Ким Чен Ын в ходе визита на предприятие ОПК: «Нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнём»

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Ким Чен Ын в ходе визита на предприятие ОПК: «Нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнём»

Северная Корея готовится к ядерной войне, усиленно наращивая стратегические средства сдерживания. К этому ее обязывает ситуация, сложившаяся в последнее время в сфере глобальной безопасности.

Как сообщает местное информагентство ЦТАК, такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита на предприятие северокорейского ОПК, которое считается ведущим.

Ким Чен Ын отметил, что придется еще более серьезно признать необходимость наращивания подавляющих сил сдерживания ядерной войны в ответ на ситуацию безопасности государства, сложившуюся из-за безрассудных происков военной конфронтации со стороны врагов

- сказано в сообщении СМИ.

По мнению лидера КНДР, Пхеньяну нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнем. Он считает, что, убедившись в полной боеготовности Вооруженных сил Северной Кореи, противник будет опасаться прямого военного столкновения с ними. Ким Чен Ын отмечает, что ядерное оружие является эффективным средством сдерживания войны.

В ходе визита на оборонное предприятие, северокорейский лидер внимательно ознакомился с его производственной деятельностью.

Также военные Северной Кореи произвели испытательный пуск баллистической ракеты, оснащенной новой системой навигации. Именно ее испытание было целью запуска, который организовало Главное ракетное управление страны. За пуском ракеты наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
15 комментариев
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  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 11:10
    Ještě že máš tak velkou hlavu a politicky ti to myslí..
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 11:10
      А ещё у тебя такая большая голова и ты мыслишь политически..
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 11:24
        А ещё у тебя такая большая голова и ты мыслишь политически..

        Голова человеку на то и дана, чтобы мыслить, главное чтобы по делу. hi
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 11:11
    Ему то куда подготовленнее? Впрочем если это заявление на внешний рынок то, некоторым непомешает минимум подумать над поведением.
    1. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 11:30
      Ему то куда подготовленнее? Впрочем если это заявление на внешний рынок то, некоторым непомешает минимум подумать над поведением.

      Простое сравнение - СССР развалили через 45 лет после окончания кровопролитной войны и его осколки уже тридцать лет как ведут военные действия как внутри себя так и между собой, а КНДР существует уже 70 без войны (после 1953 года) - говорит о том, что руководство КНДР оказалось адекватнее и дальновиднее большинства политиков СССР. hi
      1. igovlk Звание
        igovlk
        0
        Сегодня, 11:35
        Однозначнь, плюс масштаб страны намного меньше
      2. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 12:16
        У КНДР на севере Китай, узкая, по стратегическим меркам, полоса границы, с ЮК на юге, где пристрелян каждый миллиметр, есть ЯО, есть РМД,РСД и баллистические, есть народ, где все от 15 до 85 пойдут в бой, хоть с палками, в море ПЛ тоже не дадут господствовать авианосцам и прочему, корейцы такие, торпеды не попали, они ДЭПЛ воткнут в борт корабля врага, почему Китай не окажет содействия своему партнёру КНДР? У них есть договорные отношения о защите
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 11:12
    Ким Чен Ын отметил, что придется еще более серьезно признать необходимость наращивания подавляющих сил сдерживания ядерной .войны в ответ на ситуацию безопасности государства, сложившуюся из-за безрассудных происков военной конфронтации со стороны врагов
    recourse Ответственный товарищ, за свой народ и страну, стоит горой hi
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:12
    Ким Чен Ын взял роль на себя " плохого " парня ,Путин и Си Цзиньпин пока ещё " хорошие" для запада.И не докопаться.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:20
    Пхеньяну нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнем
    Ким Чен Ын прав в главном - все кто не с Западом во главе с Сша должны быть готовы к развитию событий по худшему сценарию.
  6. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 11:26
    товарищ Ын идёт правильной дорогой. Если есть атомная бомба, то есть суверенная Северная Корея.
  7. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 12:04
    Хорошо драйверят американцев , потрясая своей маленькой ядерной дубиной без конца.
    Не вижу ничего положительного в гиперактивных приготовлениях Кимов - их реальная безопасность это вовсе не способность (глубоко гипотетическая) вдарить по территории США ,а банальный ядерный шантаж Южной Кореи и Японии. Не самых последних экономик и научных государств. Рано или поздно и их,и американцев достанет такое положение дел ,и ядерное оружие КНДР не спасет. Либо БГУ на них испытают по полной, либо просто разработают эшелонированный перехват баллистических целей .
  8. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 12:10
    Ким Чен Ын в ходе визита на предприятие ОПК: «Нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнём»
    Правильно и говорит.
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 12:24
    Ким Чен Ын в ходе визита на предприятие ОПК: «Нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнём»

    Правильные выводы Ким из нашего СВО делает.
  10. Андрей Дибров
    Андрей Дибров
    0
    Сегодня, 12:27
    опять этот неуловимый джо ...