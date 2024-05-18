МИД России осудил решение Германии закрыть дело генерала, обсуждавшего удары по Крымскому мосту

Делают все возможное, чтобы повлиять в нужном им ключе на общественное мнение и настроить его против России

Дело, связанное с ранее нашумевшей утечкой информации в Германии, когда немецкие военные обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту, было ранее закрыто.В частности в нём рассматривались действия одного из участников секретных переговоров, ставших достоянием общественности, генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Германии и инспектора ВВС Инго Герхартца.В российском МИД осудили подобный шаг немецких властей. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала закрытие дела Герхартца сознательным отказом от реальных действий в пользу болтовни и дезинформации.— заявила дипломат.Напомним, что в начале марта этого года российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала содержание аудиозаписи разговора высокопоставленных представителей Бундесвера. В нём обсуждались поставки Украине крылатых ракет Taurus и применение их для ударов по Крымскому мосту.После того, как стало известно об утечке, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что необходимо быстро расследовать все обстоятельства произошедшего. На прошлой неделе СМИ сообщили, что расследование по этому делу закрыли.