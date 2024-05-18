Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации
Украинские источники сообщают, что в первый день со вступления в силу принятого закона об ужесточении мобилизации в киевские центры предоставления административных услуг, в которых наравне с ТЦК (военкоматами) можно обновить свои данные, не пришло ни одного военнообязанного.
Украинским журналистам, пришедшим в эти учреждения, чтобы пообщаться с военнообязанными, пришлось уйти ни с чем, поскольку вместо ожидаемых очередей им не удалось обнаружить там ни одного потенциального мобилизованного.
18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане этой страны обязаны в течение 60 дней обновить свои данные, придя в ТЦК или центр предоставления административных услуг по месту жительства.
Для "уклонистов" будет действовать ограничение права вождения автомобиля и штрафы за уклонение от мобилизации от 17 до 25 тысяч гривен (около 40 - 58 тысяч рублей). В случае неуплаты штрафа возможен арест имущества и списание средств с банковских счетов.
Военнообязанным, не явившимся в ТЦК после вручения повестки, согласно новому закону, грозит уголовная ответственность. При этом повестка считается врученной даже в случае, если адресат выбыл со своего места прописки.
Если же незадачливый обладатель украинского паспорта мобилизационного возраста (от 25 до 60 лет) будет задержан на улице полицией или сотрудниками ТЦК и не будет иметь при себе военного билета, ему будет немедленно выписана повестка.
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