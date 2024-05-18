В следовавший по Красному морю танкер с нефтью попала ракета хуситов

Очередное следовавшее по Красному морю судно подверглось ракетному удару со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов). Об этом сообщает The Times of Israel.Израильская газета сослалась на информацию от британской фирмы Ambrey, занимающейся предоставлением консультационных услуг в сфере обеспечения безопасности морских грузоперевозок. Как следует из имеющейся информации, ракета попала в танкер, следовавший под флагом Панамы. Происшествие имело место в районе йеменского порта Моха. Более подробная информация пока не приводится.Известно, что после начала израильской военной операции в секторе Газа хуситы, в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС, приступили к атакам против судов, принадлежащих израильским компаниям. В ответ на это США и Великобритания, а затем и ряд стран Евросоюза, начали военную операцию в Красном море против хуситов и атаковали ряд объектов на территории Йемена.Но военная операция западных государств не привела к желаемой безопасности в Красном море. Напротив, хуситы активизировали атаки и стали наносить удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами и по судам, принадлежащим западным компаниям.С начала атак осенью 2023 года было совершено более 50 атак против гражданских судов и военных кораблей западных стран и Израиля. В то же время, хуситы гарантируют безопасный проход по Красному морю для судов России, Китая и других государств, не ведущих себя враждебно по отношению к Йемену.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»