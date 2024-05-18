Боевики ХАМАС показали трофейное оружие производства США, брошенное ЦАХАЛ в секторе Газа

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Боевики ХАМАС показали трофейное оружие производства США, брошенное ЦАХАЛ в секторе Газа

Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября прошлого года после того как боевики вооруженного крыла этого движения вторглись в южные регионы страны. За более чем шесть месяцев один из самых густонаселенных анклавов в мире практически полностью превращен в руины. Только по официальным данным Минздрава Палестины в секторе Газа погибли более 35 000 мирных граждан.

Многие палестинцы, следуя призывам правительства Израиля, переселились в южную часть анклава, где расположен город Рафах и единственный периодически работающий пункт пропуска на границе с Египтом. Несмотря на международные протесты, включая даже требования США и ЕС, армия обороны Израиля 7 мая начала наземную операцию в Рафахе.



Однако ни одной из двух главных заявленных правительством Нетаньяху целей — уничтожение боевиков ХАМАС и полное освобождение заложников — за это время израильские военные так и не добились. Палестинские боевики оказывают достаточно успешное сопротивление ЦАХАЛ. По последним данным в ходе боев в секторе Газа погибли 628 израильских военнослужащих, более 3 500 получили ранения различной степени тяжести.

Касательно заложников, есть вероятность что большинства из них уже нет в живых. Причем многие погибли как раз от действий израильских военных. На вчерашнем брифинге официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в анклаве обнаружены тела еще трех заложников, среди них гражданка Германии Шани Лук.

Арабская пресса сообщает, что вчера ВМС Израиля наносили ракетные удары по Рафаху. В свою очередь в военизированном крыле ХАМАС бригадах «Изз ад-Дин аль-Кассам» заявили, что вели огонь из минометов по израильским военным на КПП «Рафах», который те заняли на прошлой неделе.

Продолжаются бои в лагере для беженцев «Джебалия» на севере сектора Газа и вокруг него. По словам местных жителей, израильские военные используют вертолеты, наносятся удары из артиллерии.

Израильская газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на военных, что солдаты 98-й дивизии ЦАХАЛ продвинулись глубже в районе Джебалии, расширили за сутки зону под своим контролем. Дроны и истребители ЦАХАЛ также разбомбили здесь позиции минометчиков и склад с оружием ХАМАС.

Кроме того, 401-я бронетанковая бригада «Иквот ха-Барзель» уничтожила в Рафахе ракетную площадку, откуда запускали дальнобойные ракеты по Израилю. За 24 часа израильская авиация нанесла удары по 60 целям в секторе Газа, включая используемые ХАМАС строения и позиции для пуска противотанковых ракет.

В свою очередь, о своих успехах в сопротивлении израильским военным сообщают и в ХАМАС. В частности, боевики «Изз ад-Дин аль-Кассам» показали кадры с трофейным оружием, произведенным в США. Утверждается, что военнослужащие ЦАХАЛ бросили его в секторе Газа сами в ходе отступления.



Между тем израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает со ссылкой на свои источники, что очередные переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС были прерваны. Стороны так и не смогли договориться об условиях освобождения заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Кроме того, руководство ХАМАС отвергло создание США временного плавучего пирса, предназначенного для увеличения количества помощи, поступающей в сектор Газа.

Алжир и Словения запросили на понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в городе Рафах в секторе Газа на фоне проведения в нем военной операции армией обороны Израиля. Об этом сегодня со ссылкой на свои источники в международной организации сообщает ряд российских информационных агентств.
5 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -4
    Сегодня, 10:29
    что военнослужащие ЦАХАЛ бросили его в секторе Газа сами в ходе отступления.
    recourse Кто умеет отступать несет минимальные потери, посмотрите на ВСУ... А маркировка США на легком вооружении, это согласен повод хорошо похлопать в ладоши, но не серьезно. request Если что, я за Палестину и Иран, но фейки не о чем.....
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:45
      Кто умеет отступать несет минимальные потери, посмотрите на ВСУ...

      Расскажите об этом "феномене ВСУ" по-подробнее, раз уж Вы располагаете такими интересными фактами. yes
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:30
    США решило откупится
    от палестинцев пирог,при этом по прежнему спонсируя Израиль.США запутались и заигрались в свои " двойные стандарты".
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:48
      США решило откупится от палестинцев...

      А чем США откупились? Поставили оружие Израилю, а не палестинцам? recourse
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:38
    уничтожение боевиков ХАМАС и полное освобождение заложников — за это время израильские военные так и не добились
    Тут наскоком, как предполагали в Израиле не получится. Значит будут еще потери с обеих сторон, но вот с палестинской стороны преобладают гражданские, что совершенно не смущает ЦАХАЛ. По поводу трофейного оружия. Любая сторона вооруженного конфликта стремится показать захваченные у противника трофеи даже если они незначительные.