МИД Ирана: БРИКС – «ядро» глобальных усилий по построению справедливого мира

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МИД Ирана: БРИКС – «ядро» глобальных усилий по построению справедливого мира

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что группа развивающихся экономик БРИКС является ядром международных усилий по построению мира, основанного на справедливости.

Об этом иранский дипломат заявил, находясь в Казани, куда он прибыл для участия в 15-м Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: Казанфорум-2024».



Али Багери Кани отметил, что Иран и Россия полны решимости активно использовать совместные возможности БРИКС для построения справедливого мира.

Наша твердая воля в группе БРИКС заключается в том, чтобы подготовить почву для присоединения других региональных и международных участников для более эффективного продвижения в международных отношениях

- сказал дипломат.

Государства-члены БРИКС могут помочь независимым странам сыграть свою роль в установлении мира и благополучия народов по всему миру, считает замминистра иностранных дел Ирана.

Напомним, что объединение БРИКС, состоявшее ранее из пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, с 1 января 2024 года расширилось за счёт присоединения Египта, Ирана, Арабских Эмиратов и Эфиопии. Ещё десятки стран изъявили желание стать частью этого международного сообщества.
8 комментариев
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  1. Физорг Звание
    Физорг
    +1
    Сегодня, 12:02
    Москва не сразу строилась....
    Многие ещё осторожничают , побаиваются ...
    После нашей Победы, БРИКС ждёт новая эпоха.
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 12:14
      Пока мир, основанный "на правилах", душит мир, строящийся на справедливости, поэтому чтобы первый не задушил второго надо бы членам второго активнее кооперироваться между собой и давать отпор первому, пока ещё есть время. angry
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      -2
      Сегодня, 12:25
      БРИКС – «ядро» глобальных усилий
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      Спасибо, поржал.
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    +2
    Сегодня, 12:03
    БРИКС развивается. Есть куда развиваться. Многие страны заинтересованы во вступлении в эту организацию.
    Даже сейчас это крупнейшая организация по экономическим показателям. Будет больше. ВТО - фигня не стоящее никакого доверия!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:09
      БРИКС+ - ядро по построению справедливого мира и по разрушению несправедливого "Западного мира". good
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      -1
      Сегодня, 12:25
      разваливается, хотели сказать?
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 12:04
    Государства-члены БРИКС могут помочь независимым странам сыграть свою роль в установлении мира и благополучия народов по всему миру

    Согласен, но надо осторожно принимать туда новых членов, а то троянского коня можно заполучить и всё на смарку.
  4. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 12:17
    Очередная порция заклинаний в духе "а вот мы сделаем так а потом так и ...ПРОФИТ !" .
    С чего друг мир станет "более справедливым" ? Гегемонизм США ,которые за океаном, заменит гегемонизм КНР ,которые на континенте. Даже если юань не заменит доллар , китайские товары угробят региональные не хуже,чем американская финансовая экспансия. Тихо-мирно будет пока все не попилят-не поделят, а потом будет также ,как и сейчас все.