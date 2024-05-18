Пентагон собрался разработать новые технологии для защиты спутниковой связи от атак противника
Министерство обороны США задумалось о создании новых наземных и космических технологий, которые могли бы обеспечить защиту американской спутниковой связи от атак со стороны потенциального противника. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на представителей американского военного ведомства.
По утверждению источников в Пентагоне, новые технологии должны будут как обеспечивать защиту спутниковой связи от атак противника, так и выводить из строя спутники других государств, враждебно настроенных или действующих по отношению к США. Риски для спутниковой связи в последнее время значительно возросли, учитывая технологический прогресс и в России, и в Китае.
Ранее сообщалось, что на Украине во время наступления ВС РФ на Харьковском направлении вышли из строя системы спутниковой связи Starlink, активно используемые ВСУ для коммуникации между подразделениями. Сами украинские военные заявляли, что это – результат работы средств радиоэлектронной борьбы российской армии. В итоге коммуникация между подразделениями была серьезно нарушена, они не смогли получать сигналы с разведывательных беспилотников и взаимодействовать друг с другом.
Естественно, что американское министерство обороны анализирует существующие риски для спутниковой связи и прорабатывает различные варианты ее защиты. Ведь помехи для спутниковой связи в случае вооруженного конфликта или даже без него, чреваты очень серьезными последствиями для страны и ее вооруженных сил. может быть полностью выведена из строя система коммуникации между подразделениями, управленческими структурами.
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