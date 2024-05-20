Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной
Тема, которую хочется поднять сегодня, будет несколько неожиданной для многих. Хочу поговорить о... будущей войне. Не о СВО, а именно о той, которая возможна когда-нибудь в будущем. Понимаю, что не вовремя, но считаю, что материал крайне актуален именно в настоящее время.
Когда назначен новый министр обороны, «новая метла», у которого ещё не «замылен» глаз армейской рутиной, и которому, по моему мнению, будет гораздо легче реализовать то, о чём мы всё в большей или меньшей степени задумываемся.
Я часто разговариваю с отставниками, которые в разговоре упоминают военные училища, где они учились в своё время с горькой «добавкой» «сейчас оно расформировано». Проблема ликвидации ВВУЗов озвучена давно. Что только не говорили и не писали по этому поводу.
Помните один из основных аргументов сторонников уменьшения количества ВВУЗов? Мы четыре-шесть лет готовим лейтенанта, тратим государственные средства, а он отслужит первый контракт и уходит в народное хозяйство. Уходит командир роты, капитан. Так зачем нам «работать на народное хозяйство»? Для этого есть гражданские институты, университеты, академии…
Какая забота о гос. бюджете. Никто тогда не слушал мнение офицеров по этому вопросу. Тогда мы, по мнению руководство страны, стали частью «дружной семьи государств», где все о всех заботятся и любят друг друга. О какой войне вообще может идти речь среди друзей…
А слушать надо было! Да, многие лейтенанты, а через пять лет капитаны уходили на более «хлебные места» в гражданские организации. Уходили не потому, что не любили армию, уходили потому, что не видели перспектив в будущем. Ни окладов, ни квартир и служба где-то в тьмутаракани, рушились семьи и прочее.
Но вот случилось так, что государству потребовалась не только армия, но и армейский резерв. И вот тут-то и оказалось, что те самые лейтенанты и капитаны очень пригодились в зоне СВО. При развёртывании частей и соединений понадобились не только рядовые и сержанты, но и командиры взводов, рот и даже батальонов и полков.
И пошли те самые уволенные в запас офицеры на эти должности. Вот он подготовленный резерв регулярной армии. Минимальная подготовка, ознакомление с новым вооружением и техникой – и всё. Особенно это заметно у специалистов — артиллеристов, танкистов, сапёров и прочих.
И при этом все прекрасно знают, что именно взводные и ротные командиры являются наиболее уязвимыми среди всех офицеров на войне. Они всегда рядом с бойцами, в самой гуще событий. Всегда под прицелом вражеских снайперов, гранатомётчиков, операторов дронов и прочих. Нет на войне, наверное, части или соединения, где бы не оказалось вакантных мест для командира взвода или роты…
Не хватает офицеров на передовой и в тылу
Вспомнился разговор новоизбранного президента Путина с командирами соединений сразу после инаугурации. Особенно запомнилось короткое выступление генерал-майора Олега Власова, командира Севастопольской 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.
Вроде бы простой вопрос. Бригада, которая вступила в бой, имея численность 2441 человек, разрослась до 11 365 человек личного состава, да ещё и получила совершенно новые части и подразделения в подчинение. Представляете нагрузку на командование бригады, в подчинении которой за время участия в СВО появилось 19(!) новых частей и подразделений?
Вроде бы, в чём проблема? Переименовать бригаду в дивизию – и всё. Тем более что задачи она выполняет именно дивизионного масштаба. Но не тут-то было. Это другой уровень соединения. Это совершенно другая кадровая структура. Переименовать можно хоть в армию, а кто будет управлять этой армией? Нужны офицеры, в том числе и в органы управления новой дивизии.
А их нет! Нет подготовленных младших и старших офицеров в резерве МО! Что, в принципе, и сказал Путин в своём ответе. Нет, но будут. Будут тогда, когда окончат ВВУЗы, то есть через несколько лет. А этих лет у генерала Власова нет в запасе. Ему офицеры нужны сейчас! Грамотные, подготовленные и хорошо знающие технику и вооружения офицеры.
Понятно, что какую-то часть необходимого количества можно заполнить «выращенными на месте» командирами. Взводных, ротных и даже батальонных командиров. Но даже в этом случае их необходимо отправлять на обучение. Даже гению необходимы знания. Командиры, особенно из числа бывших корпусов Луганской и Донецкой республик, выдвигались за счёт личного мужества и лидерских качеств.
Ещё одна проблема, которая видна давно, но почему-то тоже замалчивается, это танкисты, артиллеристы и операторы дронов. То есть те, кто сейчас, на данный момент времени, играет важнейшую роль в уничтожении укреплений и живой силы противника. Таких специалистов просто критически не хватает. Разве правильно, если специалиста готовят уже в войсках?
Я искренне восхищаюсь героями, о которых рассказывают СМИ. Но больно за армию, когда вдруг корреспондент, рассказывающий, например, о командире подразделения операторов, выдаёт в эфир следующую фразу: «А ведь ещё недавно, до мобилизации, командир был простым таксистом (продавцом, бизнесменом и прочая)». Командир подразделения без военного образования…
А авиация? Сколько военных училищ лётчиков у нас осталось? Сколько специалистов они выпускают в год? Опять экономия, из-за которой военные лётчики практически не выходят с поля боя. Мы много говорим о ресурсе техники, а ресурс людей? О нём мы как-то помалкиваем.
Более того, я довольно часто вижу материалы с ЛБС, в которых, возможно, даже не понимая этого, журналисты говорят о каком-то солдате или офицере как о боевом роботе. Создаётся впечатление, что для этого героя война это и есть жизнь. Остальное, вроде семьи, детей, квартиры в уютном городке и прочее – второстепенно.
Помните, как в Советской армии существовали районы, где срок службы был ограничен? Отслужил – и вперёд, в более приспособленный для жизни гарнизон. И это не на войне, а в обычной военной службе в мирное время! Понимали командиры, что человек не машина. Его надо беречь.
Ну и последнее. Почему командиры должны всё время что-то придумывать, чтобы победить? Я опять о «царь-мангале»… Для этой работы всегда были целые институты и СКБ. Там сидели военные учёные, которые знали о проблеме в разы больше любого непрофессионала и быстро решали поставленные задачи. В любой военной академии были факультеты, где этих учёных готовили.
Надо решать, а не придумывать «суррогаты»
Мы в полной мере ощутили на себе многие «косяки» нашей военной реформы. Начиная с, мягко говоря, не очень хорошей работы органов МОВУ при проведении частичной мобилизации и, я надеюсь, заканчивая разрушением системы военного образования и подготовки мобилизационного ресурса.
Возможно, я несколько идеализирую советскую систему подготовки армии и страны к возможной войне. Возможно, сказывается обычное для человека свойство идеализировать прошлое, сравнивая его с настоящим, но я не призываю восстанавливать систему в том, прежнем, виде. Систему необходимо модернизировать, осовременить, если угодно.
Полумерами тут явно не обойдёшься. Любые суррогаты, временные решения на период СВО и прочее не решат задачу. Мы же прекрасно понимаем, что временное для России – это самое долгосуществующее. Какой-нибудь барак-времянку построим «на время» и вспомним об этом только тогда, когда вокруг будет выстроен целый город…
Понятно, что на всё это требуются деньги. Много денег. Где-то придётся «ужаться», умерить аппетиты. Но я не призываю действовать по принципу всё и сразу. Необходимо решить, что надо делать в первую очередь, что во вторую и т. д. И определить сроки исполнения. Без лишних разговоров и дискуссий.
Судя по событиям, происходящим в МО, новому министру дан карт-бланш для наведения порядка в армии. Надо наводить. Не только вытаскивать коррупционеров на свет божий, но и разрушать и перестраивать то, что наворочено за годы «буйства демократии».
Мы должны быть уверены, что министерство обороны действительно сможет нас оборонять. И делать это будет не так, как во время проведения частичной мобилизации...
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