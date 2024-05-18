Медведев: Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или в самой Польше
Западные партнёры Киева, которые поставляют ему всё более дальнобойное оружие, очевидно, хотят чтобы под контролем России оказалась вся украинская территория, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, натовские стратеги, подсказывающие киевским властям что делать, прекрасно знают о неоднократных предупреждениях российского президента о санитарной зоне на Украине.
Если Украина начнет, например, применять западные ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью полета 550 км, то практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины должна будет оказаться санитарной зоной, считает Медведев. Такие расчеты основаны на том, что расстояние между Белгородом и Киевом составляет примерно 430 км.
Чтобы обеспечить безопасность российских городов и сел необходимо будет санитарная зона в «550 км плюс еще 70-100 км для верности», отметил политик.
- написал зампред Совбеза у себя в Telegram.
А такое развитие событий, по словам Медведева, является очень опасным, так как может привести совсем к непредсказуемым последствиям. Чтобы избежать подобного сценария, политик призвал Запад «хорошо рассчитывать» дальность поставляемого Киеву оружия.
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