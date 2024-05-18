В ночь на 18 мая нанесены удары по целям в Полтавской, Харьковской, Винницкой областях

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В ночь на 18 мая нанесены удары по целям в Полтавской, Харьковской, Винницкой областях

В ночные часы российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по объектам противника в различных регионах. В частности, известно о поражении инфраструктуры и объектов военного аэродрома в Миргороде Полтавской области. Это один из аэродромов, которые ВС ВСУ продолжают использовать, всякий раз стараясь его восстанавливать после прилётов.

Уже традиционно взрывы прогремели в Харьковской области. С помощью дронов «Герань» в ночь на 18 мая уничтожались пункты размещения личного состава противника вместе с личным составом, военная техника, склады горюче-смазочных материалов.

Вчера крупный пожар после взрыва начался на одном из объектов киевского режима в городе Одесса.

Серия взрывов и в Винницой области Украины. По последним сведениям, целью стал один из объектов украинского командования, где проводилось совещание офицерского состава. Киевский режим в последние недели пытается выстроить стратегию дальнейших действий на фоне российского наступления на разных участках, включая север Харьковской области. Пока эта стратегия состоит в том, что Сырский вынужден бросать в бой имеющиеся резервы. Однако за океаном уже предупреждают командование ВСУ, что резервы могут и «сточиться», после чего ВС РФ начнёт более масштабное наступление.

Напомним, что с сегодняшнего дня на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Нижняя планка мобилизационного возраста теперь составляет не 27, а 25 лет.
12 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +7
    Сегодня, 07:17
    Винницкое рагулье,10 лет радовалось обстрелам Донецка. Теперь,их очередь.
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +6
      Сегодня, 07:34
      Пусть радуются, что не по жилым домам бьём. Но по подвалам я бы их разогнал.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:25
    за океаном уже предупреждают командование ВСУ, что резервы могут и «сточиться», после чего ВС РФ начнёт более масштабное наступление
    Это прекрасно понимают и в киеве, но им кровь из носа, как необходимо показать своим спонсорам активную деятельность, а не только оставление населенных пунктов. Вот Сырский и старается и эти старания все больше начинают походить на "Тришкин кафтан". А резервы у ВСУ действительно не безграничны, чтобы не говорили в киеве и сторонники украины в различных СМИ.
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 07:27
    Напомним, что с сегодняшнего дня на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Нижняя планка мобилизационного возраста теперь составляет не 27, а 25 лет.
    belay Что бы было меньше скакунов в случае майдана? feel
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 07:38
      Вообще-то странно . Начали не с 18 и вверх по мере "деваться некуда и старичьё сойдёт " , а наоборот .
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +4
        Сегодня, 08:01
        Цитата: dauria
        Вообще-то странно . Начали не с 18 и вверх по мере "деваться некуда и старичьё сойдёт " , а наоборот .

        Впечатление, что планомерно уничтожают восточных украинцев и поколение помнившее Союз. Пол-Пот отдыхает.
        1. dauria Звание
          dauria
          +2
          Сегодня, 08:09
          планомерно уничтожают восточных украинцев и поколение помнившее Союз.

          Хм. А в этом что-то есть .
        2. Eug Звание
          Eug
          0
          Сегодня, 08:32
          С языка сняли. У меня такое же впечатление с 2014 года. И если политики старшего поколения независимо от геополитической ориентации хотя бы говорили о социальной функции государства, то поколение политиков-соросят при упоминании об этом смотрит непонимающим взглядом....
      2. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 08:12
        Вообще-то странно . Начали не с 18 и вверх по мере "деваться некуда и старичьё сойдёт " , а наоборот .


        18-ти летние пойдут последними. Мобилизация рядового состава и должна начинаться с самых старших возрастов и по мере выбивания возраста понижаются. Это стандарт.
        1. dauria Звание
          dauria
          +2
          Сегодня, 08:25
          Есть очереди призыва . Первая до 35 лет , вторая 35-45, третья 45-50 ( это от рядового до прапорщика ) . У младших офицеров до 50, 50-55, 55-60 . В таком порядке и идут "волны призыва ". Ещё ВУС и участие в БД учитываются в категории . А 18-20 вообще не должны были дембельнуться со срочки .
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:17
      Что бы было меньше скакунов в случае майдана?
      Самые активные скакуны уже с Бандерой самогонку пьют. Сейчас это те, кого выловили на улицах патрули wink
  4. иван2022 Звание
    иван2022
    +1
    Сегодня, 08:15
    Морские порты, жел дорога, мосты, пресловутые "два туннеля", НПЗ, которых Украина имеет всего 6- - по прежнему исправно работают......

    После этого "прилёты" по аэродромам, которые за считанные дни восстанавливаются и по "условным командным пунктам" , не впечатляют.

    НАТОвцы утверждают, что они обеспечили такой уровень логистики, который позволяет бесперебойно снабжать и вести масштабные боевые действия в любой точке земного шара. А живая сила для них не проблема. Идиотов на земном шаре хватает в избытке повсюду.