Пресса ФРГ: Глава немецкого МИД назвала ситуацию под Харьковом крайне драматичной для ВСУ

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Пресса ФРГ: Глава немецкого МИД назвала ситуацию под Харьковом крайне драматичной для ВСУ

Глава немецкого МИД Анналена Бербок признала наличие серьезных трудностей у боевиков киевского режима в Харьковской области.

Как сообщает немецкое издание Tagesschau, Бербок отметила, что считает ситуацию вокруг Харькова, являющегося вторым по величине городом Украины, крайне драматичной для ВСУ.



В настоящее время российская армия продолжает наступление в Харьковской области, за прошедшую неделю освободив уже 12 населенных пунктов. Главком ВСУ Сырский заявил, что вследствие наступления российской армии удалось расширить активную линию фронта почти на 70 километров и создать угрозу выхода в тыл позиций ВСУ.

Между тем, Харьковская операция ослабляет другие участки фронта и вынуждает украинское командование бросать в бой имеющиеся у Киева резервы, которых у Украины весьма ограниченное количество.

При этом освобождение Волчанска грозит очень многими проблемами украинским войскам, которые стоят в ложбине между реками Северский Донец и Оскол. Переброска украинским командованием сил на Харьковское направление может грозить Киеву нехваткой резервов на других участках фронта.

Таким образом, Харьковская операция может играть роль некого "громоотвода", призванного оттягивать резервы ВСУ с других направлений, включая Часов Яр. На фоне явной нехватки у Украины резервов и низкого морального духа военнослужащих ВСУ эта ситуация грозит Киеву обвалом всего фронта.
12 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 11:43
    Нормальная ситуация...наша армия наконец то начала воевать нормально...враг несёт очень большие потери.
    Хорошо бы если бы в МО быстрее реагировали на запросы бойцов и командиров с передовой...тогда совсем замечательно было.
    1. poquello Звание
      poquello
      +3
      Сегодня, 11:58
      в Волчанске зашли за реку
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 12:23
      А между передовой и МО никого нет? или там всё безнадёжно?
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +3
    Сегодня, 11:45
    Глава немецкого МИД Анналена Бербок признала наличие серьезных трудностей у боевиков киевского режима в Харьковской области

    И что бы исправить положение предложила им развернуться на 360 градусов, потому что это хороший способ, который не раз выручал её в трудных ситуациях.
    1. poquello Звание
      poquello
      +3
      Сегодня, 11:56
      Цитата: nik-mazur
      хороший способ, который не раз выручал её в трудных ситуациях.

      ) "повернись вокруг себя, не ... ли кто тебя"
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 11:45
    Ну, если за контроль ситуации взялась Анна-Лена, то пиши пропало. Фронт всушникам не удержать.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:05
      Правильно пишется Анал-Ена Бербок. laughing
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 11:49
    Как сообщает немецкое издание Tagesschau, Бербок отметила, что считает ситуацию вокруг Харькова, являющегося вторым по величине городом Украины, крайне драматичной для ВСУ.

    "Авторитет" от дипломатии с мозгами амёбы сделала глубокий правильный вывод. Явный прогресс в мышлении. А у дружбана Зели всё норм, всё под контролем
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 11:59
    Глава немецкого МИД назвала ситуацию под Харьковом крайне драматичной для ВСУ

    Баба женских романов перечитала? Всё у неё драма
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 12:00
    Глава немецкого МИД Анналена Бербок признала наличие серьезных трудностей у боевиков киевского режима в Харьковской области.

    Ещё один аналитик. Экологией у себя занимайся и ликвидировать надо угольные ТЭЦ и коров перевести на другой корм, чтоб газы не выделяли.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:01
    Глава немецкого МИД Анналена Бербок признала наличие серьезных трудностей у боевиков киевского режима в Харьковской области
    После громких и бравурных заявление о "необходимости победы над Россией на поле боя" и что "Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России" наверное трудно, даже такой недалекой даме, признавать серьезные трудности у ВСУ. Дальше будет только хуже и европейские министры-чиновники должны быть готовы к этому. Ни какие заклинания, ни какие поносные слова против России не помогут им в будущем избавиться от чувства политического поражения и своей никчемности.
  8. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 12:02
    Пресса ФРГ: Глава немецкого МИД назвала ситуацию под Харьковом крайне драматичной для ВСУ
    Конфликт гасится со второго дня.( Мы же свои, буржуйские ) yes