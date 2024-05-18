Экстренные службы Санкт-Петербурга проводят работы на месте взрыва в Военной академии связи

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Экстренные службы Санкт-Петербурга проводят работы на месте взрыва в Военной академии связи

Задействованные в ликвидации последствий происшествия экстренные службы Санкт-Петербурга проводят работы на месте взрыва в Военной академии связи имени Буденного. Возле здания учебного заведения находятся автомобили пожарных и военной полиции.

Место происшествия оцеплено правоохранителями, которые не пропускают к нему посторонних лиц.

Живущий напротив академии гражданин рассказал журналистам агентства РИА Новости о том, что происходило здесь вчера вечером. Обычно в вечернее время он ежедневно слышит развод караула в учебном заведении. Но вчера мужчина обратил внимание на звуки сирен возле здания. Он увидел, как во двор заехало четыре реанимобиля и три кареты скорой помощи.

Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал

- рассказал очевидец.

Согласно предварительным данным, предоставленных командованием Ленинградского военного округа, причиной происшествия стал взрыв боеприпаса калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Около 20.00 на хозяйственной территории Военной академии в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв

- говорится в сообщении пресс-службы округа.

При этом ранения получили семь человек. Пострадавших доставили в лечебное учреждение и оказывают им медицинскую помощь.

Губернатор региона Александр Беглов заверил общественность, что происшествие является несчастным случаем и не связано с террористическими действиями.
9 комментариев
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  1. Бускан
    Бускан
    -11
    Сегодня, 08:10
    Беспилотник прилетел, ГУР "мамкина пирожка" ( он же генерал Буданов) работала.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 08:15
      Беспилотник прилетел, ГУР "мамкина пирожка"

      Поздно "набрасывать" уже известны причины:
      причиной происшествия стал взрыв боеприпаса калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны
      1. Vita VKO Звание
        Vita VKO
        +2
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Msi
        известны причины:

        Вопрос в том, что причина должна быть без взрывчатого вещества и в музеи.
        1. Msi Звание
          Msi
          -2
          Сегодня, 08:42
          Вопрос в том, что причина должна быть без взрывчатого вещества и в музеи.

          Должна. "Эхо войны", несчастный случай...
  2. Realing Звание
    Realing
    +1
    Сегодня, 08:34
    Около 20.00 на хозяйственной территории Военной академии в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв

    Я дико извиняюсь, 76 мм боевой снаряд хотели вместе с обычным мусором выбросить?
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 08:38
      Около 20.00 на хозяйственной территории Военной академии в ходе проведения
      очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер
      произошел взрыв
      Видимо его кто-то когда-то забыл, а те кто занимался расчисткой не увидели..
      1. Realing Звание
        Realing
        -2
        Сегодня, 08:40
        А 80 лет хоз помещения были настолько заваленны мусором, что среди этого мусора небыло видео снаряд? Это ж не патрон, это 76 мм
  3. Бускан
    Бускан
    -3
    Сегодня, 08:39
    Цитата: Msi
    Беспилотник прилетел, ГУР "мамкина пирожка"

    Поздно "набрасывать" уже известны причины:
    причиной происшествия стал взрыв боеприпаса калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны

    Блажен кто верует.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    -2
    Сегодня, 08:45
    Академия связи имени С.М.Буденного. Какое отношение Семен Михайлович имел к связи?
    Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт

    Наверное именно из-за этого в советской/российской армии нормальной связи не было, нет и наверное скоро не будет.
    Старый анекдот:
    Прошли учения. Командующий генерал подводит итоги
    - Мотопехота все поставленные задачи выполнила. Объявляю всем благодарность
    - Артиллерия все поставленные задачи выполнила. Объявляю всем благодарность
    голос из зала: "а связисты"
    - Хм, связисты... Учения прошли успешно. Все поставленные задачи выполнены. Поэтому наказывать связистов не будем! good