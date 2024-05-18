Состояние Роберта Фицо после повторной операции оценивается как обнадёживающее

14
Состояние Роберта Фицо после повторной операции оценивается как обнадёживающее

Состояние пережившего покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось, шансы на его выздоровление становятся все более обнадеживающими. Об этом в своем аккаунте соцсети накануне после беседы с и.о. председателя парламента Словакии Петером Жигой написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Мой друг Петер сказал, что с течением времени ситуация становится все более обнадеживающей, но должно пройти еще несколько дней, прежде чем они смогут заявить о выздоровлении словацкого премьер-министра

— сообщил глава МИД Венгрии.



Он особо отметил, что они пришли с Жигой к единому мнению, что имело место «политически мотивированное покушение» и это была «серьезная атака на словацкую демократию и суверенную политику Словакии, основанную на воле народа».

В свою очередь, министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что вчера Фицо провели вторую операцию, которая продолжалась менее часа. Он отметил, что состояние Фицо по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, но операция «позволила осмотреть и залечить огнестрельные ранения».

Директор больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, где Фицо проходит лечение, сообщила, что решение о проведении второй операции было принято на основании результатов контрольной компьютерной томографии. В ходе операции были удалены некротические ткани, оставшиеся после огнестрельного ранения, отметила директор больницы. По ее словам, состояние Фицо стабильное, он находится в сознании, его поместили в отделение анестезиологии и реанимации.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова, после того как он по окончании выездного заседания правительства вышел к людям. Один из мужчин в толпе выкрикнул: «Робо, иди сюда». Фицо повернулся на крик и в этот момент прозвучало пять выстрелов. Политик получил несколько ранений брюшной полости, одна пуля попала в сустав руки. Из пяти выпущенных пуль четыре попали в Фицо.

Стрелявшего задержали на месте. Им оказался житель соседнего города Левице, владелец небольшого бизнеса по изготовлению надгробий, 71-летний поэт Юрай Цинтула. Известно, что он сторонник леворадикальной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Журналисты выяснили, что Цинтула был ярым антикоммунистом, из чего было сделано предположение, что еще давно его могли завербовать западные спецслужбы.

В своем городе Цинтула одно время возглавлял литературный кружок, однако после известий о покушении на премьера его оттуда сразу исключили. Соседи рассказали журналистам, что стрелок был тихим и уравновешенным, ни с кем не конфликтовал. Впрочем, то же самое в свое время говорили и о Чикатило.

На следующий день после покушения министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции сообщил, что следствие рассматривает только одну версию — преднамеренную политически мотивированную акцию попытки убийства главы кабмина страны. Задержанному уже предъявлено обвинение, за попытку умышленного убийства из соображений мести ему грозит срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Глава МВД Словакии подчеркнул, что Цинтула не является членом каких-либо радикальных организаций и действовал в одиночку, решение о покушении было принято вскоре после проведения президентских выборов в Словакии. Шутай-Эшток добавил, что мотивами стрелявшего стало его несогласие с политикой главы правительства, в частности отказ от военной поддержки Украины и ряд других решений. При этом министр внутренних дел отметил тот факт, что Цинтула участвовал в антиправительственных акциях не только после избрания на пост премьера Роберта Фицо, но и при предыдущем правительстве.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:53
    — Дай Бог ему здоровья! ...
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:56
    Хорошую охрану надо у больницы держать и врачей проверенных оставить, а то залечить могут до смерти.
    1. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Irokez
      Хорошую охрану надо у больницы держать

      три выстрела - не многовато для охраны?
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:34
      За покушением на Фицо стоит СБУ: Цинтула жил с хохлушкой.
  3. hohohol Звание
    hohohol
    +1
    Сегодня, 12:00
    Если даже и выкарабкается, от дел будет отстранен надолго и кто его знает кто и как будет рулить вместо него. Этот старый кoзeл знал об этом когда стрелял.
  4. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 12:01
    До поможет ему Бог: охрана тоже не помешает.
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +1
      Сегодня, 12:20
      Охрана по идее была.
      Сейчас и выясняют, охрана ли.
  5. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:11
    Цитата: poquello
    три выстрела - не многовато для охраны?

    когда Рейган выходил из здания гостиницы, намереваясь сесть в президентский автомобиль Lincoln, Хинкли выступил из толпы и в течение трёх секунд выпустил шесть пуль[quote][/quote] калибра 5,6 мм из револьвера Röhm RG-14, попав в трёх сопровождавших Рейгана.
    Шесть выстрелов - как Вам такое. А в Японии сколько - а и смерть?
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Irokez
      Шесть выстрелов - как Вам такое.

      так нам такое
      Цитата: Irokez
      попав в трёх сопровождавших Рейгана.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 12:34
        Так шесть выстрелов сделать успел - это как, а Карл? Покушение очень трудно предотвратить как и теракт если не знать от куда оно будет.
  6. Физорг Звание
    Физорг
    +1
    Сегодня, 12:12
    Здоровья, это уже герой Словакии
  7. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    0
    Сегодня, 12:18
    Уж если бы в Зелю хоть помидором кинули, визгу было бы на весь Запад.

    А с Фицо всё тихонько. Молчок. Мол, так и надо.
  8. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 12:19
    Охрана ч..шники. Не убавить ,не прибавить.
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 12:25
    Оппозиционно настроенный стрелок, не согласный с политикой правительства в отношении ДУкраины.
    Вся просвещенная Европа молчит в тряпочку, набрав не пойми чего в рот.
    Надо другим несогласным во Франции (в отношении Н.Каледонии), в Италии, в Германии... тоже немного пострелять в своих политиков.
    А то во Франции один алжирец вчера в городе Руане решил поджечь синагогу в знак протеста против политики Израиля в отношении палестинцев, так его полиция в момент пристрелила. Комментарии местных евреев это нечто... "Это ужасно, это шокирующе, как такое возможно вообще?"