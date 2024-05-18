Британский эксперт: Ошибки ВСУ под Харьковом могут повториться по всей линии фронта

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Британский эксперт: Ошибки ВСУ под Харьковом могут повториться по всей линии фронта

Плачевное положение украинских войск в Харьковской области, сложившееся в последнее время, вполне может повториться и на других участках фронта, считает эксперт из британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

В своей статье для издания The Telegraph он пишет, что это может произойти и в других местах, если Вооружённые силы Украины вновь допустят те же ошибки, что и под Харьковом. При этом Кларк склоняется к тому, что ВСУ повторят эти ошибки.



По словам эксперта, хотя на словах ранее уверяли, что в Харьковской области создана хорошая оборонительная линия, на деле, очевидно, этого сделано не было. Такую же ситуацию с оборонительными сооружениями Кларк допускает и на других участках фронта из-за халатного отношения к этому со стороны ВСУ.

Британский эксперт отметил, что больше у ВСУ нет права на ошибку, так как это может привести Киев к полному краху.

Напомним, что в ходе стремительного майского наступления ВС России в Харьковской области ВСУ потеряли 13 населенных пунктов, отступив с большими потерями.

Эта ситуация обострила политическую ситуацию на Украине. Некоторые эксперты считают, что поражение под Харьковом подтолкнет Киев к мирным переговорам.
15 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    -1
    Сегодня, 08:51
    Управление войсками идёт из того же Лондона, а виноваты ВСУшники, отличное обоснование.
  2. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 09:01
    Нужно ещё наступления создавать, нужно снять панику в рядах противника.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:02
    Британский эксперт отметил, что больше у ВСУ нет права на ошибку, так как это может привести Киев к полному краху.
    Значит остается кое кому застрелиться? А ведь в штабах ВСУ присутствуют и британские военные советники. А у них тоже нет права на ошибку?
  4. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -1
    Сегодня, 09:08
    Британский эксперт: Ошибки ВСУ под Харьковом могут повториться по всей линии фронта
    Тут своих экспеДов развелось как тех тараканов. laughing Двоих только МИХАНовонуфриенок чего только стоят. wassat Ещё только не хватало про англиЦких задумываться. Что они там придумали.
  5. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 09:22
    Российские СМИ (в том числе и Военное Обозрение) с подачи Запада разгоняют мнение о том, что против России воюет всего лишь Украина (а Запад ей только помогает). Это - важнейший тезис информационной войны против России, который позволяет Западу полностью контролировать ход боевых действий. Пока россияне ТАК думают, они не начнут воевать по-настоящему. И если мы в ближайшее время не осознаем, что воевать надо не против Украины, а против всего Коллективного Запада, нас постепенно сварят на медленном огне.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 09:26
      Пока россияне ТАК думают, они не начнут воевать по-настоящему

      Это как по - настоящему?
      1. km-21 Звание
        km-21
        -2
        Сегодня, 09:29
        По-настоящему, это по территории НАТО.
        Для начала по Жешуву и по Румынии.
        А дальше - как пойдет.
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 09:31
          По-настоящему, это по территории НАТО.
          Для начала по Жешуву и по Румынии.
          А дальше - как пойдет.

          Может украину лучше с дерьмом перемешать всю, с помощью Тяо и с НАТО воевать не придётся, а то могут ответить... Размажем подопытных кроликов сначала, пардон... свиней...
          1. km-21 Звание
            km-21
            -1
            Сегодня, 09:36
            украину лучше с дерьмом перемешать всю

            Украина - наша земля и наши люди (временно помешанные).
            С дерьмом перемешивать надо врагов, а не своих.
            1. Msi Звание
              Msi
              +2
              Сегодня, 09:44
              и наши люди

              Предлагаю пообщаться с ними поближе и рассказать им об этом...хотя полагаю вы всё знаете...
              С дерьмом перемешивать надо врагов, а не своих.

              На данный момент они враги. Власовцы современные... И чем больше будет уничтожено врагов тем лучше. Изменения в мозгу произошли у них очень серьёзные.
              А предлагать наносить удары по НАТО, не предупредив их с помощью ударов Тяо по украине, может или полный (неумный человек) или ещё хуже житель 404 ой. Который хочет втянуть НАТО в войну с Россией...
              1. km-21 Звание
                km-21
                -3
                Сегодня, 09:51
                Реальных фашистов на Украине от силы 10%. Остальные - обычные работяги, которым главное чтобы не стреляли и не убивали детей. Но если Россия начнет тотально их ровнять с землей, то все они станут фашистами. И это станет именно тем успехом, которого добиваются англосаксы.
                1. Msi Звание
                  Msi
                  +1
                  Сегодня, 09:58
                  Реальных фашистов на Украине от силы 10%

                  Вот начинается... А нас то за шо...
                  Явно не все нацисты. Так не бывает. Но они в меньшинстве, а не в большинстве. Общество очень сильно заражено национализмом.
                  Так и бить я никогда не предлагал по городам украины. Военных целей много. Я уверен если мы разнесём всу, то украинцы потом через несколько лет будут нам благодарны.
                  А пока только так: 1. Враг должен быть расчеловечен. 2. Враг должен быть уничтожен. Всё...
                  1. km-21 Звание
                    km-21
                    +1
                    Сегодня, 10:16
                    Вы уже третий год (сидя на диване) разносите ВСУ.
                    Почему до сих пор не разнесли?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 09:26
    Експерты експертизируют, а наши воины ДЕЛАЮТ ИСТОРИЮ!
  7. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 10:11
    это не ошибки они просто не на той стороне воюют