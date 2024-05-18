Активисты подготовили запрос в МОК о запрете использования флагов и гимнов Израиля и Франции на Олимпиаде из-за вторжения армий в сектор Газа и Новую Каледонию

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Активисты подготовили запрос в МОК о запрете использования флагов и гимнов Израиля и Франции на Олимпиаде из-за вторжения армий в сектор Газа и Новую Каледонию

Инициативные группы, занимающиеся работой в сфере антиколониализма, подготовили коллективный запрос в Международный олимпийский комитет по поводу будущей Олимпиады в Париже. Начаться Игры должны 26 июля и продлиться до 11 августа.

В запросе функционерам МОК предлагается рассмотреть правовые аспекты участия в Олимпиаде спортсменов из Израиля и Франции в связи с действиями их правительств и армий в отношении сектора Газа и Новой Каледонии соответственно.



Сотни активистов из разных стран подписывают обращение к МОК с призывом отстранить сборные команды Израиля и Франции от участия в Олимпиаде в Париже. В отношении Франции предлагается ввести спортивные санкции в связи с введением войск в Новую Каледонию для подавления демократического протеста местного населения против колониальной политики Парижа.

Санкции среди прочего предлагаются следующие: допустить до Олимпиады только тех спортсменов, которые осудят колониализм, при этом запретив им использование на Играх флагов гимнов и другой государственной символики Франции и Израиля.

Напомним, что на днях президент Франции Макрон ввёл чрезвычайное положение в Новой Каледонии, остающейся французской колонией. На эти островные территории были дополнительно направлены до 2000 французских военных и полицейских, чтобы подавить выступления коренного населения – канаков.
28 комментариев
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  1. Ольгович Звание
    Ольгович
    +8
    Сегодня, 06:58
    а США и Англия еще за вторжение в Ирак в 2003 г не ответили ( а там около 4млн жертв по подсчетам самих амеров)
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +8
      Сегодня, 07:08
      Вот именно. Олимпийский комитет полностью подконтрольная организация и не накажет своих. Вся беготня с допингом и отстранением наших ребят, это показала. Должны быть независимые олимпийские игры, этот дух и тяга к мирному спорту должны быть читыми.
      Минус оргагизация борьбы против алкоголизма.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +5
        Сегодня, 07:47
        Все принципы Пьера де Кубертена растоптаны продажными чиновниками МОК. Никаких санкций против Израиля и Франции не будет. Микрон призывают Россию устроить олимпийское перемирие на Украине, чтобы НАТО беспрепятственно доставила боеприпасы и вооружение на линию фронта. В то же самое время Франция-хозяйка олимпиады развязала настоящую неоколониальную войну в Новой Каледонии. Цинизм просто зашкаливает. Это древние греки объявляли перемирие на время олимпиады. Запад использует олимпиаду для начала и ведения войн, как в Южной Осетии и Новой Каледонии. Ничего святого. С учётом участия в олимпиаде всяких трансгендеров и астматиков МОК полностью дискредитировал олимпийское движение, превратив его в оружие и инструмент давления на непокорных.
        Остается только пожелать Франции массовых беспорядков, погромов, горелых покрышек, разгромленных магазинов во время проведения олимпиады в Париже. am good
        Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо. (С)
        1. Аргон Звание
          Аргон
          +1
          Сегодня, 07:58
          А так же хороших феерверков на военных обьектах laughing
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 06:59
    Макрона запомнят в истории как колониалиста и кровавого диктатора подавившего восстание канаков...
  3. smart_ups Звание
    smart_ups
    +4
    Сегодня, 06:59
    Жа вы что " ЭТО ДРУГОЕ"
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 07:01
    Вот так активисты... smile умыли Макрона, умыли французов с их двойными стандартами...это другое.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 07:03
      Да нифига не умыли. Вот увидите - пошумят и на тормозах всё спустится с этими МОКовцами....
      Вот канаки - это да, если только они до конца готовы идти. Тогда у Макрона будет небольшая война. И не до Украины ему станет.....
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +2
        Сегодня, 07:31
        Было бы неплохо, если бы канаки потопили французский фрегат, или завалили военно-транспортный самолёт с французской подмогой. Неплохо бы опробывать наши БЭКи и Дроны против неоколониалистов.
      2. Essex62 Звание
        Essex62
        +2
        Сегодня, 07:33
        Им до России всегда дело будет( нет ни какой Украины,окраина ,в любом виде
        Российской Империи),плескать бензинчик в нашу ГВ они не перестанут.
      3. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        0
        Сегодня, 07:41
        Активисты, это такие же писаки на форумах, как и здесь. Никакой роли они нигде не играют и хоть сто петиций напишут, на них никто обращать внимание не будет. Другое дело если обратится в МОК Еврокомиссия или спортивный комитет или любая другая организация. Так, что как в пословице:"собака лает, ветер носит, караван идёт..."
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 07:05
    Ага, счаз-з-з.... МОК - сам не смог.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:07
    Сотни активистов из разных стран подписывают обращение к МОК с призывом отстранить сборные команды Израиля и Франции от участия в Олимпиаде в Париже
    Инициатива прекрасная, но к сожалению не будет иметь успеха, что в очередной раз подтвердит политизированность МОК и приверженность ее чиновников к двойным (тройным) стандартам.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +7
      Сегодня, 07:12
      .Инициатива прекрасная, но к сожалению не будет иметь успеха

      Это правда, но надо побольше таких инициатив. Если не останавливаться, то игнорировать подобное будет очень тяжело.
      1. Татьяна Першина Звание
        Татьяна Першина
        0
        Сегодня, 07:27
        Если инициативная группа отправит МОКу официальное письмо, МОК вынужден будет что-то ответить.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:32
          И может начаться вялотекущая длительная переписка... Совсем необязательно что МОК реальные действия предпримет....
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Сегодня, 07:08
    Сотни активистов из разных стран подписывают обращение к МОК с призывом отстранить сборные команды Израиля и Франции от участия в Олимпиаде в Париже
    Жаль Силуянов зажмет финансирование этх активистов.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 07:12
    Сотни активистов из разных стран подписывают обращение к МОК с призывом отстранить сборные команды Израиля и Франции от участия в Олимпиаде в Париже
    Почему-то молчим мы. Сейчас самое время пнуть Францию. Почему?
    1. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 07:32
      Почему? Да нас в МОК практически нет. И голос наш там никакой роли сейчас не играет. Хотя сам факт разумный и требующий нашей поддержки.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:06
        Да нас в МОК практически нет
        Вовсе не обязательно находиться в МОК, чтобы во весь голос, хотя бы с трибуны ООН, обличать преступные действия Франции в Новой Каледонии
    2. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 07:39
      Как то "неожиданно" именно у хранцузов начались небольшие проблемы....Не находите?.."...Пинание уже началось...только мы вот здесь ни причём...скоро армяне "залюбят" хранцию до посинения...
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 07:39
      Скажете тоже пнуть партнеров. Некоторые свободно на виллах отдыхают.
  9. Electrical Звание
    Electrical
    +7
    Сегодня, 07:13
    Запретить французов во франции, это весело. Ну и правильно, пусть алжирцы с мароканцами за францию отдуваются. Их там навалом. А не хватит, пусть подключат всяких арабов с неграми. Французы во франции вообще лишние.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:15
    После того как Макрон и Си Цзиньпин обменялись олимпийским факелами Пекинской и Парижских Олимпиад,МОК заглянув в свой карман ,подумал да пусть весь мир в труху,глазки у них долларами закрыты.
  11. U-58 Звание
    U-58
    +1
    Сегодня, 07:28
    Вопрос в том, насколько многочисленны и сильны эти активисты.
    Но в принципе, это будет хорошая проверка МОК на "вшивость" в смысле двойных стандартов.
  12. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 07:34
    В отношении Франции предлагается ввести спортивные санкции в связи с введением войск в Новую Каледонию для подавления демократического протеста местного населения против колониальной политики Парижа.
    belay Как так то? Самый миролюбивый президент, готовый на все ради мира и так обделался, и опять в штаны... feel МОК наверно не успеет рассмотреть заявку, "это другое" request Да и денежки уже попилены... request
  13. jamonchik Звание
    jamonchik
    0
    Сегодня, 08:11
    Вот это ржака wassat хотя вряд ли прокатит,это же другое
  14. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 08:17
    Не допускать спортсменов из Франции! Или пусть под белым, капитуляционным флагом выступают!