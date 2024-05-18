Глава киевского режима: Украина и Запад имеют разные взгляды на завершение вооружённого конфликта

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Глава киевского режима: Украина и Запад имеют разные взгляды на завершение вооружённого конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал на то, что Украина и ее западные "союзники" во многом имеют разные взгляды на то, как может выглядеть завершение вооруженного конфликта.

В интервью западной прессе утрачивающий остатки своей легитимности Зеленский отметил, что Киев стремится к разрешению украинского кризиса "справедливым миром" (под которым он подразумевает так называемую "формулу", предполагающую фактическую капитуляцию России), тогда как Запад хочет скорейшего завершения боевых действий на любых условиях. По мнению Зеленского, ситуация является абсурдной, поскольку Запад опасается, что Россия проиграет войну и одновременно не желает поражения Киева.



Отвечая на вопрос журналистов о возможности так называемого "корейского сценария", предполагающего перемирие по текущей линии боевого соприкосновения, Зеленский сказал, что "все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась, однако никто не собирается сдаваться".

Зеленский заявил, что ситуация с наступлением российской армии в Харьковской области является "контролируемой, но не стабилизированной", при этом глава киевского режима ожидает несколько волн российского наступления.

Он также добавил, что самым главным преимуществом ВС РФ является возможность наносить удары по объектам на Украине любыми вооружениями, тогда как Киеву его "союзники" запрещают атаковать территорию РФ западным оружием.