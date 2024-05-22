Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают

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Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают


Удары в глубину территории


Как мы и предполагали, отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН).



Объекты, атакуемые противником, укрупнённо можно разделить на три группы – военные объекты, объекты промышленности и топливно-энергетической инфраструктуры, гражданские объекты. В свою очередь, атакующие СВН можно разделить на низколетящие дозвуковые крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе, а также оперативно-тактические ракеты (ОТР) и управляемые/неуправляемые реактивные снаряды, движущиеся по высотной баллистической или квазибаллистической траектории.

Существуют значительные отличия в организации противодействия низколетящим и высотным СВН: первые сложнее обнаружить, но обычно проще поразить, тогда как вторые обычно могут быть обнаружены на большем расстоянии, но их высокая скорость полёта, а иногда и маневрирование, делают их сложной целью для зенитных управляемых ракет (ЗУР).

О повышении эффективности борьбы с низколетящими СВН мы также ранее уже говорили в материалах В ожидании БПЛА «Гелиос-РЛД»: для защиты от низколетящих средств воздушного нападения и БПЛА «Сириус-ПВО»: охотник на средства воздушного нападения.


БПЛА «Гелиос-РЛД» – основная проблема борьбы с низколетящими СВН – это их своевременное обнаружение

Не всё из предложенного выше может быть реализовано в кратчайшие сроки, но двигаться в этом направлении необходимо, поскольку пока нет никаких признаков того, что специальная военная операция (СВО) закончится в ближайшее время, в некоторых источниках даже выдвигается мнение, что назначение нового министра обороны – экономиста-финансиста, говорит о том, что окончания СВО в ближайшее время ждать не стоит.

Дополнительно к рассмотренному выше можно предположить, что оперативное изменение местоположения зенитных ракетных комплексов (ЗРК), как минимум раз в сутки, значительно осложнит противнику задачу по прокладыванию маршрутов низколетящих СВН в обход зоны обнаружения и поражения указанных ЗРК.

Иная ситуация у нас с СВН, движущимися по высотной баллистической или квазибаллистической траектории.

Если мы говорим о неуправляемых реактивных снарядах с дальностью применения в несколько десятков километров, например, таких, какими работают реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа «Град», то здесь у обороняющегося есть шанс своевременно обнаружить факт атаки, определить местоположение РСЗО противника и уничтожить её (их) в рамках контрбатарейной борьбы (КББ). Конечно, необходимость отражения атаки это не отменяет, но если задача КББ решена успешно, то следующей атаки может уже и не быть.

Однако с ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), а также с управляемыми/неуправляемыми реактивными снарядами с дальностью стрельбы свыше 100 километров всё значительно сложнее.

Во-первых, решение задач КББ здесь значительно сложнее – как бы быстро ни реагировал разведывательно-ударный контур, шансов «удрать» у пусковой установки (ПУ) значительно больше.

Во-вторых, даже в случае поражения ОТР её боевая часть (БЧ) может сдетонировать не в воздухе, при подрыве БЧ ЗУР, а уже после падения БЧ ОТР на поверхность. Да, возможно, что цель – военный или промышленный объект – и не будет поражена, однако детонация БЧ на поверхности может привести к разрушению других, в том числе гражданских объектов. Если же речь идёт о кассетных боеприпасах, то разрушение БЧ зачастую просто приводит к их разбросу на большей высоте.


Элементы кассетной БЧ представляют угрозу даже после уничтожения ОТР в воздухе

Кроме того, получив от своих спонсоров большое количество ракет, киевский режим стал осуществлять массированные удары, в рамках которых может быть задействовано до нескольких десятков КР и ОТР, и отражать такие удары очень непросто.

Пассивная защита


Можно выделить два основных варианта – это различные препятствия, расположенные на предполагаемом маршруте полёта СВН, а также укрытия для потенциально-атакуемых объектов. Первые подходят только для защиты от низколетящих СВН, а вторые – как для защиты от низколетящих СВН, так и от СВН, движущихся по высотной траектории.

Препятствия – это различные тросы и сети, размещаемые на высотных мачтах или закрепляемые на аэростатах, о чём мы ранее говорили в материале Заградительные аэростаты: на страже объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса. В открытых источниках часто говорится о том, что низколетящие украинские БПЛА-камикадзе, атакующие цели в глубине нашей страны, движутся вдоль русел рек, для того чтобы избежать обнаружения радиолокационных станций (РЛС). Так почему бы не натянуть на мачтах или аэростатах сети на высоте примерно от 15-20 (чтобы речной транспорт проходил) до 50-100 метров?

Аналогичная ситуация с защищаемыми объектами – ну не выдержит БПЛА-камикадзе столкновения с сетью – или крылья оторвутся, или винт запутается. Почему промышленные предприятия, в первую очередь предприятия топливно-энергетического сектора, не защищают таким способом – великая тайна. А ведь есть и куда более неприятные (для нас) объекты для атаки, и можно не сомневаться, что противник о них знает.


Сети и тросы потенциально могут быть растянуты не только на аэростатах, но и между обычными вышками сотовой связи, высота которых может достигать 100 метров, уж их-то мы ещё умеем строить? Изображение invest-a.ru

Что касается укрытий для потенциально-атакуемых объектов, то здесь в первую очередь имеются в виду укрытия для самолётов и вертолётов, в заодно и для любой другой «нежной» техники, ранее мы также говорили об этом в материале Удары украинских БПЛА по аэродрому в Энгельсе как показатель крайней уязвимости авиации в пунктах базирования. К сожалению, ситуация пока далека от решения. Может, последние перестановки «наверху» на что-то повлияют?

Ведь даже легковозводимые ангары могут кратно снизить потери – противник просто не сможет отслеживать, в каком ангаре есть цель, а в каком нет. Снизится эффективность осколков, в том числе элементов кассетных БЧ. Дополнительно повысить защиту можно габионами – простыми мешками с песком и землёй, размещаемыми вдоль стен легковозводимых ангаров и техники.


Габионы прекрасно защищают от пуль и осколков – окружив ими технику и лёгкие укрытия, можно значительно увеличить их выживаемость

Что уж тут говорить о нормальных железобетонных укрытиях, засыпанных сверху землёй – потенциально они могут снизить потери на аэродромах на порядок и более.

Не ЗРК единым...


Разумеется, сразу возникает вопрос, почему бы не использовать больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК)?

Конечно, ЗРК использовать можно и нужно, однако необходимо понимать, что мы сейчас противостоим всему оборонно-промышленному комплексу (ОПК) стран Глобального Запада. Совокупно они могут наклепать столько КР, БПЛА-камикадзе, ОТР и снарядов для РСЗО, сколько мы никогда не сможем произвести ЗУР.

Кроме того, существует ещё и критерий «стоимость-эффективность», то есть если мы сбиваем КР или ОТР с помощью весьма недешёвых ЗУР, то это одно, а если мы работаем ЗУР по относительно дешёвым неуправляемым снарядам РСЗО или БПЛА-камикадзе, то здесь счёт идёт уже не в нашу пользу. Кстати, аналогичная проблема имеется и у Украины.

Существуют ли другие способы поражения СВН?

Да, например, лазерное и микроволновое оружие, чья себестоимость выстрела должна составлять не более нескольких сотен рублей. Развёртывание комплексов лазерного оружия (ЛО) странами Запада и Востока уже началось, однако ситуация с лазерным оружием в России скрыта завесой секретности. Кроме того, в ближайшие два-три года возможности лазерных комплексов ПВО, скорее всего, будут ограничены БПЛА-камикадзе, затем в течение пяти-десяти лет они, скорее всего, научатся сбивать крылатые ракеты и снаряды РСЗО и лишь потом доберутся до оперативно-тактических ракет, причём у всех вышеперечисленных целей есть пути повышения защищённости от воздействия ЛО.


Боевой лазер мощностью 300 кВт от компании Lockheed Martin уже проходит испытания, в настоящее время ведутся работы по увеличению его мощности до 500 кВт

Формально в России на вооружение принят боевой лазерный комплекс (БЛК) «Пересвет», но его возможности засекречены, и о них можно лишь гадать. Правда, возникает вопрос – ведь если заявлено, что БЛК «Пересвет», как минимум, должен быть способен «слепить» спутники на орбите, неужели он не может хотя бы ослепить оптико-электронные системы (ОЭС) американских разведывательных БПЛА, «ошивающихся» над Чёрным морем? Ведь они явно используются для наведения украинских СВН на объекты в Крыму.

Конечно, у указанных БПЛА есть ещё и РЛС, но полностью ОЭС она не заменит, а если БЛК «Пересвет» может повреждать американские БПЛА физически, так оно и к лучшему. По мнению автора, разведывательные БПЛА стран НАТО, особенно находящиеся над нейтральными водами Чёрного моря, можно и нужно сбивать любым способом, хоть с помощью ЗРК, хоть истребителей, хоть БЛК «Пересвет». Это эффективный способ повысить выживаемость объектов ВС РФ и гражданской инфраструктуры на территории Крыма, и ничего США нам в ответ не сделают.

Ещё за рубежом существует и испытывается микроволновое оружие, которое также уже близко к тестированию в боевых условиях, но его основная цель – это малоразмерные БПЛА-камикадзе, включая вездесущие FРV-дроны. Даже поражение низколетящих КР с помощью микроволнового оружия будет затруднительно, а таких целей, как ОТР, не говоря уже о неуправляемых снарядах для РСЗО, невозможно в принципе.

Остаются кинетические способы поражения – о ЗРК мы уже упомянули, малокалиберная артиллерия пригодна только для поражения низколетящих КР и БПЛА-камикадзе, причём без снарядов с дистанционным подрывом на траектории, которые, кстати, весьма недёшевы, если судить по немецким изделиям, и эффективность малокалиберной артиллерии под вопросом.

Что ещё?

А-222 «Берег»


В материале «Берег» против «воздуха»: применение самоходного артиллерийского комплекса А-222 в качестве высокоэффективного средства ПВО мы рассматривали возможность применения береговых самоходных артиллерийских комплексов А-222 «Берег» для уничтожения различных типов СВН с помощью снарядов калибра 130 мм, оснащённых радиолокационными взрывателями.

Предпосылкой для рассмотрения такой возможности является то, что на А-222 «Берег» используется такое же артиллерийское орудие, как и на кораблях Военно-морского флота (ВМФ) России, а эти артсистемы, по крайней мере – теоретически, должны быть способны работать по противокорабельным ракетам (ПКР) и другим СВН. Да и в боекомплект А-222 «Берег» входят зенитные снаряды с дистанционным и радиолокационным взрывателями.


Боевая машина комплекса А-222 «Берег»

В комментариях к ранее опубликованному материалу, высказывались сомнения в части способности комплексов А-222 «Берег» сопровождать высокоскоростные воздушные цели, однако нам это и не требуется, поскольку основные цели, рассматриваемые для поражения с помощью комплексов А-222 «Берег», такие как снаряды РСЗО, в том числе НIMARS, на конечном участке траектории полёта практически не маневрируют. Соответственно, от комплексов А-222 «Берег» требуется только наведение с упреждением для попадания снаряда в точку встречи с целью, заранее рассчитанную средствами наведения по данным внешней РЛС, осуществляющей обнаружение и сопровождение СВН.

Вопрос здесь стоит скорее в характеристиках зенитных снарядов калибра 130 мм, в первую очередь их радиолокационного взрывателя – способен ли он среагировать на такую, достаточно малоразмерную цель, с малой эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР), как снаряд РСЗО или ОТР, а также в могуществе боевой части снаряда для поражения указанных целей.

В настоящее время, исходя из открытых данных, комплексы А-222 «Берег» никак не задействованы в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, да и нет у них особой ниши – использовать их как «сухопутные» артсистемы – значит просто быстро угробить ресурс стволов, да и вопрос, сколько для этих комплексов есть снарядов, ведь расход артиллерийских снарядов на линии боевого соприкосновения (ЛБС) исчисляется сотнями тысяч – миллионами.

Комплексы А-222 «Берег» потенциально могут работать по снарядам РСЗО, имеющим достаточно пологую траекторию, нельзя исключать и возможность применения комплексов А-222 «Берег» для уничтожения КР и БПЛА-камикадзе, при условии размещения указанных комплексов на возвышенности для стрельбы прямой наводкой, например, вдоль береговой черты Чёрного моря — в этом случае потенциально комплексы А-222 «Берег» могут применяться и для борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) камикадзе.

Что касается ОТР, то всё будет зависеть от угла их подхода к цели, большинство ОТР на конечном участке снижаются почти вертикально, в этом случае комплексы А-222 «Берег» не смогут бороться даже с неманеврирующими ОТР из-за ограниченных углов возвышения ствола (до 50 градусов).

Могут ли вообще крупнокалиберные артиллерийские комплексы работать по таким сложным целям, как крылатые ракеты и снаряды РС3О?

Да, вполне, ещё в годы Второй мировой войны (ВМВ) крупнокалиберная зенитная артиллерия вполне эффективно применяла снаряды с радиолокационными взрывателями против немецких крылатых ракет ФАУ-1, а существующие КР недалеко от неё ушли по лётно-техническим характеристикам (ЛТХ), выигрывая в основном в точности попадания (ну и по дальности полёта).

Современные КР имеют меньшую радиолокационную заметность, чем ФАУ-1, но ведь и наведение комплексов А-222 «Берег» должны осуществлять куда более современные РЛС, чем те, что были у англичан в годы ВМВ – ведь ЗРК-то работают по КР вполне успешно, радиолокационные взрыватели ЗУР на КР также срабатывают.


ФАУ-1 – крылатая ракета

Что касается реактивных снарядов РСЗО, то они также успешно обнаруживаются современными РЛС и поражаются ЗРК, так что и в этом случае комплексы А-222 «Берег» должны иметь возможность по ним работать, в том числе и по управляемым снарядам системы HIMARS. Скорость реактивных снарядов РСЗО значительно выше, чем у КР, но зато они движутся по высотной траектории, то есть могут быть обнаружены заблаговременно и атакованы на большем расстоянии, чем КР.

Проблема в том, что комплексов А-222 «Берег» у нас достаточно мало – всего З6 единиц, и изготавливать дополнительное количество этих, достаточно сложных и дорогих машин только ради того, чтобы использовать их как средства ПВО, вряд ли целесообразно, однако потенциально у нас имеются и другие решения, о которых мы ещё поговорим в дальнейшем.

Выводы


Вряд ли стоит себя обманывать – поставки высокоточного оружия большой дальности наносят нам значительный ущерб, и поставки будут продолжаться и увеличиваться до тех пор, пока мы не начнём жёстко наказывать за них страны Запада.

Это значит, что активной и пассивной защите от средств воздушного нападения нам в любом случае придётся уделять повышенное внимание.
34 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    -2
    Сегодня, 04:50
    Начал читать статью: сразу подумал - Митрофанов. Столько тем накидал в статье и ни одну толком не раскрыл, а в конце вывод на 5 строчек.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 05:05
      Цитата: Бородач
      Начал читать статью: сразу подумал - Митрофанов.

      А это просто замечательно, что у автора имеется собственный стиль изложения. Многих авторов я тоже узнаю: Шпаковский, Скоморохов...Разве это плохо, когда люди делятся с окружающими своими мыслями, переживаниями?
      Если вас что-то не устраивает, - напишите своё и мы сразу узнаем по стилю, грамматике и синтаксису потомка Александра Сергеевича Пушкина великого Бородача...
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        -1
        Сегодня, 05:12
        Ну я пока опусы в сообщениях чепятаю... куда мне до митрофановщины wassat hi
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 05:08
      пока мы не начнём жёстко наказывать за них страны Запада.
      А для этого нужна воля и смелость, а не выражение неудовлетворения перед "партнерами" !
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 04:54
    Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают

    Нет никакого сомнения, что «слюнтяйство» («чистоплюйство»), показное благородство ( в отношении кого - нацистов?) способно привести к самым тяжким последствиям. Сколько можно махать перед носами бешеных собак батистовыми платочками? Сколько можно твердить, что лидеры нацистов - лица неприкосновенные, чем они отличаются от обычных людей и насколько их жизни ценнее жизней россиян?
    Но, сидя за кремлёвскими (или какими другими) стенами в окружении ФСО можно продолжить ставить эксперименты над простыми людьми...Какое-то время...
    Вряд ли стоит себя обманывать – поставки высокоточного оружия большой дальности наносят нам значительный ущерб, и поставки будут продолжаться и увеличиваться до тех пор, пока мы не начнём жёстко наказывать за них страны Запада.

    yes
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +4
      Сегодня, 05:04
      Каждый народ имеет такую власть, которую заслуживает.
      И такие последствия, которые заслуживает. Государственная власть-это только первое из последствий народных нравов и заслуг.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 05:07
        Цитата: иван2022
        Каждый народ имеет такую власть, которую заслуживает.

        А в этом никто не сомневается...Только можно поставить вопрос иначе:
        «За какие заслуги эти люди обеспечили себя несменяемой властью на десятилетия?»
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 05:15
          Цитата: ROSS 42
          «За какие заслуги эти люди обеспечили себя несменяемой властью на десятилетия?»

          А можно поставить вопрос так: За какие заслуги власть обеспечила себе несменяемость на десятилетия ?
        2. Enceladus Звание
          Enceladus
          -4
          Сегодня, 05:15
          Я вот чеченец второй и властью вполне удовлетворен, хотя ни разу и не голосовал... lol
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 05:23
            Цитата: Enceladus
            Я вот чеченец второй и властью вполне удовлетворен, хотя ни разу и не голосовал...

            Это славно! fellow Возьмите пока с полки печенюшку, а к 65 годам вам повесят «Орден Сутулого»...
            Полного удовлетворения от власти получить нельзя априори, - чай не девица соблазнительных форм и безудержного темперамента. Но, если в стране есть власть, должны быть и люди, кого она полностью устраивает...
            Меня не устраивает, как власть делит наши денежки, забывая отдавать долги...
            А ещё я не могу разобрать, что она нам там впереди вырисовывает...
            Перспективы не вижу, одна болтовня...
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              -5
              Сегодня, 05:25
              Цитата: ROSS 42
              Меня не устраивает

              Ну так возмите тоже порожок и полируйте орден сутулого... какие вопросы то ко мне?
              Цитата: ROSS 42
              А ещё я не могу разобрать, что она нам там впереди вырисовывает...
              Перспективы не вижу, одна болтовня...

              ВВП сказал в рай, значит в рай... Или вы последователь британских ученых?
              1. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                0
                Сегодня, 05:27
                Цитата: Enceladus
                какие вопросы то ко мне?

                А я и не задавал вам никаких вопросов. Ваше мнение по всем вопросам определено:
                Цитата: Enceladus
                и властью вполне удовлетворен

                Можно написать - полностью!!!
                1. Enceladus Звание
                  Enceladus
                  -3
                  Сегодня, 05:31
                  И еще, уймите своих шавок, что минуса ставят... если бы вы ставили - это было бы заметно, а когда в диалоге сразу -8 идет - вам акк назвать?
                  Цитата: ROSS 42
                  Ваше мнение по всем вопросам определено

                  Вот еще выше одно мнение. Я боевой офицер и звездочки не за трындеж получал, как и Отец в Афгане и Дед в Отечественную. Хотя есть тут сообщества, которые считают, что я трындобол. Мне как бы параллельно... право у всех есть, на то он и форум. Наоборот - если ставят не только плюсы - это признок того, что меня поддерживают, а у других любителей полировщиков - злость и зависть. hi
                  1. Enceladus Звание
                    Enceladus
                    -3
                    Сегодня, 05:35
                    И еще акки, что ставят минуса - легко отслеживаются, как бы админы не боролись. Поэтому я лично минуса если и ставлю, только за дело soldier
                  2. ROSS 42 Звание
                    ROSS 42
                    +1
                    Сегодня, 05:36
                    Цитата: Enceladus
                    Я боевой офицер и звездочки не за трындеж получал

                    На этом и закончим...
                    1. Enceladus Звание
                      Enceladus
                      -3
                      Сегодня, 05:42
                      По минусам, я вижу, что ваше сообщество не успокоилось и заканчивать вы не собираетесь.
                      Цитата: ROSS 42
                      На этом и закончим...
                      Я мог и не писать - но тем не менее.
                      Если вы говорить что-то не можите - это одно. Я не видел, что вы регалиями разбрасываетесь. Тут 2 варианта
                      1. Боитесь, но тогда к чему минуса
                      2. Трындобол с сообществом - которое проталкивает свое мнение

                      На малолетку вроде не смахиваете. Написание Имени Отчества как правило соответствует человеку в возрасте. На рождение 42 года... удивительно, что чепятаете сообщения так быстро. Я вообще только правой чепятаю, так как левой проблематично уже год после ранения.
                      Но для человека в возрасте - слишком много высказываний... аля малолетка... ой власть меня не устраиваит и все тут. Ну так, чтобы иметь мнение - нужно аргументировать, доказывать мысль... иначе просто чушь и прочто желание построчить - аля ВВВ
                      1. ROSS 42 Звание
                        ROSS 42
                        0
                        Сегодня, 05:47
                        Цитата: Enceladus
                        На рождение 42 года... удивительно, что чепятаете сообщения так быстро.

                        В советской школе хорошо учили...
                        А вы всё не «можите» успокоиться? Спрячьте свой кинжал, пока Вадим Смирнов не рассказал вам, что на сайте нельзя распространять спам...
                      2. Enceladus Звание
                        Enceladus
                        +1
                        Сегодня, 05:54
                        Цитата: ROSS 42
                        Спрячьте свой кинжал, пока Вадим Смирнов не рассказал вам, что на сайте нельзя распространять спам

                        Прячетесь за привелегиями связи с админами? Спам не касается диалога между людьми. Если хотите поговорить по душам... вэлком в личку. Я отвечал на ваше сообщение по поводу неудовлетворенностью властью. Если я спамлю - то тогда и вы тоже. Извините... у вас наверно другие понятия.
                      3. Enceladus Звание
                        Enceladus
                        0
                        Сегодня, 05:56
                        И то, что идет куча минусов и не только от вас - это прямое нарушение правил. Идите с этим к Смирнову. Может еще на нохчий мот начнете меня матами обзывать?
              2. Владимир80 Звание
                Владимир80
                +1
                Сегодня, 05:48
                ВВП сказал в рай, значит в рай...

                цитировать подобные глупости неуместно...
                1. Enceladus Звание
                  Enceladus
                  0
                  Сегодня, 05:51
                  Вы не военный человек Владимир, поэтому думаю не стоит тему завязывать hi
            2. Владимир80 Звание
              Владимир80
              +4
              Сегодня, 05:39
              Перспективы не вижу, одна болтовня...

              перспективы трагические для остатков русскоязычного народонаселения и вполне радужные для наших новых сограждан
              1. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                +1
                Сегодня, 05:45
                Цитата: Владимир80
                перспективы трагические для остатков русскоязычного

                Владимир! Об этом и речь...После 16% по депозитам у меня стало закрадываться нехорошее предчувствие о близости подобия дефолта начала 90-х...А какие перспективы в стране в области образования, здравоохранения, правоохраны, приобретения жилья, не говоря уже о получении любимой (выбранной) специальности и месте трудоустройства с достойной зарплатой...Вопросы семьи и детей просто не рассматриваю...
                1. Enceladus Звание
                  Enceladus
                  0
                  Сегодня, 05:50
                  Цитата: ROSS 42
                  уже о получении любимой (выбранной) специальности и месте трудоустройства с достойной зарплатой

                  Знаете, поступил без экзаменов на физ факк МГУ и понял, что по специальности никто не мог получать нормальные деньги и все кто +- по курсу заканчивал - по специальности. ктоме сынков/дочерей так дальше и не пошел. Поэтому в 99 пошел в чечню вслед за братом. И во многом чувствую сейчас себя вполне устроенным на гражданке. И поболее чем в свое время отец, хотя он боевой офицер... в 90-е влачили бедное существование.
  3. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 05:09
    Чего Запад хотел, того и добился - война на истощение... У РФ запас прочности, конечно, несопоставимо больше... Но оптимизма не добавляет.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 05:14
      Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают
      зато у нас красных фломастеров много.
      1. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        +3
        Сегодня, 05:25
        Да, запас тоже(фломастеров) несопоставим wink И приход набиулинской команды в МО не внушает...
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +2
          Сегодня, 05:43
          И приход набиулинской команды в МО не внушает...

          предлагаю Эльвиру Сахипзадовну в следующие президенты (в 2030м) - во-первых такой гендерный выбор одобрит ООН, ВОЗ и США, во-вторых одобрят наши новые сограждане (ценные специалисты!!!) !!!
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 05:25
      Цитата: Медведев_Дмитрий
      У РФ запас прочности, конечно, несопоставимо больше...

      ...чем у Украины...Но, какими темпами эту прочность растаскивают по карманам, несмотря на ситуацию...
    3. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 05:41
      У РФ запас прочности, конечно, несопоставимо больше

      больше чем у окраины? поэтому перевезли сюда всю С.А. и потихоньку начали африку переселять???? укрепляем прочность, так сказать....
  4. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +4
    Сегодня, 05:10
    Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают

    Конечно возрастают, но раз самый главный спокоен - значит ещё 6 лет как нибудь "протянем", а что будет после одному Богу известно...
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    Сегодня, 05:23
    Вспомните, уважаемые форумчане, с чего начиналась помощь Запада Какляндии. Начиналась она в поставки бронежилетов, касок, палаток и бинтов
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 05:35
      Цитата: Голландец Михель
      Вспомните, уважаемые форумчане, с чего начиналась помощь Запада Какляндии.

      Мы даже помним, какие регионы России страдали от прямого воздействия ВСУ и с какой интенсивностью шли обстрелы ЛДНР...
      По своей наивности я предполагал, что Россия навалится всей своей мощью и раздавит змеиное логово (пусть даже посредством применения ТЯО). Но - ошибался. И радужных перспектив впереди не вижу, потому что за окончанием БД будет историческая эпоха слияния в условиях вредительства уцелевших нацистов, - мораторий не отменён, а недорубленный лес прорастает...
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 05:54
        мой сын на Херсонщине, знаете чем занимаются ? через Днепр перестреливаются и дронами кошмарят друг друга.так до Победы как до ...ну вы поняли.