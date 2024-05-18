Полиция Финляндии начала расследование масштабной кибератаки на информационные системы Хельсинки

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Полиция Финляндии начала расследование масштабной кибератаки на информационные системы Хельсинки

Серьезная утечка данных после кибератаки на информационные системы г. Хельсинки расследуется спецслужбами и правоохранительными органами Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте финской полиции.

Как стало известно, еще 30 апреля информационные системы столицы страны города Хельсинки были взломаны неизвестными. В результате произошла утечка данных. Взломали информационную сеть отдела образования и воспитания муниципалитета. В результате личные данные более 120 тысяч человек попали в руки неизвестных лиц.

Расследованием произошедшего занимаются Департамент полиции Хельсинки и Центральная криминальная полиция страны. В национальном агентстве транспорта и связи заявили, что утечка данных 30 апреля стала самой масштабной за всю историю существования муниципального сектора Финляндии.

Кто мог взломать информационную сеть отдела образования и воспитания финской столицы, неизвестно. Не исключено, что речь идет о сугубо криминальном происшествии, не имеющем отношения к политической жизни страны или активности иностранных спецслужб. В то же время, известными стали персональные данные родителей учащихся, а ведь среди родителей есть и сотрудники спецслужб, полиции, военнослужащие, представители органов власти и управления.

Не исключено, что, как и заведено в таких ситуациях, финские власти могут обвинить во взломе информационной сети столицы «российских хакеров». Ведь теперь едва ли не все кибератаки в западных странах власти последних связывают с Россией.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:24
    И начались звонки финам,мы из службы безопасности банка,вы сейчас делаете операции с вашим счётом? bully
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 08:33
      Нет, ответил финн. Утром зашёл на сайт банка взглянуть на счёт, а счёта НЕТ!
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 08:27
    Финны не далеко ушли от эстонцев, в принятии решений. Наверно ещё думают объявить Россию или ещё подождать.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:31
    Ну все, скоро им начнут продлевать действие симок и искать утечку данных их ЦБ Финляндии.