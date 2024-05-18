Трамп потребовал взять пробы на допинг у Байдена перед предстоящими дебатами

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Трамп потребовал взять пробы на допинг у Байдена перед предстоящими дебатами

Бывший президент США и действующий кандидат на пост главы государства Дональд Трамп потребовал перед началом дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом взять у последнего пробы на допинг. Трамп считает, что Байден может выйти на дебаты под действием специальных стимулирующих препаратов.

Хотя Трамп не сильно моложе Байдена – ему 77 лет, а действующему президенту 81 год, он находится в куда лучшей физической и интеллектуальной форме, чем нынешний глава Белого дома. Байден не раз попадал в различные конфузные ситуации.

На этом основании Трамп считает, что Байдена не выпустят на дебаты без применения сильнодействующих препаратов. Главе Белого дома могут дать препараты для стимулирования умственной активности, чтобы он не скомпрометировал себя разными сомнительными высказываниями во время дебатов.

По мнению Трампа, выступление на дебатах под допингом не является честным ходом. Следовательно, у Байдена надо взять пробы на употребление препаратов. Впрочем, маловероятно, что Белый дом согласится на такое развитие событий.

Но если американская администрация откажет Трампу в его просьбе, то последний получит лишний козырь в свою пользу, так как покажет американскому обществу, что власти опасаются проверить Байдена на употребление препаратов.
13 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 12:36
    ВАДУ на Джозефа, правильно Трамп. И сыночка наркомана его тоже заодно проверьте как следует.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:16
      [егодня, 12:36
      Новый
      ВАДУ на Джозефа, правильно Трамп. И сыночка наркомана его тоже заодно проверьте как следует]

      ...... совместно с зеленским! laughing
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:41
    Трамп ещё про перфокарту забыл...её тоже придётся проверять..
  3. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 12:54
    В этом жабогадюкинге желаю победы двум сторонам.
  4. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 12:58
    с теле-суфлёрами дебаты будут? в таком случае. Трамп дебатировать будет не с Байденом.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:05
    А вот фигушки у самоходного Джо есть справка о медицинском исключении и диагноз " синдром повышенного внимания".Накачаный "вусмерть" придёт. wassat
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 13:16
      Я уже транспорт до
      " дома" проигравшему на дебатах Байден - Трамп подобрал!!!Американская мечта- у каждого американца должен быть " Кадиллак"!!! bully
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:26
        Самоходному Джо надо продержаться полчаса ,а после этого его срочно вызовыт в " ситауцинную комнату"на совещание - инопланетяне атакуют. bully Голливуд куда смотрим ,на ВО такой талант пропадает. laughing
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 13:07
    А если проверить допинг тесты Альцгеймера Джо на Американских Игрищах 2020г,и найти там положительные пробы ,то можно лишить его той золотой медали?
  7. Ю-81 Звание
    Ю-81
    -1
    Сегодня, 13:15
    Ой как смешно.. А может просто по всей планете всех капиталистов и их холуев в океане того..?
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 13:28
    Этот Трамп делает нашу жизнь ярче. Без сомнения, он отличный парень, и он также без колебаний поладит с Россией, чтобы положить конец безумию НАТО.
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:12
    Вся нынешняя предвыборная борьба, в США - сплошной допинг, по всем направлениям и на всех этажах власти... WADA тихонько "курит в сторонке" - основного "кормильца" нельзя критиковать....
  10. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:19
    Вся нынешняя предвыборная борьба, в США - сплошной допинг, по всем направлениям и на всех этажах власти... WADA тихонько "курит в сторонке" - основного "кормильца" нельзя критиковать.... А относительно Трампа - не стоит тешить себя иллюзиями... Он не предсказуем и "тёмен", как вся надвигающаяся новая формация "управленцев мира"... А "самоходный дед" - из старой формации, воспитанный на чувстве "здорово американской бздиловатости" уважаемым товарищами А.А. Громыко, Л.И. Брежневым со товарищи...