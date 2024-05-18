В Новой Каледонии продолжает расти число жертв массовых беспорядков
Продолжаются столкновения между французскими правоохранителями и протестующими Новой Каледонии. При этом полиция зачастую не одерживает верх в таких стычках.
Так, протестующие, отстаивающие права населения этой заморской территории Франции в Тихом океане, катаются по улицам столицы Новой Каледонии, размахивая отнятым у правоохранителей оружием. События разворачиваются так, что местные силы правопорядка уже не справляются самостоятельно с ситуацией, поэтому Париж отправил на главный остров одноименного архипелага вооруженные подкрепления.
Как сообщает телеканал BFMTV, в это время в Новой Каледонии продолжает расти число жертв массовых беспорядков. С начала недели оно уже выросло до шести. Последним в ходе перестрелки погиб мужчина.
- уточняет СМИ.
Еще двое местных жителей было ранено. Согласно информации агентства AFP, один из них является сыном погибшего мужчины. Он вместе с отцом пытался пройти по улице, перегороженной баррикадой.
Ранее французский комиссар архипелага Новая Каледония Луи Ле Франк заявил, что часть его территории вышла из-под контроля властей.
Стоит отметить, что протестующие из числа канаков – местного коренного народа островов – пока не выступают за полную политическую независимости от Франции. Они лишь требуют большей экономической самостоятельности Новой Каледонии. Дело в том, что ее недра содержат большое количество полезных ископаемых. Особенно ценными здесь являются крупные залежи никелевой руды.
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