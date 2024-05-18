Французская пресса пишет о подготовке страной нового разведывательного подразделения для переброски на Украину

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Французская пресса пишет о подготовке страной нового разведывательного подразделения для переброски на Украину

Во Франции формируется новое разведывательное подразделение, которое, возможно, могут отправить на Украину. Об этом сообщил один из корреспондентов французской радиостанции RTL.

Как известно, ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз в своих заявлениях утверждал, что страна может отправить своих военнослужащих на Украину. Вероятно, данную линию все же решено воплотить в жизнь.

Новое разведывательное подразделение FRAN, о котором идет речь, уже прошло обкатку во время военных учений Североатлантического альянса в Эстонии. Корреспондент французской прессы сообщает, что новое подразделение разведчиков обучат использованию беспилотных летательных аппаратов. Перед ними будет ставиться задача приближения к оборонительным рубежам противника. Вести разведку будут дронами или традиционными методами подобных подразделений.

Более подробная информация о новом подразделении отсутствует. Ведь оно создается в обстановке секретности, поэтому сказать о том, какова его численность, как скоро его перебросят на Украину, пока не представляется возможным. В то же время, можно предположить, что это – не первая подобная группа военных западных стран, которая может быть отправлена на Украину. Ранее появлялись сообщения о том, что спецподразделения ряда европейских государств и так могут действовать на Украине.

Кроме того, разведывательную поддержку ВСУ оказывает военная авиация стран-участниц Североатлантического альянса. Так, беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолеты регулярно появляются в небе над нейтральными водами Черного моря, и собирают данные о российских объектах в Крыму. Потом эти объекты атакуются ВСУ.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:33
    — С Новой Каледонией разобрались бы и с олимпийскими клопами ...
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:37
      С Каледонией всё же попроще будет...
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 10:36
    Новое подразделение это хорошо. Прилет одного калибра обнуляет многомесячеые тренировки , учения , подготовку , а так же современную экипировку и оснащение подразделения на ноль. Это хорошо . Больше гробов увидит Франция
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:37
    Подозрительно у Франции самый низкий процент заполнения ПГХ в Европе.Явно занимаются перепродажей.
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 10:38
    Во Франции формируется новое разведывательное подразделение, которое, возможно, могут отправить на Украину.
    Почему нет... Набрали укропов по Европам и за французское гражданство предложили послужить. А может и из Украины завезли, желающих сменить гражданство. Тем так и так воевать придется, так здесь жесткие корочки дадут и перспективка.... feel
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 10:38
    Пора закон принять, наемничество во время войны с Россией, от 25 до пожизненного или лучше вернуть смертную казнь.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:42
    Хоть бы с одного лягушатника скальп сняли и повесили где-нибудь на Красной площади рядом со снятым с какела чубом wink
  7. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:48
    А за Каледонию будут санкции против Франции? Или может быть МОУ лишит французских спортсменов выступать под национальным флагом?

    А так-то петушка Микрона общипывают со всех сторон, а он все кукарекает про уКраину.

    Так говоришь, Украина? Президенту Макрону устроили войну дома по всем фронтам

    Тяжелая неделька выдалась у Макрона. Началась она с откровенно провального раунда переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президенту Франции так и не удалось толком договориться о снижении накала торговой войны с Китаем, в которую Евросоюз втягивается вслед за США.

    Затем подоспела и неудачная статистика по безработице, уровень которой составил 7,5%. Макрон всячески пытался завлечь китайский бизнес во Францию, надеясь таким образом вытащить страну из нынешней стагфляции. Увы, безуспешно.

    Потом вспыхнули беспорядки в Новой Каледонии, куда приходится спешно отправлять войска. А все из-за попыток подавить там поднимающее голову движение за независимость, поскольку сторонники независимости в 2023 году уже победили во Французской Полинезии.

    Обвиняют в поддержке беспорядков Азербайджан, хотя бенефициаром независимости колоний станет Поднебесная.

    А тут еще и профсоюзы шантажируют Макрона, требуя повышения зарплат. Они угрожают в противном случае бойкотировать летнюю Олимпиаду. Расходы на нее постоянно растут и могут достичь 5 млрд евро. И это на фоне долгового кризиса с дырой в бюджете в 155 млрд евро.

    Партия Макрона с треском проигрывает скорые выборы в Европарламент. На первом месте «Национальное ралли» Марин Ле Пен с 32%. Избиратели недовольны ситуацией с инфляцией, преступностью и миграцией. И только 10% французов интересуются войной на Украине. Поэтому отчаянные призывы отправлять туда войска только подрывают позиции макронистов на выборах.


    П