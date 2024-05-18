Во Франции по соображениям безопасности отменили часть эстафеты олимпийского огня, которая должна была проходить в Новой Каледонии

Власти Франции приняли решение отменить часть эстафеты олимпийского огня Игр-2024. Об этом сообщает французская пресса. Такое решение было принято премьер-министром страны Габриэлем Атталем в связи с массовыми волнениями в Новой Каледонии.Отменяют именно ту часть эстафеты, которая должна была проходить в Новой Каледонии 11 июня сего года. Сейчас там происходят массовые волнения. Поэтому и было принято решение отменить мероприятие по соображениям безопасности.Как известно, 13 мая в Новой Каледонии начались массовые протесты. В рамках конституционной реформы французский парламент проголосовал за то, чтобы предоставить гражданам страны, проживающим в Новой Каледонии, голосовать на выборах этой заморской территории. Местные жители – канаки – считают, что это ослабит их позиции, поскольку в органы власти начнут избираться французы.Отметим, что в Новой Каледонии довольно сильны позиции сторонников отделения от Франции. Канаки (коренные жители островов) считают, что метрополия угнетает коренное население. На днях состоялась онлайн-видеоконференция представителей освободительных движений французских колоний, в которой участвовали политики Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники, Гваделупы и острова Корсика. Все они недовольны политикой центрального руководства страны по отношению к перечисленным территориям и их коренному населению.Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Перед началом Игр активизировались представители радикальных движений широкого спектра – от палестинских активистов до левых радикалов и экологов.

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