ВСУ заявили об «уничтожении» всех атаковавших этой ночью Украину БПЛА на фоне информации о прилётах по энергообъектам
Командование воздушных сил Украины сообщило, будто бы все российские беспилотники, атаковавшие объекты на территории страны, были этой ночью уничтожены средствами ПВО ВСУ. Такие заявления украинские военные делают регулярно, несмотря на информацию от гражданских структур о серьезных последствиях прилётов.
Так произошло и в этот раз. Пока украинские военные опять отчитывались о своих «успехах» в борьбе с «Шахедами», как они называют российские БПЛА «Герань», компания «Укрэнерго» сообщила о прилетах по двум объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас эти объекты, по утверждению украинских энергетиков, в срочном порядке ремонтируют.
Как утверждают в командовании воздушных сил, были сбиты все 13 БПЛА, атаковавших территорию страны. Более подробной информации украинские военные не предоставили. Зато, помимо заявления «Укрэнерго», о повреждении объекта на территории Полтавской области сообщила и местная областная военная администрация.
Ранее сообщалось, что ночью прогремели взрывы в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Вероятно, по ряду объектов и были нанесены удары российскими беспилотными летательными аппаратами.
Между тем, как не раз отмечалось, своими заявлениями об «уничтожении» всех БПЛА, украинские военные вредят самим себе. Ведь если ПВО ВСУ так «превосходно» работает, то зачем требовать от Запада поставок новых средств противовоздушной обороны.
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