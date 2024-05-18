Зеленский опустился на третье место в рейтинге доверия граждан Украины

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Зеленский опустился на третье место в рейтинге доверия граждан Украины

Рейтинг доверия среди жителей Украины у президента Владимира Зеленского продолжает стремительно падать. Как сообщают некоторые телеграм-каналы со ссылкой на Офис президента Украины, если верить последним опросам, он скатился на третье место.

На первом месте с 36,2% стоит бывший главком ВСУ Валерий Залужный, рейтинг которого начал значительно подниматься особенно после его негласного конфликта с Зеленским и дальнейшей отставки.



Второе место занимает нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в список экстремистов и террористов в РФ). У него 19,3%.

Что касается президента Зеленского, то ему доверили бы будущее страны сегодня лишь 16,7% украинцев.

Небольшая поддержка среди населения по-прежнему сохраняется и у бывшего украинского президента Петра Порошенко, занимавшего этот пост до Зеленского. За него высказалось 8,5% респондентов.

В феврале сообщалось, что по опросам, проведённым Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг доверия Зеленскому снизился на 13%, что объяснялось отправкой им в отставку Залужного.

Доверие Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре

- отмечалось тогда в материале, опубликованном КМИС.

Сегодня же на фоне неудач на фронте и стремления властей мобилизовать ещё больше граждан в армию люди, очевидно, разочаровались в Зеленском.
12 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 10:18
    Доверие Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре
    belay Да, воинственным укропам еще лет 10 скакать, пока мозги на место встанут. request
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:27
      По прикидкам бывшего депутаты Рады Олейника сейчас на Украине проживает 12 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей, 5 миллионов женщин трудоспособного возрасти и около 3-х миллионов мужчин того же возраста.
      Трудно представить чтобы мужчины и женщины трудоспособного возраста проявляли хоть какую-то симпатию к наркоману или муданову с затужным, между ними разница не просматривается.
      Так что скорей всего симпатизантов к этим ушлёпкам нашли лишь среди пенсионеров, которые ещё не теряют надежды на светлое будущее остатков бывшей УССР.
      Святая наивность, они ещё верят в то, что марионетки англосаксов думают о них. crying
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:18
    — Суд им "рейтинги" будет определять ...
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 10:23
      Суд им "рейтинги" будет определять ...

      Дай-то Бог, чтобы так было, а не свалил бы за кордон
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 10:18
    1.Залужный
    2.Буданов
    3.Зеленский.
    Упыри рейтингом меряются. Какой народ, такие и "херои"... request
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 10:19
    Залужный наверно истерично икает от всех этих рейтингов. Так удачно соскочил с этой темы, и в тень было ушел, но- нет.... нет-нет да и вспоминают про его существование. laughing
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      0
      Сегодня, 10:39
      Залужный запасной вариант для англосаксов (если вдруг чего с Зеленский случится), и в Британию его отправили что бы с ним вдруг чего не случилось.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:40
      Залужный наверно истерично икает от всех этих рейтингов
      Он сейчас икает от шотландского виски в лондонском какельном посольстве wink
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:23
    Рейтинг доверия среди жителей Украины у президента Владимира Зеленского продолжает стремительно падать.
    Странно, что еще на третьем месте, а не ...надцатом. Значит в голове украинцев остался прежний бардак и отсутствие мыслей о своем реальном будущем. Некоторые еще бредят европейской семьей куда примут украину с "первой в Европе армией" и избытком с\х продукции сразу после "победы над Россией".
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 10:33
      Некоторые еще бредят европейской семьей
      Очень многие- и у них есть доказательства в виде поддержки украины Европой и запуска укропов в ес на содержание.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 10:42
        в виде поддержки украины Европой
        С этим ни кто не спорит. Значит ВСУшники считают, что им легче умирать с иностранным оружием в руках чем подумать за чьи интересы они это делают.
  6. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 10:30
    У него ещё и высокий рейтинг? Не ожидала