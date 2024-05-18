Вступление в силу закона о мобилизации на Украине приносит украинцам и другую проблему, помимо ужесточения самих мобилизационных мероприятий. Так, украинцы теперь не смогут вывозить из своих регионов автомобили, поставленные на военный учёт в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ).Как известно, украинские власти включили в закон о мобилизации пункт о постановке на учет в ТЦК ряда видов транспортных средств. Автомобили граждан и юридических лиц, поставленные на учет в ТЦК, не смогут покидать пределы своих регионов. Речь идет о грузовых автомобилях, автомобилях повышенной проходимости, специальной технике.С такими автомобилями теперь запрещаются любые действия, за исключением их передачи вооруженным силам Украины. Отправлять автомобили за пределы региона можно лишь при наличии уведомления ТЦК и на срок не более одного месяца.Можно себе представить, как подобная ситуация отразится на бизнесе, особенно на малом. Ведь запрет на отправку автомобилей в другие регионы создаст очень серьезные помехи тем же транспортным перевозчикам, помешает аренде автомобилей потенциальными арендаторами из соседних областей и так далее.Таким образом, украинские власти продолжают разрушать собственную экономику, создавая дополнительные препятствия для предпринимателей в ведении бизнеса. Впрочем, учитывая высокий уровень коррупции на Украине, можно предположить, что скоро ТЦК начнут масштабную торговлю разрешениями на отправку автомобилей в другие регионы. Также за деньги можно будет избежать и изъятия автомобиля в военных целях.

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