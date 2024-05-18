Появились кадры отступления спецназовцев ГУР Украины во время штурма ВС РФ Волчанска

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Появились кадры отступления спецназовцев ГУР Украины во время штурма ВС РФ Волчанска

Украинские формирования терпят поражение в Волчанске Харьковской области, значительную часть которого уже контролируют российские войска. Об этом свидетельствуют и сами украинские источники.

Так, Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры боевых действий в Волчанске. На кадрах – боевики из подразделения специального назначения «Тимура». Сначала они в весьма приподнятом настроении едут на машинах по городу. Боевики хорошо экипированы, видно, что это – одно из элитных подразделений украинской военной разведки.



Однако затем появляются кадры отступления подразделения спецназа ГУР Украины. На кадрах можно увидеть, как спецназовцы пытаются эвакуировать раненого сослуживца. Боевик, судя по всему, ранен в ногу и не может самостоятельно передвигаться.




Пытаясь прикрыть эвакуацию раненого, боевики спецназа ГУР еще пытаются открывать огонь по наступающим российским войскам. Видно, что наши военные преследуют отступающих украинских спецназовцев.


Ситуация в Волчанске стала для противника крайне тяжелой. Сил для обороны города явно недостаточно, если приходится в качестве обычной пехоты использовать спецназовцев военной разведки. Но и участие элитных подразделений ГУР в обороне Волчанска вряд ли чем-то может помочь неприятелю. Нет никаких сомнений, что в ближайшее время Волчанск будет освобожден наступающей российской армией.
3 комментария
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  1. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 08:39
    Нет никаких сомнений, что в ближайшее время Волчанск будет освобожден наступающей российской армией.
    Столько раз мы делали преждевременные выводы, давайте аккуратнее...
    Что наши пишут о ситуации на данном направлении. Она непростая...
    К вечеру 17 мая противник продолжает скапливать крупные силы в Липцах и лесном массиве рядом с ними, постоянно контратакует, северная окраина «дач», стала самой горячей точкой. Если коротко, то «украинцев как тараканов». Танки, скорее всего Леопарды, хотя наши надеялись на Абрамсы. Абрамс просто еще до конца не распробован на вкус и каждый хочет поучаствовать в охоте на толстого Американца.

    Противник задействовал очень большое количество бойцов СпН, тут дело даже скорее не в их боевых навыках, а в том, что они должны цементировать оборону и не давать тем, кто не очень хочет воевать, сдаваться. (Телеграмм, Старше Эдды)
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 08:45
    ФАБу-500 или ТОСу без разницы бы было..кто там ГУР ..хренур
  3. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    -2
    Сегодня, 08:45
    где ответка за вчерашнее ,леопольд постарел вообще руки опустил,и писькова менять надо