В Новой Каледонии продолжает расти число жертв массовых беспорядков

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В Новой Каледонии продолжает расти число жертв массовых беспорядков

Продолжаются столкновения между французскими правоохранителями и протестующими Новой Каледонии. При этом полиция зачастую не одерживает верх в таких стычках.

Так, протестующие, отстаивающие права населения этой заморской территории Франции в Тихом океане, катаются по улицам столицы Новой Каледонии, размахивая отнятым у правоохранителей оружием. События разворачиваются так, что местные силы правопорядка уже не справляются самостоятельно с ситуацией, поэтому Париж отправил на главный остров одноименного архипелага вооруженные подкрепления.

Как сообщает телеканал BFMTV, в это время в Новой Каледонии продолжает расти число жертв массовых беспорядков. С начала недели оно уже выросло до шести. Последним в ходе перестрелки погиб мужчина.

Речь идет о шестом погибшем с начала беспорядков

- уточняет СМИ.

Еще двое местных жителей было ранено. Согласно информации агентства AFP, один из них является сыном погибшего мужчины. Он вместе с отцом пытался пройти по улице, перегороженной баррикадой.

Ранее французский комиссар архипелага Новая Каледония Луи Ле Франк заявил, что часть его территории вышла из-под контроля властей.


Стоит отметить, что протестующие из числа канаков – местного коренного народа островов – пока не выступают за полную политическую независимости от Франции. Они лишь требуют большей экономической самостоятельности Новой Каледонии. Дело в том, что ее недра содержат большое количество полезных ископаемых. Особенно ценными здесь являются крупные залежи никелевой руды.
13 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -2
    Сегодня, 13:05
    Неужели и там Франции наваляют?За Францию как то неудобно становится. Даже стыдно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 13:11
      А чего переживать за френчей? Каков у них президент, так к ним и будут относиться. Сложно согласится с нормальностью тех, кем правит геронтофил, петух и трындобол.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 13:12
        Ну да.За Макрона переживать поздно.С его то "женой".
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 13:19
      Цитата: OrangeBigg
      Неужели и там Франции наваляют?

      Макрон зубами будет держаться за Новую Каледонию. На острове от 15% до 25% (по разным оценкам) мировых запасов никеля, есть из-за чего суетиться. Не говоря уже о личных амбициях этого боевого петушка.
  2. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 13:08
    ещё один фю рер в лице макрона. кто ещё?
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 13:09
    Надо наверно подкинуть помощи мал-мала патриотам Каледонии (жратвы в консервах, калашей с патронами, ПЗРК, ПТУРы и т.д.) Само собой в тихушку, без публичности.
    Ну а как? Надо помогать стремящимся к независимости от Европы....
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Nexcom
      Надо наверно подкинуть помощи мал-мала патриотам Каледонии

      Да надо, писал уже в другой теме, Вагнера туда надо, но кто же его воскресит.
  4. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 13:13
    Цитата: Nexcom
    Надо наверно подкинуть помощи мал-мала патриотам Каледонии (жратвы в консервах, калашей с патронами, ПЗРК, ПТУРы и т.д.) Само собой в тихушку, без публичности.
    Ну а как? Надо помогать стремящимся к независимости от Европы....

    Там же есть джавелины и польские мины.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:15
      Оружия и боеприпасов много не бывает (с) yes
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 13:50
    Канакам стоит вспомнить кто они есть и что их соплеменники были гордым свободным народом...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:56
    Ново- Каледонских бандитов( у кого в руках оружие)надо срочно организовать и направить их энергию в правильное русло.Пока идёт процесс грабь награбленное,но не устраняется причина этого.
  7. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 14:09
    Цитата: OrangeBigg
    Неужели и там Франции наваляют?За Францию как то неудобно становится. Даже стыдно.

    Стыдно голого гонять на площади во время парада, а за этих петухов не переживай. Стыдно...
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:19
    Нам надо поддержать канаков. Борьба за независимость это святое дело. Это по большому как пример Куба.
    И потом где Новая Каледония и где Франция? И почему канакам нельзя добывать полезные ископаемые и продавать самим, в том числе той же Франции. yes