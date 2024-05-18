МИД Ирана: БРИКС – «ядро» глобальных усилий по построению справедливого мира
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Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что группа развивающихся экономик БРИКС является ядром международных усилий по построению мира, основанного на справедливости.
Об этом иранский дипломат заявил, находясь в Казани, куда он прибыл для участия в 15-м Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: Казанфорум-2024».
Али Багери Кани отметил, что Иран и Россия полны решимости активно использовать совместные возможности БРИКС для построения справедливого мира.
Наша твердая воля в группе БРИКС заключается в том, чтобы подготовить почву для присоединения других региональных и международных участников для более эффективного продвижения в международных отношениях
- сказал дипломат.
Государства-члены БРИКС могут помочь независимым странам сыграть свою роль в установлении мира и благополучия народов по всему миру, считает замминистра иностранных дел Ирана.
Напомним, что объединение БРИКС, состоявшее ранее из пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, с 1 января 2024 года расширилось за счёт присоединения Египта, Ирана, Арабских Эмиратов и Эфиопии. Ещё десятки стран изъявили желание стать частью этого международного сообщества.
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