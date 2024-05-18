В Сумской области противник свалил предназначенные для линий обороны «зубы дракона» на обочину

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В Сумской области противник свалил предназначенные для линий обороны «зубы дракона» на обочину

Успешное наступление российских войск во многом обусловлено и отсутствием у противника нормальных линий обороны. На это обращали внимание как западные военные аналитики, так и сами украинские источники, включая депутатов Верховной рады Украины.

Недавно одно из сообществ в социальной сети опубликовало фотографию из Сумской области. На ней видно, что противник свалил предназначенные для линий обороны бетонные «зубы дракона» на обочину. То есть, вместо того, чтобы использовать «зубы дракона» для строительства оборонительных линий, противник отнесся халатно к этой задаче.



Ранее подобная информация приходила и из Харьковской области. Сейчас в этом регионе Украины российская армия развивает успешное наступление. Враг выдержать натиск наших бойцов не может, и одна из причин такой ситуации – халатность при строительстве фортификационных сооружений.


Во-первых, киевский режим слишком поздно озаботился данным вопросом, витая до последнего в иллюзиях относительно «скорой победы» и «захвата Крыма».


Во-вторых, даже после выделения сил и средств на строительство линий обороны, отнеслись к этой задаче украинские военные и гражданские власти крайне несерьезно. Судя по всему, «зубы дракона» привезли к месту строительства оборонительной линии, но далее строить линию по какой-то причине не стали.
27 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 08:50
    Пригодятся для восстановления платин. good
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 09:17
      Пригодятся для восстановления платин. good

      Эти для плотин непригодны.
      Для плотин используют либо природный камень либо изделия из очень стойкого бетона, а этот ширпотреб разве что дачникам сгодится для хозяйственных нужд, да и то не факт.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 09:39
        Можно и по прямому назначению - вдоль границы поставить.
        Граница России изменилась, надо новые участки строить.
        Да и вдоль старых тоже не мешает укрепить.
    2. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      +1
      Сегодня, 09:37
      Платина-дорогой металл. Парковки размечать будем зубами!
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 08:50
    "суровикинские" в пол-человеческого роста..а это что за куличики из детской песочницы...сразу видно что делались для отвода глаз...а бабло в карман Зелиной шайки воров)
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 09:07
      А это-" зубы украины". Неужели не понятно?)
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:08
      Эти тоже не маленькие, тоже примерно с половину человеческого роста.
    3. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 10:35
      суровикинские" в пол-человеческого роста..

      Где здесь полчеловека? Противотанковые заграждения должны быть строго определенной величины. Здесь не нужно ни больше, ни меньше
  3. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 08:51
    Судя по всему, «зубы дракона» привезли к месту строительства оборонительной линии, но далее строить линию по какой-то причине не стали.

    Полагаю наши мешали строить линию обороны. Вот и испугались огневого воздействия. Бросили на обочине, а сказали, что построили. Денежки главное освоили.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Msi
      Судя по всему, «зубы дракона» привезли к месту строительства оборонительной линии, но далее строить линию по какой-то причине не стали.

      Полагаю наши мешали строить линию обороны. Вот и испугались огневого воздействия. Бросили на обочине, а сказали, что построили. Денежки главное освоили.

      Такую массу "зубов" свезти в одно место и тут свалить просто так ?
      А может работа подполья ? Главное нашим не помешало наступать !
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 08:59
    Цитата: Msi
    Полагаю наши мешали строить линию обороны.

    пару видео даже видел как наши работали по тракторам аки по танкам..даже с воздуха по-моему)
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:59
    противник свалил предназначенные для линий обороны бетонные «зубы дракона» на обочину.
    Наверное еще руки не дошли установить где положено, а когда спохватятся будет уже поздно.
  6. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 09:02
    Я не инженер, но мне кажется, что такие зубы не то что БМР будет раскидывать как шар кегли в боулинге, но и Т-72 с ножом прикреплённым
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:12
      Эти надолбы, если по уму, надо крепить по несколько штук (как правило по шесть)на одно общее основание. А основания крепить еще и между собой. Если их просто расставить на землю, то толку от них немного.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +2
      Сегодня, 09:14
      такие зубы не то что БРМ будет раскидывать как шар кегли

      Не будет, после установки эти заграждения связываются между собой тросами или толстой проволокой. Покрайней мере у нас так делают.
      1. KCA Звание
        KCA
        -1
        Сегодня, 09:32
        Вы видите кольца для крепления тросов? Я нет, да и просто при таких габаритах танк наедет на опрокинутую пирамидку и раздавит в крошку, и похрен на сцепку тросом, если она будет
        1. Попандос Звание
          Попандос
          0
          Сегодня, 09:47
          Вы видите кольца для крепления тросов?

          Троса пропускают в проушины за которые подымают эти "зубы" краном.
          танк наедет на опрокинутую пирамидку и раздавит в крошку,

          Расчет этих заграждения в том, что техника зависает на них упершись днищем, поэтому их раставляют как минимум в три ряда, в шахматном порядке. Более того, эти заграждения нужны не для того, что бы остановить технику, а что бы её задержать и облегчить уничтожение.
          1. KCA Звание
            KCA
            0
            Сегодня, 10:42
            Изменю вопрос, раз уж так, вы на фото пирамид видите проушины за которые их поднимают? Или я слепой, или их нет, найдите наставление по инженерному делу ВС РФ и сравните надолбы с окраинскими, да просто фото сравните, наши и габаритами больше, и проушины присутствуют, но из-за габаритов, наши тросом сцеплять и не надо, если несколько рядов, то любой абрамс сдвинув одну пирамиду встанет на второй-третьей
    3. Msi Звание
      Msi
      -1
      Сегодня, 09:15
      Я не инженер, но мне кажется, что такие зубы не то что БМР будет раскидывать как шар кегли в боулинге, но и Т-72 с ножом прикреплённым

      Эти зубы не имеют смысла без грамотной и мотивированной пехоты...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:03
    Мало того что украинцев кидают с деньгами на фортификации ,ещё есть бонус - мобилизация прям во время строительства.Желаюших строить нет.
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 09:16
    Зубы дракона можно использовпть после войны в мирных целях?
    1. realdiamond Звание
      realdiamond
      0
      Сегодня, 09:34
      при заливке как бут наверное и можно.
  9. yo-yo Звание
    yo-yo
    -1
    Сегодня, 09:21
    Балбесы и есть балбесы.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 09:29
    Замечательно!
    Воруйте больше, Воруйте весело с огоньком!
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 09:51
    То есть, вместо того, чтобы использовать «зубы дракона» для строительства оборонительных линий, противник отнесся халатно к этой задаче.
    А нечего стоматологов на фронт отправлять с тем чтобы какой-то самке дракона из рады зубы вставлять которая издает законы про мобилизацию. am
  12. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 09:54
    Так может у них так задумано, такая у них тактика завалов :))))
  13. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 10:45
    Судя по всему, «зубы дракона» привезли к месту строительства оборонительной линии, но далее строить линию по какой-то причине не стали.
    belay Не-не-не. Их просто складировали. А вот причин может быть и миллион. От закончились финансы, до наступили холода.... request