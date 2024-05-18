Появились кадры отступления спецназовцев ГУР Украины во время штурма ВС РФ Волчанска

Украинские формирования терпят поражение в Волчанске Харьковской области, значительную часть которого уже контролируют российские войска. Об этом свидетельствуют и сами украинские источники.Так, Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры боевых действий в Волчанске. На кадрах – боевики из подразделения специального назначения «Тимура». Сначала они в весьма приподнятом настроении едут на машинах по городу. Боевики хорошо экипированы, видно, что это – одно из элитных подразделений украинской военной разведки.Однако затем появляются кадры отступления подразделения спецназа ГУР Украины. На кадрах можно увидеть, как спецназовцы пытаются эвакуировать раненого сослуживца. Боевик, судя по всему, ранен в ногу и не может самостоятельно передвигаться.Пытаясь прикрыть эвакуацию раненого, боевики спецназа ГУР еще пытаются открывать огонь по наступающим российским войскам. Видно, что наши военные преследуют отступающих украинских спецназовцев.Ситуация в Волчанске стала для противника крайне тяжелой. Сил для обороны города явно недостаточно, если приходится в качестве обычной пехоты использовать спецназовцев военной разведки. Но и участие элитных подразделений ГУР в обороне Волчанска вряд ли чем-то может помочь неприятелю. Нет никаких сомнений, что в ближайшее время Волчанск будет освобожден наступающей российской армией.

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