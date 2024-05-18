Украинцы теперь не смогут вывозить из своих регионов автомобили, поставленные на военный учёт в ТЦК

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Украинцы теперь не смогут вывозить из своих регионов автомобили, поставленные на военный учёт в ТЦК

Вступление в силу закона о мобилизации на Украине приносит украинцам и другую проблему, помимо ужесточения самих мобилизационных мероприятий. Так, украинцы теперь не смогут вывозить из своих регионов автомобили, поставленные на военный учёт в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ).

Как известно, украинские власти включили в закон о мобилизации пункт о постановке на учет в ТЦК ряда видов транспортных средств. Автомобили граждан и юридических лиц, поставленные на учет в ТЦК, не смогут покидать пределы своих регионов. Речь идет о грузовых автомобилях, автомобилях повышенной проходимости, специальной технике.



С такими автомобилями теперь запрещаются любые действия, за исключением их передачи вооруженным силам Украины. Отправлять автомобили за пределы региона можно лишь при наличии уведомления ТЦК и на срок не более одного месяца.

Можно себе представить, как подобная ситуация отразится на бизнесе, особенно на малом. Ведь запрет на отправку автомобилей в другие регионы создаст очень серьезные помехи тем же транспортным перевозчикам, помешает аренде автомобилей потенциальными арендаторами из соседних областей и так далее.

Таким образом, украинские власти продолжают разрушать собственную экономику, создавая дополнительные препятствия для предпринимателей в ведении бизнеса. Впрочем, учитывая высокий уровень коррупции на Украине, можно предположить, что скоро ТЦК начнут масштабную торговлю разрешениями на отправку автомобилей в другие регионы. Также за деньги можно будет избежать и изъятия автомобиля в военных целях.
16 комментариев
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  1. Попандос Звание
    Попандос
    -1
    Сегодня, 09:02
    Чем мутнее вода, тем толще партизаны laughing wassat
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 09:04
    Вот что им- ( людям с умстенными отклонениями/ храмадянам Украины)- НЕ ХВАТАЛО?.. 2013-2014 гг- лучшие годы Украины.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +5
      Сегодня, 09:10
      Лучшие годы Украины были в Советское время . После 91 го надо было самим заботиться .
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 09:25
        Лучшие годы Украины были в Советское время

        Да ладно . Не везде . Киев жил шикарно . А в Чернигове бывал, в Полтаве - та же "глубинка" типа Горького или Куйбышева . Варёную колбасу возили из Киева , как наши из Москвы. Одно только лучше было - лето длинней и климат теплей. Не путайте города работяг и заводов и столицу союзной республики .
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +3
          Сегодня, 09:33
          Не везде , согласен . А где в самой России было хорошо с обеспечением ? Да и само советское время было разным в разные годы . Но все республики снабжались лучше РСФСР . Помню в 1980 году ездили из Оренбургской области в Кустанай за всеми товарами . У нас там глаза разбегались . И естественно начинали возникать вопросы . На Украине был в 82 году . Если сравнивать с Россией , там был коммунизм .
          1. dauria Звание
            dauria
            0
            Сегодня, 09:42
            Вот в столицах республик был коммунизм. Бывал в Минске, Вильнюсе, Киеве , Ташкенте . Ну само собой Москва с Ленинградом . Вот в курортных городах и столицах не довелось. А где производство , да ещё закрытые для иностранцев города - они как на одно лицо . Грязноватые , с фиговеньким снабжением . Исключение ,пожалуй, Южно- Сахалинск . Да и то не во всём .
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 09:36
      Вот что им- ( людям с умстенными отклонениями/ храмадянам Украины)- НЕ ХВАТАЛО?..

      Ну вот видимо им не хватало национальных героев в лице бандеровцев, повсеместного запрета русского языка, открытого уничтожения всех тех кто не доволен и не желает следовать в этом фарватере украинского национализма и всеобщей мобилизации до последнего украинца.
      Теперь это "счастье" наступило и в довесок ко всему наступило 18.05.2024 года, с дополнительной мобилизацией всех "желающих и страждущих". fool
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:15
    «Можно себе представить, как подобная ситуация отразится на бизнесе, особенно на малом» —

    — ТЦК будет делать "немалый бизнес" на малом ...
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 09:20
    """Можно себе представить, как подобная ситуация отразится на бизнесе, особенно на малом."""

    А на окраине уже плевать хотели на бизнес, тем более малый. Сейчас там главный бизнес это букмекеры, которые помогают оставлять без денег собственных солдат, и курьерская служба. Оба два этих "бизнеса" официально имеют бронь на своих сотрудников laughing
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:25
    Сами, всё сами... они за это всё и скакали/кастрюли одевали.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 09:31
    Когда зелебобики введут налог на воздух,хитрые укры станут реже дышать,тем самым как бы противясь пополнению карманов зелебобиков. . . winked
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 09:40
    Речь идет о грузовых автомобилях, автомобилях повышенной проходимости, специальной технике.
    С такими автомобилями теперь запрещаются любые действия, за исключением их передачи вооруженным силам Украины
    .
    Кружевные трусы хотели? Теперь как бы совсем без оных не остаться. Хлебайте "демократию" полной ложкой
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:53
    Надо понимать - "утилизацию" транспортных средств Зе - компания берёт на себя?Вот это сервис,не то что наш "утилизационный сбор"..... laughing
  9. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 10:14
    Всё к чему стремились упоротые укронацисты воплотилось в жизнь, не каждый может теперь купить кружевные труселя и кастрюлю на голову, а так рвались в лбгтшную цэевропа, что страну развалили, и дали клоуну Зе продать народ набивая свои корманы кровавыми деньгами , так держать, верной дорогой идете нацики во главе с Зе-& -компани!
  10. Балаганов Звание
    Балаганов
    0
    Сегодня, 10:16
    Машину, вместе с пассажирами, отправляем на фронт, прямо с трассы. Выбиваем заднее стекло, ставим кулемёт и вот вам, готовая тачанка. 10 000 тачанок за день и 100 000 курьеров! Мир содрогнётся.
  11. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 10:25
    Мне вот очень любопытно, те что прыгали и орали: -"москаляку на гиляку", сейчас что-то понимает?

    Или эти майданы с кастрюлями на голове, до них дошло вообще то что они делали?