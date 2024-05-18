Украинское командование негативно отреагировало на публикацию в немецкой прессе об утрате ВСУ контроля над Работино

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Украинское командование негативно отреагировало на публикацию в немецкой прессе об утрате ВСУ контроля над Работино

Украинские элиты с негодованием отреагировали на публикацию немецкого репортёра Ю.Рёпке по ситуации в Запорожской области. В своём материале Рёпке признаёт тот факт, что украинские войска утратили контроль над главным завоеванием прошлогоднего контрнаступления – населённым пунктом Работино.

Отмечается, что ВСУ потеряли контроль над Работино, с потерями откатившись севернее – в сторону Орехова.

Информацию о потере ВСУ контроля над Работино публикует и ряд украинских СМИ. Правда, в этом случае они стараются писать о том, будто бы Работино «осталось в серой зоне».

И только украинское командование, продолжая лгать соотечественникам и западным спонсорам, пытается заявлять о «продолжающемся контроле над Работино со стороны вооружённых сил Украины». Мало того, в командовании ВСУ резко критикуют западных журналистов за то, что те пишут об утрате украинской армией контроля над Работино. Видите ли, это бьёт по боевому духу украинской армии и украинского общества в целом. По такой логике получается, что боевой дух на Украине основывается исключительно на лжи, транслируемой командованием и политическим руководством.

Ранее в западной прессе вышел материал, в котором говорится, что с начала апреля 2024 года российские войска взяли под контроль больше территории, чем смогли отвоевать ВСУ в ходе прошлогоднего контрнаступления. Косвенно, это ещё и отсылка к тому, что десятки миллиардов долларов, которые США и НАТО потратили на Украину, фактически ушли впустую.
10 комментариев
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  1. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 12:58
    Рёпке получит по репке. winked А бандерва получит по мордам, за не выполнение хозяйского заказа и потраченные впустую деньги .
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -6
    Сегодня, 13:03
    Спор по нескольким дворам на северной околице Работино вызывает мировой скандал. Самая дорогая недвижимость в виде руин.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +6
      Сегодня, 13:07
      Ага, а немцы и советская армия устроили самое крупное танковое сражение за Прохоровку. Наполеон и Кутузов за деревеньки Бородино сражение устроили. Сражаются не за домики и деревни, а с армиями и укрепрайонами, но до вас такое не доходит
      1. Paul Zewike Звание
        Paul Zewike
        +5
        Сегодня, 13:12
        Ту до многих это не доходит. Мантру про поселки постоянно ноют.
      2. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        -8
        Сегодня, 13:17
        Какие глубокие исторические познания. Хватит на тысячи плакатов и баннеров.
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 13:19
          Если нечего ответить по факту, то зачем тогда писать?
          1. Прокоп_Свинин Звание
            Прокоп_Свинин
            -7
            Сегодня, 13:20
            Если факт - сопля на ветру, то лучше от него уклониться.
            1. 72jora72 Звание
              72jora72
              +3
              Сегодня, 13:55
              Если факт - сопля на ветру, то лучше от него уклониться.
              Желудь будете, из под Работино??
  3. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 13:19
    этот плацдарм не удержать.надо тикать за Днепр.пока мосты стоят.
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 13:24
    Единственная деревня, которую им удалось взять во время своего нелепого летнего контрнаступления, только что была потеряна, ее руины лежали в руинах.