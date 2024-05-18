Французская пресса пишет о подготовке страной нового разведывательного подразделения для переброски на Украину
Во Франции формируется новое разведывательное подразделение, которое, возможно, могут отправить на Украину. Об этом сообщил один из корреспондентов французской радиостанции RTL.
Как известно, ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз в своих заявлениях утверждал, что страна может отправить своих военнослужащих на Украину. Вероятно, данную линию все же решено воплотить в жизнь.
Новое разведывательное подразделение FRAN, о котором идет речь, уже прошло обкатку во время военных учений Североатлантического альянса в Эстонии. Корреспондент французской прессы сообщает, что новое подразделение разведчиков обучат использованию беспилотных летательных аппаратов. Перед ними будет ставиться задача приближения к оборонительным рубежам противника. Вести разведку будут дронами или традиционными методами подобных подразделений.
Более подробная информация о новом подразделении отсутствует. Ведь оно создается в обстановке секретности, поэтому сказать о том, какова его численность, как скоро его перебросят на Украину, пока не представляется возможным. В то же время, можно предположить, что это – не первая подобная группа военных западных стран, которая может быть отправлена на Украину. Ранее появлялись сообщения о том, что спецподразделения ряда европейских государств и так могут действовать на Украине.
Кроме того, разведывательную поддержку ВСУ оказывает военная авиация стран-участниц Североатлантического альянса. Так, беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолеты регулярно появляются в небе над нейтральными водами Черного моря, и собирают данные о российских объектах в Крыму. Потом эти объекты атакуются ВСУ.
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