие ЗП? Вы в армии-то в то время служили? А я служил. Попробуйте найти на карте поселок Маячное в Приморском крае . Район был "заменяемый" , срок 5 лет, в аккурат к исходу мои 5ти лет, "замену" отменили... Жизнь под откос.
    Статья полностью про меня.
  13. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    -2
    Сегодня, 06:23
    Всё закономерно: подтухшая верхушка коммунистов выродилась в февралистов, ну и армию тоже вернули в ту же эпоху.
    1. kreck Звание
      kreck
      +2
      Сегодня, 07:12
      у людей давно стало традицией - забывать уроки Истории. Стоит Человечеству зажить мирной жизнью, как оно немедленно делает всё, чтобы побыстрее деградировать до состояния зажиревших ленивых котов, не интересующихся ничем, кроме личного комфорта.
  14. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 06:29
    Не узнал А.Ставера... smile Сменили министра, чутка снизили градус напряженности... Ну, а что такого доброго сделал новый ? Выдающийся экономист ? Не слышал... И такой, чисто субъективный, момент. Мы не Европа, у нас в армии привыкли,испокон веков, что во главе из военных... Так что, думаю, в армии на это смотрят без оптимизма... А по офицерскому составу, да.... Этих выбьют, а новых не будет или не скоро. А когда появятся - опыта нет или благополучно забыт, как всегда. И всё по новой...
  15. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 06:52
    Смешно ,если враги СССР при их свободе от коммунистов ,которую они так жаждали ,ВСЁ сделали плохо ,то почему у них в чем -то одном должно получиться хорошо ? Они за 32 года уже всё о себе доказали -что они хотят ,на что оказались способны ,и больше ничего не будет .
  16. avia12005 Звание
    avia12005
    0
    Сегодня, 06:53
    Слова автора да Богу б, да ещё кому-то, в уши. Но столько наворочено дилетантами, что и не удалось бы шпионам, имей они такое задание.
  17. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 06:54
    Вообще-то "торжестводемократии" было во времена Сердюкова. Тогда переделывали дивизии в бригады, закрывали ущилища, отменяли аэродромы. Одним словом была любимая нынешним президентом оптимизация. Он оптимизаторов и оставил в правительстве.
    Что касается нового министра обороны. Он ещё ничего не сделал, а уже вовсю поют дифирамбы. Не боитесь разочароваться?
  18. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 07:00
    Ничего нового. Вечный спор сколько денег нужно на армию. Вот только в оплоте демократии и либерализма, где президент получил премию мира не парятся, 800 ярдов зелени на оборону в год, и чихать на всех и всё.
  19. эгссп Звание
    эгссп
    0
    Сегодня, 07:19
    Чтобы решить часть проблем нужно хотя бы сократить срок обучения в ныне существующих училищах до 2-3 лет. Это позволит в кратчайшие сроки насытить армию командирами младшего звена.
    Сам учился 4 года, зачем был нужен 4ый год так и не понял. Может это будет не высшее образование, но офицерского корпуса прибудет. Помните, давным-давно учились 3 года и получали на выпуске не " ромбик", а значок ВУ- и ничего.
    Второе: прекратить порочную практику перетаскивания "своих людей" с одного места службы на другое вслед за полковником или генералом. И это не только в армии- во всех силовых ведомствах. Это ли не предпосылки к коррупции и протекционизм?
  20. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:30
    Кадров не хватает - это бывает при кадровых и других ошибках.

    При этом совершено понятно, кто несет за это ответственность - тот, кто назначает министра обороны на должность.
  21. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:32
    Был курсантом, светили перспективы, пришел в часть - тут же всё отменили, а ЗП в три раза меньше чем у бывших одноклассников была, ну ради чего служить? Чтоб богатенькие дальше жирели? Нет, и многие так же решили. И сейчас, сколько откосило от мобки? Те кто побогаче и не пойдут воевать никогда, а остальные их зады прикрывать, чтоб они дальше по тайландам катались пока парни гибнут? Ненужны мы были армии, а теперь пригорело и позвали, не
  22. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    0
    Сегодня, 07:34
    Сначала нужно наказать виновных. Это создаст мотивационный пакет для остальных.
  23. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    0
    Сегодня, 07:36
    Есть у меня старый знакомый. Ему лет семь назад неофициально присвоили звание "самого старого комбата ВКС". После 14-го года он на полном серьёзе чуть не призвал меня назад в РТВ после десятилетнего перерыва ухода на пенсию. Задач для ПВО в Крыму было хоть отбавляй, а в подразделениях по 50% л/с и ещё меньше специалистов на должностях младшего офицерского состава...
    Я это к чему, до сих пор не знаю точно или нет, что в ГДР в РТВ начальник станции (РЛС) мог спокойно с лейтенанта дослужиться до подполковника на одном месте на родной РЛС, а командиром роты-батальона у него вполне обычно были капитаны-майоры...? Это ли не здоровый карьеризм в хорошем смысле?
  24. Sergey Iv Звание
    Sergey Iv
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    Сегодня, 07:38
    Не должно быть армии, в которой срочников прячут далеко в тылу. А для этого срок службы должен быть 2 года.
    А что мешает начать проводить сборы с резервистами? Раз в три-пять лет отслужившие срочную проходят военные сборы. Тогда и мобилизация будет грамотной. И сейчас есть много офицеров и генералов запаса, которые служили в штабах дивизий, армий, военных округов. Ах да они же советские и слишком много знают. Такими управлять трудно, нужны мозги.