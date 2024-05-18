МИД России осудил решение Германии закрыть дело генерала, обсуждавшего удары по Крымскому мосту

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МИД России осудил решение Германии закрыть дело генерала, обсуждавшего удары по Крымскому мосту

Дело, связанное с ранее нашумевшей утечкой информации в Германии, когда немецкие военные обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту, было ранее закрыто.

В частности в нём рассматривались действия одного из участников секретных переговоров, ставших достоянием общественности, генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Германии и инспектора ВВС Инго Герхартца.



В российском МИД осудили подобный шаг немецких властей. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала закрытие дела Герхартца сознательным отказом от реальных действий в пользу болтовни и дезинформации.

Делают все возможное, чтобы повлиять в нужном им ключе на общественное мнение и настроить его против России

— заявила дипломат.

Напомним, что в начале марта этого года российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала содержание аудиозаписи разговора высокопоставленных представителей Бундесвера. В нём обсуждались поставки Украине крылатых ракет Taurus и применение их для ударов по Крымскому мосту.

После того, как стало известно об утечке, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что необходимо быстро расследовать все обстоятельства произошедшего. На прошлой неделе СМИ сообщили, что расследование по этому делу закрыли.
6 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:00
    Делают все возможное, чтобы повлиять в нужном им ключе на общественное мнение и настроить его против России
    recourse Дело житейское, делов то... request
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 11:04
    Вот интересно, а хоть один му то есть чудак надеялся, что привлекут?
  3. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 11:14
    Концы в воду, как и подрыв "Северного потока".

    Шольц топит Германию по всем фронтам.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:15
    На прошлой неделе СМИ сообщили, что расследование по этому делу закрыли.
    Так немцы "расследовали" не факт обсуждения удара по российской территории, а почему это стало достоянием гласности. А генерала объявить в розыск, глядишь со временем погибнет от "несчастного" случая.
  5. Аскер Звание
    Аскер
    +2
    Сегодня, 11:19
    Ненависть из поколение в поколение ,и ничего не поможет. Помните как мы ждал и, вот крупный бизнес не даст разорвать связи ,бюргеры замёрзнут и всем покажут итд и тп. Ничего из этого не работает, и мёрзнут ,и падает уровень жизни, и всё дорожает... Ненависть к нам, за смерть фашистских дедушек и бабушек, явно сильнее!!! Просто нашему руководству надо помнить что это враг и он ничего не забыл.
  6. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:10
    Вообще какие то "странности" вокруг "дела генералов Бундесвера"... Сеи генералы, вполне адекватные и имеют право обсуждать свои профессиональные вопросы, даже, по "щекотливой" тематике нынешней войны... Весь ЕС и НАТО давно "втянуты" в сей процесс... Не совсем понятно "перевозбуждение" отечественного МИД, в настоящий момент, и все те "осуждения", "озабоченности" ответственными чиновниками выражаемые... А вот про отказ послов ЕС, в России, прибыть в МИД, на встречу с Министром Лавровым, и отказ их в участии в инаугурации Президента России - "обтекаемая " тишина или полная "невнятность" из МИД -вских кабинетов России... И совсем непонятная реакция российского МИД на "шабаш" аккредитованных послов ЕС в России в гостинице "Метрополия", в в центре Москвы (в первый день визита Верховного в КНР) под названием "конференция День Европы" (организатор - РолаY Галараг )... Из отечественного МИД- никаких "телодвижений" и, даже, М. Захарова молчит..... Это ЧТО???? А "за окном" шёл третий год СВО, наполненный денацификацией, демилитаризацией... Кто то может сказать, что дипломатия - дело очень тонкое, по - восточному неторопливое, скрытное, непредсказуемое... Однако, может, уже, есть смысл называть вещи своими именами, быть решительными в делах и поступках дипломатических....