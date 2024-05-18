Полиция Финляндии начала расследование масштабной кибератаки на информационные системы Хельсинки
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Серьезная утечка данных после кибератаки на информационные системы г. Хельсинки расследуется спецслужбами и правоохранительными органами Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте финской полиции.
Как стало известно, еще 30 апреля информационные системы столицы страны города Хельсинки были взломаны неизвестными. В результате произошла утечка данных. Взломали информационную сеть отдела образования и воспитания муниципалитета. В результате личные данные более 120 тысяч человек попали в руки неизвестных лиц.
Расследованием произошедшего занимаются Департамент полиции Хельсинки и Центральная криминальная полиция страны. В национальном агентстве транспорта и связи заявили, что утечка данных 30 апреля стала самой масштабной за всю историю существования муниципального сектора Финляндии.
Кто мог взломать информационную сеть отдела образования и воспитания финской столицы, неизвестно. Не исключено, что речь идет о сугубо криминальном происшествии, не имеющем отношения к политической жизни страны или активности иностранных спецслужб. В то же время, известными стали персональные данные родителей учащихся, а ведь среди родителей есть и сотрудники спецслужб, полиции, военнослужащие, представители органов власти и управления.
Не исключено, что, как и заведено в таких ситуациях, финские власти могут обвинить во взломе информационной сети столицы «российских хакеров». Ведь теперь едва ли не все кибератаки в западных странах власти последних связывают с Россией.
Wikipedia / Kahvilokki - Own work
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