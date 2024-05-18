Медведев: Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или в самой Польше

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Медведев: Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или в самой Польше

Западные партнёры Киева, которые поставляют ему всё более дальнобойное оружие, очевидно, хотят чтобы под контролем России оказалась вся украинская территория, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, натовские стратеги, подсказывающие киевским властям что делать, прекрасно знают о неоднократных предупреждениях российского президента о санитарной зоне на Украине.



Если Украина начнет, например, применять западные ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью полета 550 км, то практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины должна будет оказаться санитарной зоной, считает Медведев. Такие расчеты основаны на том, что расстояние между Белгородом и Киевом составляет примерно 430 км.

Чтобы обеспечить безопасность российских городов и сел необходимо будет санитарная зона в «550 км плюс еще 70-100 км для верности», отметил политик.

Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше

- написал зампред Совбеза у себя в Telegram.

А такое развитие событий, по словам Медведева, является очень опасным, так как может привести совсем к непредсказуемым последствиям. Чтобы избежать подобного сценария, политик призвал Запад «хорошо рассчитывать» дальность поставляемого Киеву оружия.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:22
    — Дмитрию Анатольевичу дай волю,он по Атлантике "санитарную зону" проведёт ...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 10:30
      Ага,языком проведет.Кстати,эти ракеты уже применяются по нам,как минимум год.И?
      1. Амвросий Звание
        Амвросий
        +2
        Сегодня, 10:35
        Интересно прям, сколько читателей ВО готово пройти испытание тотальной войной с применением омп. Как тут опрос устроить?
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 10:47
      Видели мы его в деле 08.08.08
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 10:22
    Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше
    foolНе надо бредить про про гарантированная санитарная зона как и про Украину, бог дал, бог взял. requestИ дразнить польскую курицу тоже не надо пусть сидит на своих яйцах.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:39
      Западные партнёры Киева, которые поставляют ему всё более дальнобойное оружие, очевидно, хотят чтобы под контролем России оказалась вся украинская территория,...

      Неуместные предположения от Дмитрия Анатольевича.
      Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что главная цель англосаксов обескровить Россию и ввергнуть её на десятилетия в военные действия вдоль всех своих границ, включая границу с Украиной.
      Сейчас вот они пытаются устроить очередной переворот в Грузии, переключили на себя Армению, в Средней Азии активно создают проблемы, чтобы там хорошенько полыхнуло, а у нас всё занимаются некоторые словесной эквилибристикой и надуванием щёк, при том что уже давно наступило время меньше говорить и больше дел делать по существу. soldier
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:25
    На западе Дмитрия Анатольевича читают и конспектируют,давно бы уже дали ракеты с 499 км дальностью,а так 300- 350 км.
  4. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +2
    Сегодня, 10:30
    Найти способ развалить США и утопить англичанку - вот это будет мири во всём Мире.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:31
    Чтобы обеспечить безопасность российских городов и сел необходимо будет санитарная зона в «550 км плюс еще 70-100 км для верности»
    Значит уже сегодня необходимо стремиться к этому, т.к. завтра у киева точно будут такие ракеты.
  6. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -1
    Сегодня, 10:34
    Да уж. Давеча Лавров тоже опять грозил, карами небесными. И что? Атакован Крым , Новороссийск . Бельбек три самолета уничтожены . Били атакамсами. Где обещанное возмездие от мида? Опять одно звездобольство...
  7. Taskhyl
    Taskhyl
    -2
    Сегодня, 10:35
    Такое чувство, что Медведев бухает постоянно, а в перерывах, когда бухло заканчивается в доме, залазит в Телеграм и выдаёт всякий бред. Потом бежит в магазин и все повторяется.
  8. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:36
    Все это дежурное балабольство.

    На самом деле. США заинтересованы, как никто, в полуострове Крым. Они хотят сделать из него базу. Для этого сегодня нужно сделать из Крыма выжженную землю.
    Очевидный факт, что побережье Чёрного моря будет постоянно под обстрелами, под ударами, как БПЛА, так и подводных и надводных беспилотников, которые сегодня штурмуют наши территориальные воды и населённые пункты, которые находятся у побережья.

    Атаки по Крыму, которые произошли в течение трёх суток подряд, говорят о серьёзной эскалации со стороны ВСУ и офиса Зеленского, по приезде непосредственно ещё и Блинкена, встревоженного наступлением ВС России на Харьковском направлении.

    Как всегда удар по Крыму с применением ракет ATACMS координирует беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk.
  9. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 10:36
    Медведев, меньше слов. А больше дела.