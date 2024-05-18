Зеленский опустился на третье место в рейтинге доверия граждан Украины
Рейтинг доверия среди жителей Украины у президента Владимира Зеленского продолжает стремительно падать. Как сообщают некоторые телеграм-каналы со ссылкой на Офис президента Украины, если верить последним опросам, он скатился на третье место.
На первом месте с 36,2% стоит бывший главком ВСУ Валерий Залужный, рейтинг которого начал значительно подниматься особенно после его негласного конфликта с Зеленским и дальнейшей отставки.
Второе место занимает нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в список экстремистов и террористов в РФ). У него 19,3%.
Что касается президента Зеленского, то ему доверили бы будущее страны сегодня лишь 16,7% украинцев.
Небольшая поддержка среди населения по-прежнему сохраняется и у бывшего украинского президента Петра Порошенко, занимавшего этот пост до Зеленского. За него высказалось 8,5% респондентов.
В феврале сообщалось, что по опросам, проведённым Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг доверия Зеленскому снизился на 13%, что объяснялось отправкой им в отставку Залужного.
- отмечалось тогда в материале, опубликованном КМИС.
Сегодня же на фоне неудач на фронте и стремления властей мобилизовать ещё больше граждан в армию люди, очевидно, разочаровались в Зеленском.
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