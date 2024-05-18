Появились кадры отступления спецназовцев ГУР Украины во время штурма ВС РФ Волчанска
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Украинские формирования терпят поражение в Волчанске Харьковской области, значительную часть которого уже контролируют российские войска. Об этом свидетельствуют и сами украинские источники.
Так, Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры боевых действий в Волчанске. На кадрах – боевики из подразделения специального назначения «Тимура». Сначала они в весьма приподнятом настроении едут на машинах по городу. Боевики хорошо экипированы, видно, что это – одно из элитных подразделений украинской военной разведки.
Однако затем появляются кадры отступления подразделения спецназа ГУР Украины. На кадрах можно увидеть, как спецназовцы пытаются эвакуировать раненого сослуживца. Боевик, судя по всему, ранен в ногу и не может самостоятельно передвигаться.
Пытаясь прикрыть эвакуацию раненого, боевики спецназа ГУР еще пытаются открывать огонь по наступающим российским войскам. Видно, что наши военные преследуют отступающих украинских спецназовцев.
Ситуация в Волчанске стала для противника крайне тяжелой. Сил для обороны города явно недостаточно, если приходится в качестве обычной пехоты использовать спецназовцев военной разведки. Но и участие элитных подразделений ГУР в обороне Волчанска вряд ли чем-то может помочь неприятелю. Нет никаких сомнений, что в ближайшее время Волчанск будет освобожден наступающей российской армией.
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