Янычары. Триумф на полях сражения, деградация и кровавый финал 1826 года

«Налог кровью»



Мурад I на миниатюре XVI века

«набирать оглан из Белграда, Центральной Венгрии и пограничных (земель) Хорватии, потому что из мадьяра и хорвата никогда не получится настоящего мусульманина. Улучив момент, они отрекаются от ислама и бегут».

«порочность тарабузанцев превосходит все, что можно себе представить» и «еще ни один (из них) не проявил в походах ни отваги, ни доблести».



Набор мальчиков в янычары, османская миниатюра XVI века



Ага янычар на гравюре «Исторического атласа» Генри Шателана, 1719 г.



Sokollu Mehmet Pasa на гравюре 1603 г.



Мечеть Соколлу Мехмед-паши, Стамбул



Bust of Piyale Pasha, Istanbul, Naval Museum



Эндерун, библиотека султана Ахмета III



Янычары-лучники на рисунке Ламберта де Воса, около 1574 г.



Янычар с мушкетом



Этот ятаган султана Баязида II, изготовленный в конце XV либо начале XVI века оружейником Мустафой ибн-Кемал ал-Акшери, хранится в катарском Музее исламского искусства (Доха)

«Одни должны тушить пожар, а другие, вместе со своими чорваджи (офицерами) стоять по сторонам и охранять: отбирать вещи у тех, кто занимается грабежом, и не допускать грабежа».



Бекташ



Хаджи Бекташ, портрет в музее города Хаджибекташ, Турция

«Ныне же (янычары), в нарушение закона, натягивают (на голову) ночной колпак либо чехол от ружья. Следует запретить (это), потому что кече имеет величественный вид. Сто человек в кече кажутся врагу тысячью».

«Новое войско» османских султанов

«Сильно провинившемуся наносят 80 палочных ударов. Закон таков. Назначать более восьмидесяти ударов незаконно. По закону положено назначать до восьмидесяти палочных ударов, в зависимости от рода проступка и его тяжести. Бьют (палкой) длиною в локоть. Некоторых заставляют лечь и подвергают лишь выговору, но не бьют».



Янычар в парадной форме на европейской гравюре XVII века

«Должно быть Бог мало ценит власть на Земле, раз одну половину мира он отдал хромому, а другую – кривому».



Янычары во время осады Родоса в 1522 году



Темнокожий улан маршала Морица Саксонского, 1745 г.

Эволюция и деградация янычар



Мехмед II Фатих на портрете Беллини, 1480 г.

«Многочисленный и в высшей степени бесполезный корпус гвардейцев, этих янычар Российской империи, гарнизон которых находится в столице, где они как бы держат в заточении двор».



Османские янычары XVI века на реконструкции М. Горелика

«Теперь же многие из новичков… вообще не живут в казармах, а появляются там только в день выплаты жалованья… ни правил не соблюдают, ни службы не несут. В прежние времена янычары не были, как нынешние, сбродом… Нынешние янычары пьют вино и ленятся молиться, как это положено благочестивым мусульманам… Аджеми оглан вообще денег теперь не дают. Деньги эти пропадают среди чорваджи (офицеров) и растрачиваются. Закон падишахов не соблюдается».

«С тех пор как в очаг попал всякий сброд, всякие там турки (!), мало того, что они не идут в поход, сколько (от них) беспорядков там, где они оказываются!»

Кровавый финал истории янычарского корпуса



Махмуд II на портрете Шлезингера, 1839 г.



Санджак-Шериф – знамя пророка Мухаммеда (свернуто) и золотой ковчег, в котором оно хранится, Топкапы, Стамбул



Сипах и янычары



Османский сипах на гравюре из книги Алена Манессона Малле «Art de la Guerre», 1696 г.

«Турция не должна быть страной шейхов, дервишей, мюридов, страной религиозных сект».