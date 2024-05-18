Активисты подготовили запрос в МОК о запрете использования флагов и гимнов Израиля и Франции на Олимпиаде из-за вторжения армий в сектор Газа и Новую Каледонию

Инициативные группы, занимающиеся работой в сфере антиколониализма, подготовили коллективный запрос в Международный олимпийский комитет по поводу будущей Олимпиады в Париже. Начаться Игры должны 26 июля и продлиться до 11 августа.В запросе функционерам МОК предлагается рассмотреть правовые аспекты участия в Олимпиаде спортсменов из Израиля и Франции в связи с действиями их правительств и армий в отношении сектора Газа и Новой Каледонии соответственно.Сотни активистов из разных стран подписывают обращение к МОК с призывом отстранить сборные команды Израиля и Франции от участия в Олимпиаде в Париже. В отношении Франции предлагается ввести спортивные санкции в связи с введением войск в Новую Каледонию для подавления демократического протеста местного населения против колониальной политики Парижа.Санкции среди прочего предлагаются следующие: допустить до Олимпиады только тех спортсменов, которые осудят колониализм, при этом запретив им использование на Играх флагов гимнов и другой государственной символики Франции и Израиля.Напомним, что на днях президент Франции Макрон ввёл чрезвычайное положение в Новой Каледонии, остающейся французской колонией. На эти островные территории были дополнительно направлены до 2000 французских военных и полицейских, чтобы подавить выступления коренного населения – канаков.

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