Украинцы теперь не смогут вывозить из своих регионов автомобили, поставленные на военный учёт в ТЦК
Вступление в силу закона о мобилизации на Украине приносит украинцам и другую проблему, помимо ужесточения самих мобилизационных мероприятий. Так, украинцы теперь не смогут вывозить из своих регионов автомобили, поставленные на военный учёт в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ).
Как известно, украинские власти включили в закон о мобилизации пункт о постановке на учет в ТЦК ряда видов транспортных средств. Автомобили граждан и юридических лиц, поставленные на учет в ТЦК, не смогут покидать пределы своих регионов. Речь идет о грузовых автомобилях, автомобилях повышенной проходимости, специальной технике.
С такими автомобилями теперь запрещаются любые действия, за исключением их передачи вооруженным силам Украины. Отправлять автомобили за пределы региона можно лишь при наличии уведомления ТЦК и на срок не более одного месяца.
Можно себе представить, как подобная ситуация отразится на бизнесе, особенно на малом. Ведь запрет на отправку автомобилей в другие регионы создаст очень серьезные помехи тем же транспортным перевозчикам, помешает аренде автомобилей потенциальными арендаторами из соседних областей и так далее.
Таким образом, украинские власти продолжают разрушать собственную экономику, создавая дополнительные препятствия для предпринимателей в ведении бизнеса. Впрочем, учитывая высокий уровень коррупции на Украине, можно предположить, что скоро ТЦК начнут масштабную торговлю разрешениями на отправку автомобилей в другие регионы. Также за деньги можно будет избежать и изъятия автомобиля в военных целях.
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