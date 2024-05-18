Плачевное положение украинских войск в Харьковской области, сложившееся в последнее время, вполне может повториться и на других участках фронта, считает эксперт из британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.В своей статье для издания The Telegraph он пишет, что это может произойти и в других местах, если Вооружённые силы Украины вновь допустят те же ошибки, что и под Харьковом. При этом Кларк склоняется к тому, что ВСУ повторят эти ошибки.По словам эксперта, хотя на словах ранее уверяли, что в Харьковской области создана хорошая оборонительная линия, на деле, очевидно, этого сделано не было. Такую же ситуацию с оборонительными сооружениями Кларк допускает и на других участках фронта из-за халатного отношения к этому со стороны ВСУ.Британский эксперт отметил, что больше у ВСУ нет права на ошибку, так как это может привести Киев к полному краху.Напомним, что в ходе стремительного майского наступления ВС России в Харьковской области ВСУ потеряли 13 населенных пунктов, отступив с большими потерями.Эта ситуация обострила политическую ситуацию на Украине. Некоторые эксперты считают, что поражение под Харьковом подтолкнет Киев к мирным переговорам.

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