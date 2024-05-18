ВСУ заявили об «уничтожении» всех атаковавших этой ночью Украину БПЛА на фоне информации о прилётах по энергообъектам

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ВСУ заявили об «уничтожении» всех атаковавших этой ночью Украину БПЛА на фоне информации о прилётах по энергообъектам

Командование воздушных сил Украины сообщило, будто бы все российские беспилотники, атаковавшие объекты на территории страны, были этой ночью уничтожены средствами ПВО ВСУ. Такие заявления украинские военные делают регулярно, несмотря на информацию от гражданских структур о серьезных последствиях прилётов.

Так произошло и в этот раз. Пока украинские военные опять отчитывались о своих «успехах» в борьбе с «Шахедами», как они называют российские БПЛА «Герань», компания «Укрэнерго» сообщила о прилетах по двум объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас эти объекты, по утверждению украинских энергетиков, в срочном порядке ремонтируют.



Как утверждают в командовании воздушных сил, были сбиты все 13 БПЛА, атаковавших территорию страны. Более подробной информации украинские военные не предоставили. Зато, помимо заявления «Укрэнерго», о повреждении объекта на территории Полтавской области сообщила и местная областная военная администрация.

Ранее сообщалось, что ночью прогремели взрывы в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Вероятно, по ряду объектов и были нанесены удары российскими беспилотными летательными аппаратами.

Между тем, как не раз отмечалось, своими заявлениями об «уничтожении» всех БПЛА, украинские военные вредят самим себе. Ведь если ПВО ВСУ так «превосходно» работает, то зачем требовать от Запада поставок новых средств противовоздушной обороны.
11 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 09:37
    компания «Укрэнерго» сообщила о прилетах по двум объектам энергетической инфраструктуры

    Надо всё выносить. Всю энергетику кроме АЭС. Я полагаю работы ещё хватает в этом направлении...
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:02
      Надо всё выносить. Всю энергетику кроме АЭС.

      В том то и проблема, что из-за наличия АЭС всю остальную энергетику уничтожать нельзя, чтобы сами АЭС не бабахнули. Приходится уничтожать только выборочно.
      Судя по тому, что сейчас открылся северный фронт в зоне СВО и враг начинает лихорадочно перебрасывать резервы с лбс и тыла, наш Генштаб меняет тактику ведения боевых действий и кроме уничтожения энергетики рассчитывает посадить ВСУ на шпагат с целью образования брешей в его порядках, уничтожает склады, производства, места дислокации ВСУ и наёмников, и другое.
      Вообщем не энергетикой единой. hi
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +3
      Сегодня, 10:09
      По АЭС бить, конечно, не стоит, а вот разнести ОРУ АЭС очень даже можно. Что, собственно, бандерлоги и сделали с ЗАЭС. Станция не работает и никаких рисков! Другое дело, что дядя Путин не позволит это делать
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:42
    Геранями все равно придётся работать в глубь территории противника...
    Много мелких целей, для их уничтожения хватает и их мощи.
  3. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 09:45
    Они все "уничтожились" об объекты намеченные для уничтожения...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:48
    «Украинские военные опять отчитывались о своих "успехах" в борьбе с "Шахедами", как они называют российские БПЛА "Герань"» —

    — "Ты как хочешь это назови" ...
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:50
    Как оказалось, одно другому не мешает, - сбитый беспилотник часто долетает до цели или падает на что-то не менее важное или на головы жителей, в чем тоже мало приятного.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 10:43
      Так это в равной мере и на наших информационщиков похоже! "Все беспилотники сбиты и подавлены, но обломки упали на нефтебазу, возникло возгорание...." Почти все АТАКМС летевшие к Бельбеку сбиты нашей ПВО" -в результате на спутниковых снимках 2 МИГ-31, СУ-27, МИГ-29 малость подгорели....
  6. Комментарий был удален.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:16
    все российские беспилотники, атаковавшие объекты на территории страны, были этой ночью уничтожены средствами ПВО ВСУ
    На такие сообщения уже давно пора не обращать внимания и не упоминать о них в СМИ, т.к. пропаганду и контрпропаганду ни кто не отменял. Пускай поют, что все сбили под звуки взрывов и пожары на своей территории.
  8. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 10:19
    Между тем, как не раз отмечалось, своими заявлениями об «уничтожении» всех БПЛА, украинские военные вредят самим себе. Ведь если ПВО ВСУ так «превосходно» работает, то зачем требовать от Запада поставок новых средств противовоздушной обороны.

    Ну как зачем просить, а продать, это тоже бизнес, кому война а кому и денег подзаработать, в частности Кровавый клоун Зе, так и богатеет, ввергая страну в долги и уничтожая свой народ!
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:45
    С оставшимися" в работе" АЭС, Укрорейха - надо, просто, ввести их в режим "расхолаживания", путем создания условий срабатывания на них аварийной защиты ( "сброс АЗ"): разрушений ЛЭП, "снимающих" нагрузку с турбогенераторов АЭС, переведя процесс "расхолаживания"- от аварийных дизель - генераторов АЭС или аварийных ЛЭП (от "забугорья")... Работа, конечно, филигранная, но её "итоги" весьма чувствительны для дальнейшего "движения вперед" Укрорейха...