Глава немецкого МИД Анналена Бербок признала наличие серьезных трудностей у боевиков киевского режима в Харьковской области.Как сообщает немецкое издание Tagesschau, Бербок отметила, что считает ситуацию вокруг Харькова, являющегося вторым по величине городом Украины, крайне драматичной для ВСУ.В настоящее время российская армия продолжает наступление в Харьковской области, за прошедшую неделю освободив уже 12 населенных пунктов. Главком ВСУ Сырский заявил, что вследствие наступления российской армии удалось расширить активную линию фронта почти на 70 километров и создать угрозу выхода в тыл позиций ВСУ.Между тем, Харьковская операция ослабляет другие участки фронта и вынуждает украинское командование бросать в бой имеющиеся у Киева резервы, которых у Украины весьма ограниченное количество.При этом освобождение Волчанска грозит очень многими проблемами украинским войскам, которые стоят в ложбине между реками Северский Донец и Оскол. Переброска украинским командованием сил на Харьковское направление может грозить Киеву нехваткой резервов на других участках фронта.Таким образом, Харьковская операция может играть роль некого "громоотвода", призванного оттягивать резервы ВСУ с других направлений, включая Часов Яр. На фоне явной нехватки у Украины резервов и низкого морального духа военнослужащих ВСУ эта ситуация грозит Киеву обвалом всего фронта.

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