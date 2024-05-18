Глава киевского режима: Украина и Запад имеют разные взгляды на завершение вооружённого конфликта
0
Глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал на то, что Украина и ее западные "союзники" во многом имеют разные взгляды на то, как может выглядеть завершение вооруженного конфликта.
В интервью западной прессе утрачивающий остатки своей легитимности Зеленский отметил, что Киев стремится к разрешению украинского кризиса "справедливым миром" (под которым он подразумевает так называемую "формулу", предполагающую фактическую капитуляцию России), тогда как Запад хочет скорейшего завершения боевых действий на любых условиях. По мнению Зеленского, ситуация является абсурдной, поскольку Запад опасается, что Россия проиграет войну и одновременно не желает поражения Киева.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности так называемого "корейского сценария", предполагающего перемирие по текущей линии боевого соприкосновения, Зеленский сказал, что "все хотят найти какую-нибудь модель, чтобы война быстрее закончилась, однако никто не собирается сдаваться".
Зеленский заявил, что ситуация с наступлением российской армии в Харьковской области является "контролируемой, но не стабилизированной", при этом глава киевского режима ожидает несколько волн российского наступления.
Он также добавил, что самым главным преимуществом ВС РФ является возможность наносить удары по объектам на Украине любыми вооружениями, тогда как Киеву его "союзники" запрещают атаковать территорию РФ западным оружием.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация