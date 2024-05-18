С сегодняшнего дня на Украине в силу вступил закон о мобилизации. Напомним, что под этот закон для того, чтобы оказаться на фронте, подпадают граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет. Снижение мобилизационной планки с 27 до 25 лет, как на днях заявили в Киеве, позволит мобилизовать дополнительно около 100 тысяч человек.Симптоматично то, что на выезд за пределы Украины образовались огромные очереди из машин. Только на одном из пунктов пропуска во Львовской области в сторону Польши накануне была зафиксирована очередь из почти 600 легковых автомобилей. Люди пытались выехать за пределы «свободной, демократической и независимой» Украины до вступления закона о мобилизации в силу.До начала действия закона в приграничной Тисе было выловлено три десятка тел тех, кто пытался выбрать другой вариант пересечения кордона. Соответственно, никто на Украине достоверно не может сказать, какое количество граждан реку переплыли, оказавшись за пределами страны.Многие пересекли границу с Молдавией, добравшись до неё на автомобиле, а там – всеми правдами и неправдами (например, за взятку «прикордонникам» в размере от 3 до 18 тысяч долларов) переходя на сопредельную территорию.Напомним, что ещё несколько лет назад власти Украины обещали своим гражданам свободное пересечение границ Европы, «кофе в Венской опере», прогулки по Парижу. Вот сотни тысяч украинцев и продолжают стремиться за рубеж, лишь бы не оказаться в руках сотрудников ТЦК. Тем более, что с сегодняшнего дня у сотрудников эти самые руки развязаны ещё больше.