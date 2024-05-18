Экстренные службы Санкт-Петербурга проводят работы на месте взрыва в Военной академии связи
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Задействованные в ликвидации последствий происшествия экстренные службы Санкт-Петербурга проводят работы на месте взрыва в Военной академии связи имени Буденного. Возле здания учебного заведения находятся автомобили пожарных и военной полиции.
Место происшествия оцеплено правоохранителями, которые не пропускают к нему посторонних лиц.
Живущий напротив академии гражданин рассказал журналистам агентства РИА Новости о том, что происходило здесь вчера вечером. Обычно в вечернее время он ежедневно слышит развод караула в учебном заведении. Но вчера мужчина обратил внимание на звуки сирен возле здания. Он увидел, как во двор заехало четыре реанимобиля и три кареты скорой помощи.
Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал
- рассказал очевидец.
Согласно предварительным данным, предоставленных командованием Ленинградского военного округа, причиной происшествия стал взрыв боеприпаса калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.
Около 20.00 на хозяйственной территории Военной академии в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв
- говорится в сообщении пресс-службы округа.
При этом ранения получили семь человек. Пострадавших доставили в лечебное учреждение и оказывают им медицинскую помощь.
Губернатор региона Александр Беглов заверил общественность, что происшествие является несчастным случаем и не связано с террористическими действиями.
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