Боевики ХАМАС показали трофейное оружие производства США, брошенное ЦАХАЛ в секторе Газа
Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября прошлого года после того как боевики вооруженного крыла этого движения вторглись в южные регионы страны. За более чем шесть месяцев один из самых густонаселенных анклавов в мире практически полностью превращен в руины. Только по официальным данным Минздрава Палестины в секторе Газа погибли более 35 000 мирных граждан.
Многие палестинцы, следуя призывам правительства Израиля, переселились в южную часть анклава, где расположен город Рафах и единственный периодически работающий пункт пропуска на границе с Египтом. Несмотря на международные протесты, включая даже требования США и ЕС, армия обороны Израиля 7 мая начала наземную операцию в Рафахе.
Однако ни одной из двух главных заявленных правительством Нетаньяху целей — уничтожение боевиков ХАМАС и полное освобождение заложников — за это время израильские военные так и не добились. Палестинские боевики оказывают достаточно успешное сопротивление ЦАХАЛ. По последним данным в ходе боев в секторе Газа погибли 628 израильских военнослужащих, более 3 500 получили ранения различной степени тяжести.
Касательно заложников, есть вероятность что большинства из них уже нет в живых. Причем многие погибли как раз от действий израильских военных. На вчерашнем брифинге официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в анклаве обнаружены тела еще трех заложников, среди них гражданка Германии Шани Лук.
Арабская пресса сообщает, что вчера ВМС Израиля наносили ракетные удары по Рафаху. В свою очередь в военизированном крыле ХАМАС бригадах «Изз ад-Дин аль-Кассам» заявили, что вели огонь из минометов по израильским военным на КПП «Рафах», который те заняли на прошлой неделе.
Продолжаются бои в лагере для беженцев «Джебалия» на севере сектора Газа и вокруг него. По словам местных жителей, израильские военные используют вертолеты, наносятся удары из артиллерии.
Израильская газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на военных, что солдаты 98-й дивизии ЦАХАЛ продвинулись глубже в районе Джебалии, расширили за сутки зону под своим контролем. Дроны и истребители ЦАХАЛ также разбомбили здесь позиции минометчиков и склад с оружием ХАМАС.
Кроме того, 401-я бронетанковая бригада «Иквот ха-Барзель» уничтожила в Рафахе ракетную площадку, откуда запускали дальнобойные ракеты по Израилю. За 24 часа израильская авиация нанесла удары по 60 целям в секторе Газа, включая используемые ХАМАС строения и позиции для пуска противотанковых ракет.
В свою очередь, о своих успехах в сопротивлении израильским военным сообщают и в ХАМАС. В частности, боевики «Изз ад-Дин аль-Кассам» показали кадры с трофейным оружием, произведенным в США. Утверждается, что военнослужащие ЦАХАЛ бросили его в секторе Газа сами в ходе отступления.
Между тем израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает со ссылкой на свои источники, что очередные переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС были прерваны. Стороны так и не смогли договориться об условиях освобождения заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Кроме того, руководство ХАМАС отвергло создание США временного плавучего пирса, предназначенного для увеличения количества помощи, поступающей в сектор Газа.
Алжир и Словения запросили на понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в городе Рафах в секторе Газа на фоне проведения в нем военной операции армией обороны Израиля. Об этом сегодня со ссылкой на свои источники в международной организации сообщает ряд российских информационных агентств.
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