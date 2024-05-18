Ким Чен Ын в ходе визита на предприятие ОПК: «Нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнём»
Северная Корея готовится к ядерной войне, усиленно наращивая стратегические средства сдерживания. К этому ее обязывает ситуация, сложившаяся в последнее время в сфере глобальной безопасности.
Как сообщает местное информагентство ЦТАК, такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита на предприятие северокорейского ОПК, которое считается ведущим.
- сказано в сообщении СМИ.
По мнению лидера КНДР, Пхеньяну нужно готовиться к ядерной войне, чтобы враг не посмел играть с огнем. Он считает, что, убедившись в полной боеготовности Вооруженных сил Северной Кореи, противник будет опасаться прямого военного столкновения с ними. Ким Чен Ын отмечает, что ядерное оружие является эффективным средством сдерживания войны.
В ходе визита на оборонное предприятие, северокорейский лидер внимательно ознакомился с его производственной деятельностью.
Также военные Северной Кореи произвели испытательный пуск баллистической ракеты, оснащенной новой системой навигации. Именно ее испытание было целью запуска, который организовало Главное ракетное управление страны. За пуском ракеты наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
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