В подземной лаборатории США проведены субкритические испытания материала для ядерных боеголовок

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В подземной лаборатории США проведены субкритические испытания материала для ядерных боеголовок

На объекте PULSE в штате Невада, принадлежащем американскому Национальному управлению ядерной безопасности (NNSA), входящему в структуру министерства энергетики, проходил эксперимент. В этой подземной лаборатории США были проведены субкритические испытания материала для ядерных боеголовок.

Данное сообщение было опубликовано пресс-службой управления.



С помощью испытаний на объекте нацбезопасности американские военные получили важные данные о поведении радиоактивного материала, применяемого в боевой части ядерных боеприпасов.

Эксперимент стал первым в серии Nimble, проводимой вместе с Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса. В испытаниях также задействована лаборатория в Лос-Аламосе.

В NNSA утверждают, что с помощью таких экспериментов американские специалисты получают ценную информацию, подтверждающую, надежность, сохранность и пригодность американских ядерных боеголовок, безнеобходимости проведения ядерных испытаний. Результаты исследований, согласно заявлению их организаторов, будут использованы для усовершенствоания возможностей моделирования в рамках научно обоснованной программы управления запасами, которую NNSA ведет более 30 лет.

При этом в управлении особо подчеркивают, что такими действия ми не нарушается объявленный США мораторий на ядерные испытания. Руководство NNSA утверждает, что в ходе испытаний не возникало самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 10:01
    «Руководство NNSA утверждает, что в ходе испытаний не возникало самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции» —

    — Тем не менее к "цепной реакции" шаг сделан ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:03
    У нас на сайте есть специалисты ,чтобы обьяснить на "пальцах" с чем американцы мудрят ?В чём прикол?
    1. valek97 Звание
      valek97
      0
      Сегодня, 10:06
      Не специалист. Но грубо говоря. Взяли расчетные значения, которые необходимы перед делением, принесли материал, провели реакцию, посмотрели укладывается ли в нормы и выше границы минимальной реакции.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:16
        Типа граммы плутония сжали взрывом и сняли параметры " цепной реакции",напоминает плутоний положили на наковальню и сверху кувалдой хабах!!!
    2. Arisaka Звание
      Arisaka
      +2
      Сегодня, 10:12
      Мой скромный перевод:
      Подкритические или холодные испытания — это любые виды испытаний с участием ядерных материалов и, возможно, обычных взрывчатых веществ, которые намеренно не приводят к выходу энергии взрыва. Название относится к отсутствию создания критической массы расщепляющегося материала. Это единственный тип испытаний, разрешенный в соответствии с толкованием Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, с которым молчаливо согласились основные атомные державы. Подкритические испытания продолжают проводить, по крайней мере, США, Россия и Китайская Народная Республика.
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:15
      А разве это не дело "журналистов", представивших нам эту информацию, сделать её более понятной своим читателям? А не просто тупо перекукарекивать?
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 10:28
        сделать её более понятной своим читателям? А не просто тупо перекукарекивать?
        Ну, вы много хотите от компоновщика материала из 1-2 информационных источников и даже без ссылки на них.
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 10:16
    В этой подземной лаборатории США были проведены субкритические испытания материала для ядерных боеголовок. belay Данное сообщение было опубликовано пресс-службой управления.
    recourse Не физик, но думаю, что раз
    суб- Расположение под чем-либо, ниже чего-либо или около чего-либо. Например: стратосфера → субстратосфера, тропический → субтропический, то
    субкритические испытания, это испытания с количеством ЯМ материала меньше критического, то есть не доведения до БУМ! feel
  4. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:32
    Данные "холодные" испытания не предполагают создание критической массы, но предполагают отслеживание "правильности" процессов, в режиме реального времени, ведущих к её созданию.... Достаточно сложный, финансово - экономически - технический процесс с использованием мощных суперкомпьютеров и, конечно, высоко грамотных профессионалов... Вот как - то так..... Простенько и со вкусом....