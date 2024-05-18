Состояние Роберта Фицо после повторной операции оценивается как обнадёживающее

Мой друг Петер сказал, что с течением времени ситуация становится все более обнадеживающей, но должно пройти еще несколько дней, прежде чем они смогут заявить о выздоровлении словацкого премьер-министра

Состояние пережившего покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось, шансы на его выздоровление становятся все более обнадеживающими. Об этом в своем аккаунте соцсети накануне после беседы с и.о. председателя парламента Словакии Петером Жигой написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.— сообщил глава МИД Венгрии.Он особо отметил, что они пришли с Жигой к единому мнению, что имело место «политически мотивированное покушение» и это была «серьезная атака на словацкую демократию и суверенную политику Словакии, основанную на воле народа».В свою очередь, министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что вчера Фицо провели вторую операцию, которая продолжалась менее часа. Он отметил, что состояние Фицо по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, но операция «позволила осмотреть и залечить огнестрельные ранения».Директор больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, где Фицо проходит лечение, сообщила, что решение о проведении второй операции было принято на основании результатов контрольной компьютерной томографии. В ходе операции были удалены некротические ткани, оставшиеся после огнестрельного ранения, отметила директор больницы. По ее словам, состояние Фицо стабильное, он находится в сознании, его поместили в отделение анестезиологии и реанимации.Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова, после того как он по окончании выездного заседания правительства вышел к людям. Один из мужчин в толпе выкрикнул: «Робо, иди сюда». Фицо повернулся на крик и в этот момент прозвучало пять выстрелов. Политик получил несколько ранений брюшной полости, одна пуля попала в сустав руки. Из пяти выпущенных пуль четыре попали в Фицо.Стрелявшего задержали на месте. Им оказался житель соседнего города Левице, владелец небольшого бизнеса по изготовлению надгробий, 71-летний поэт Юрай Цинтула. Известно, что он сторонник леворадикальной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Журналисты выяснили, что Цинтула был ярым антикоммунистом, из чего было сделано предположение, что еще давно его могли завербовать западные спецслужбы.В своем городе Цинтула одно время возглавлял литературный кружок, однако после известий о покушении на премьера его оттуда сразу исключили. Соседи рассказали журналистам, что стрелок был тихим и уравновешенным, ни с кем не конфликтовал. Впрочем, то же самое в свое время говорили и о Чикатило.На следующий день после покушения министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции сообщил, что следствие рассматривает только одну версию — преднамеренную политически мотивированную акцию попытки убийства главы кабмина страны. Задержанному уже предъявлено обвинение, за попытку умышленного убийства из соображений мести ему грозит срок от 25 лет до пожизненного заключения.Глава МВД Словакии подчеркнул, что Цинтула не является членом каких-либо радикальных организаций и действовал в одиночку, решение о покушении было принято вскоре после проведения президентских выборов в Словакии. Шутай-Эшток добавил, что мотивами стрелявшего стало его несогласие с политикой главы правительства, в частности отказ от военной поддержки Украины и ряд других решений. При этом министр внутренних дел отметил тот факт, что Цинтула участвовал в антиправительственных акциях не только после избрания на пост премьера Роберта Фицо, но и при предыдущем правительстве.