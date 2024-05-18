Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

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Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Украинские источники сообщают, что в первый день со вступления в силу принятого закона об ужесточении мобилизации в киевские центры предоставления административных услуг, в которых наравне с ТЦК (военкоматами) можно обновить свои данные, не пришло ни одного военнообязанного.

Украинским журналистам, пришедшим в эти учреждения, чтобы пообщаться с военнообязанными, пришлось уйти ни с чем, поскольку вместо ожидаемых очередей им не удалось обнаружить там ни одного потенциального мобилизованного.



18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане этой страны обязаны в течение 60 дней обновить свои данные, придя в ТЦК или центр предоставления административных услуг по месту жительства.

Для "уклонистов" будет действовать ограничение права вождения автомобиля и штрафы за уклонение от мобилизации от 17 до 25 тысяч гривен (около 40 - 58 тысяч рублей). В случае неуплаты штрафа возможен арест имущества и списание средств с банковских счетов.

Военнообязанным, не явившимся в ТЦК после вручения повестки, согласно новому закону, грозит уголовная ответственность. При этом повестка считается врученной даже в случае, если адресат выбыл со своего места прописки.

Если же незадачливый обладатель украинского паспорта мобилизационного возраста (от 25 до 60 лет) будет задержан на улице полицией или сотрудниками ТЦК и не будет иметь при себе военного билета, ему будет немедленно выписана повестка.
20 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 12:41
    laughing laughing laughing
    Захистнички порешали что ну его нафик на ЛБС то идтить защищать "свободу и демократию" ......
    На пособиях за бугром с метлой в руках оно безопаснее...
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 12:52
      тут одна тонкость в их законах про 25-27, с 18 до 25 у укропов срочка, а проект уже ходит типа с 16 лет - гитлерюгенд рок-н-ролл
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 12:56
        Нет, какелы правда верили что там очереди будут из желающих??? wassat
        1. poquello Звание
          poquello
          +3
          Сегодня, 13:02
          Цитата: Nexcom
          Нет, какелы правда верили что там очереди будут из желающих??? wassat

          очереди там из желающих уехать, пишут ещё одного застрелили при попытке уйти за границу
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 13:03
            Так о том и речь! Захистники все резво в ухилянтов переквалифицировались.....
            -----------------------
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 13:12
              Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

              Они не для того сбежали из страны, чтобы удерживать с оружием в руках коррупционно обнаглевшую в Украине власть еврея-наркомана Зеленского с его чёрти-какой прозападно-произраильской пробандеровской камарильей.
            2. Alex777 Звание
              Alex777
              0
              Сегодня, 14:26
              Цитата: Nexcom
              Так о том и речь! Захистники все резво в ухилянтов переквалифицировались...

              Отсюда можно сделать вывод, что дурних на 404 больше нема...
  2. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +2
    Сегодня, 12:43
    Все придут на 60-й день. Потому как перед смертью не надышешься.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:50
      Не все смогут прийти на 60-й день. Вернее мало кто сможет: часть уже отловит ТЦК и отправит на убой, часть убежит за границу, часть спрячется в схронах, часть сменит пол и т.д. и т.п.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 12:59
        И на когой-то там пол то сменят захистнички??? Хуторянок то тоже вроде как берут служть в ВСУ....
        Не ну тока если они поменяют пол на безликое оно....
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 12:46
    А как же Миша Подоляк, который обещал прийти и обновить свои данные?
  4. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Сегодня, 12:50
    Усих, кого можно, могилизовали, среди оставшихся дурних немае.
  5. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +1
    Сегодня, 12:51
    Украинским журналистам, пришедшим в эти учреждения, чтобы пообщаться с военнообязанными, пришлось уйти ни с чем, поскольку вместо ожидаемых очередей им не удалось обнаружить там ни одного потенциального мобилизованного.

    Одно дело беситься, кричать лозунги и жечь покрышки в городе в мирное время или далеко от фронта, другое дело сидеть в мокрых, грязных окопах под обстрелами и ждать чтобы "что-то прилетело и ага".
  6. Болторез Звание
    Болторез
    -1
    Сегодня, 12:58
    списание средств с банковских счетов.
    Верный путь к пробуждению патриотических чувств, однако laughing .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:01
      Ну так начнут налом хранить....Делов то.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 14:26
        Тогда укроп наличные деньги отменит))
  7. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 12:58
    Надо посоветовать сотрудникам ТЦК новый способ обеспечения добровольного посещения ТЦК или ЛБС.При радостной встрече сотрудники ТЦК делают потенциальному,но не осознающему пока этого желающему небольшой укольчик, противоядие к которому можно получить только в ТЦК при явке или непосредственно на ЛБС.В противном случае-на удобрение.Уверен,что тогда в тех же ТЦК будет не протолкнуться.
  8. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    +1
    Сегодня, 13:40
    В интернете зато они дерзкие, они древнеукры, русню нагибают и вообще круче только яйца.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:43
    Вы чё украинцы, там же бонусы поездка в Монако,тьфу жене зе поездка в Монако.Но в чём-то начали догадываться.
  10. vindigo Звание
    vindigo
    +2
    Сегодня, 13:49
    Жить хотят все. Украинцы не считают поражение в этой войне угрозе своей жизни. В трухе один харьковчанин сказал, что ему без разницы под каким флагом жить, под российским или украинским.