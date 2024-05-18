Успешное наступление российских войск во многом обусловлено и отсутствием у противника нормальных линий обороны. На это обращали внимание как западные военные аналитики, так и сами украинские источники, включая депутатов Верховной рады Украины.Недавно одно из сообществ в социальной сети опубликовало фотографию из Сумской области. На ней видно, что противник свалил предназначенные для линий обороны бетонные «зубы дракона» на обочину. То есть, вместо того, чтобы использовать «зубы дракона» для строительства оборонительных линий, противник отнесся халатно к этой задаче.Ранее подобная информация приходила и из Харьковской области. Сейчас в этом регионе Украины российская армия развивает успешное наступление. Враг выдержать натиск наших бойцов не может, и одна из причин такой ситуации – халатность при строительстве фортификационных сооружений.Во-первых, киевский режим слишком поздно озаботился данным вопросом, витая до последнего в иллюзиях относительно «скорой победы» и «захвата Крыма».Во-вторых, даже после выделения сил и средств на строительство линий обороны, отнеслись к этой задаче украинские военные и гражданские власти крайне несерьезно. Судя по всему, «зубы дракона» привезли к месту строительства оборонительной линии, но далее строить линию по какой-то причине не стали.

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