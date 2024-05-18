МИД Ирана: БРИКС – «ядро» глобальных усилий по построению справедливого мира

Наша твердая воля в группе БРИКС заключается в том, чтобы подготовить почву для присоединения других региональных и международных участников для более эффективного продвижения в международных отношениях

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что группа развивающихся экономик БРИКС является ядром международных усилий по построению мира, основанного на справедливости.Об этом иранский дипломат заявил, находясь в Казани, куда он прибыл для участия в 15-м Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: Казанфорум-2024».Али Багери Кани отметил, что Иран и Россия полны решимости активно использовать совместные возможности БРИКС для построения справедливого мира.- сказал дипломат.Государства-члены БРИКС могут помочь независимым странам сыграть свою роль в установлении мира и благополучия народов по всему миру, считает замминистра иностранных дел Ирана.Напомним, что объединение БРИКС, состоявшее ранее из пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, с 1 января 2024 года расширилось за счёт присоединения Египта, Ирана, Арабских Эмиратов и Эфиопии. Ещё десятки стран изъявили желание стать частью этого международного сообщества.