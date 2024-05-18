Украинское командование негативно отреагировало на публикацию в немецкой прессе об утрате ВСУ контроля над Работино
Украинские элиты с негодованием отреагировали на публикацию немецкого репортёра Ю.Рёпке по ситуации в Запорожской области. В своём материале Рёпке признаёт тот факт, что украинские войска утратили контроль над главным завоеванием прошлогоднего контрнаступления – населённым пунктом Работино.
Отмечается, что ВСУ потеряли контроль над Работино, с потерями откатившись севернее – в сторону Орехова.
Информацию о потере ВСУ контроля над Работино публикует и ряд украинских СМИ. Правда, в этом случае они стараются писать о том, будто бы Работино «осталось в серой зоне».
И только украинское командование, продолжая лгать соотечественникам и западным спонсорам, пытается заявлять о «продолжающемся контроле над Работино со стороны вооружённых сил Украины». Мало того, в командовании ВСУ резко критикуют западных журналистов за то, что те пишут об утрате украинской армией контроля над Работино. Видите ли, это бьёт по боевому духу украинской армии и украинского общества в целом. По такой логике получается, что боевой дух на Украине основывается исключительно на лжи, транслируемой командованием и политическим руководством.
Ранее в западной прессе вышел материал, в котором говорится, что с начала апреля 2024 года российские войска взяли под контроль больше территории, чем смогли отвоевать ВСУ в ходе прошлогоднего контрнаступления. Косвенно, это ещё и отсылка к тому, что десятки миллиардов долларов, которые США и НАТО потратили на Украину, фактически ушли впустую.
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