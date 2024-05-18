В ночь на 18 мая нанесены удары по целям в Полтавской, Харьковской, Винницкой областях
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В ночные часы российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по объектам противника в различных регионах. В частности, известно о поражении инфраструктуры и объектов военного аэродрома в Миргороде Полтавской области. Это один из аэродромов, которые ВС ВСУ продолжают использовать, всякий раз стараясь его восстанавливать после прилётов.
Уже традиционно взрывы прогремели в Харьковской области. С помощью дронов «Герань» в ночь на 18 мая уничтожались пункты размещения личного состава противника вместе с личным составом, военная техника, склады горюче-смазочных материалов.
Вчера крупный пожар после взрыва начался на одном из объектов киевского режима в городе Одесса.
Серия взрывов и в Винницой области Украины. По последним сведениям, целью стал один из объектов украинского командования, где проводилось совещание офицерского состава. Киевский режим в последние недели пытается выстроить стратегию дальнейших действий на фоне российского наступления на разных участках, включая север Харьковской области. Пока эта стратегия состоит в том, что Сырский вынужден бросать в бой имеющиеся резервы. Однако за океаном уже предупреждают командование ВСУ, что резервы могут и «сточиться», после чего ВС РФ начнёт более масштабное наступление.
Напомним, что с сегодняшнего дня на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Нижняя планка мобилизационного возраста теперь составляет не 27, а 25 лет.
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