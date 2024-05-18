В следовавший по Красному морю танкер с нефтью попала ракета хуситов

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В следовавший по Красному морю танкер с нефтью попала ракета хуситов

Очередное следовавшее по Красному морю судно подверглось ракетному удару со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов). Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильская газета сослалась на информацию от британской фирмы Ambrey, занимающейся предоставлением консультационных услуг в сфере обеспечения безопасности морских грузоперевозок. Как следует из имеющейся информации, ракета попала в танкер, следовавший под флагом Панамы. Происшествие имело место в районе йеменского порта Моха. Более подробная информация пока не приводится.



Известно, что после начала израильской военной операции в секторе Газа хуситы, в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС, приступили к атакам против судов, принадлежащих израильским компаниям. В ответ на это США и Великобритания, а затем и ряд стран Евросоюза, начали военную операцию в Красном море против хуситов и атаковали ряд объектов на территории Йемена.

Но военная операция западных государств не привела к желаемой безопасности в Красном море. Напротив, хуситы активизировали атаки и стали наносить удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами и по судам, принадлежащим западным компаниям.

С начала атак осенью 2023 года было совершено более 50 атак против гражданских судов и военных кораблей западных стран и Израиля. В то же время, хуситы гарантируют безопасный проход по Красному морю для судов России, Китая и других государств, не ведущих себя враждебно по отношению к Йемену.
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:21
    Да уже совершенно наплевать с чьей нефтью следовал танкер,лишь бы в надстройку не били.Нужен хаос и повышение цены на нефть.Хитропопые США оставили иранскую нефть на мировом рынке.Иран прогнул США.
  2. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 11:21
    Как и с сомалийскими пиратами, которых англосаксы "усилено" ловили, основными выгодополучателями от действий хуситов почему то являются именно англосаксы, поэтому и результаты их "титанических" усилий по борьбе с хуситами аналогичны борьбе с сомалийскими ребятами с автоматами. yes
  3. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 11:22
    Танкер то горит и идет на дно? Или просто дыра в обшивке выше ватерлинии?
  4. hammerite Звание
    hammerite
    +1
    Сегодня, 12:03
    Некуй шастать!
    Топите их всех ребята, аллах разберётся...
  5. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:26
    Тонкая политика Британии в действии... Мир "занят" проблемами Укрорейха и Ближнего Востока. MI-6 грамотно поставили на "шпагат" США, ЕС, близка к осуществлению в "мраморе и бронзе" израильского "вопроса" (уничтожения государства, как такового)... Естественно все "процессы", данных "сценариев", отнюдь, не за бесплатно... "На кону" новый взлёт "империи, над которой никогда не заходит Солнце"... Хуситы, в этой "многоходовке" MI-6, очень кстати, со своими ракетами "деревенской сборки"... Нет ничего удивительног, если из тех же деревень пойдёт "гиперзвук".... Вероятно, это ещё придётся подождать....
  6. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 12:26
    В следовавший по Красному морю танкер с нефтью попала ракета хуситов

    Вот бы что то подобное случилось с каким то судном следующим в порты Украины.