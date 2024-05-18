Трамп потребовал взять пробы на допинг у Байдена перед предстоящими дебатами

Бывший президент США и действующий кандидат на пост главы государства Дональд Трамп потребовал перед началом дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом взять у последнего пробы на допинг. Трамп считает, что Байден может выйти на дебаты под действием специальных стимулирующих препаратов.Хотя Трамп не сильно моложе Байдена – ему 77 лет, а действующему президенту 81 год, он находится в куда лучшей физической и интеллектуальной форме, чем нынешний глава Белого дома. Байден не раз попадал в различные конфузные ситуации.На этом основании Трамп считает, что Байдена не выпустят на дебаты без применения сильнодействующих препаратов. Главе Белого дома могут дать препараты для стимулирования умственной активности, чтобы он не скомпрометировал себя разными сомнительными высказываниями во время дебатов.По мнению Трампа, выступление на дебатах под допингом не является честным ходом. Следовательно, у Байдена надо взять пробы на употребление препаратов. Впрочем, маловероятно, что Белый дом согласится на такое развитие событий.Но если американская администрация откажет Трампу в его просьбе, то последний получит лишний козырь в свою пользу, так как покажет американскому обществу, что власти опасаются проверить Байдена на употребление препаратов.

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