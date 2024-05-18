Как из союзных, так и из наших источников видно, что в наибольшей степени под угрозой таких вмешательств и прямых действий находится Польша, Литва, Латвия, Эстония, немного Финляндия

Подогреваемая политиками и журналистами русофобия в некоторых западных странах достигла нового пика фактически на грани абсурда. Жители ряда европейских государств искренне видят «руку Москвы» практически во всех бедах и катастрофах, в том числе явно стихийного характера, происходящих в их странах.В последние несколько дней в Польше фиксируется рост количества крупных пожаров как природного, так и техногенного характера, пишет польское издание «Речь Посполита» (Rzeczpospolita).Сначала загорелась незаконная свалка отходов в Семяновице-Сленске, пожар охватил площадь более пяти тысяч квадратных метров, столб дыма был виден с расстояния в несколько десятков километров. В ночь с субботы на воскресенье почти полностью сгорел зал торгового центра Park Handlowy Marywilska в Варшаве, огонь вспыхнул ночью сразу в нескольких местах ТЦ. Следователи не исключили умышленную версию поджога.В воскресенье произошел пожар на свалке в варшавских Топорках и в Национальном парке Кампино. В понедельник загорелось автобусное депо в Бытоме, в результате сгорело 10 автобусов, а на следующий день, во время церемонии вручения выпускных аттестатов зрелости, пожар возник в школе в Гродзиск-Мазовецком.Комментируя эти события, премьер-министр Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что у него нет оснований полагать, что какой-либо из этих пожаров был результатом действий внешних сил, но это никоим образом не снижает угрозы саботажа и диверсии. Туск также сообщил, что «в последние несколько недель, в том числе благодаря сотрудничеству с союзниками, польское государство сорвало готовящиеся попытки прямых действий, в том числе саботажа и попытки поджогов». При этом глава кабмина, ссылаясь на данные западной разведки, подчеркнул, что Россия может проводить диверсионные и саботажные атаки, направленные на инфраструктуру стран НАТО.— заявил Туск.О том, что некоторые пожары могут быть следствием диверсий российских и белорусских спецслужб, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера. Он назвал это элементом когнитивной войны, которую якобы ведут Москва и Минск в отношении недружественных соседних европейских государств. Севера отметил, что достаточно всего двух подтвержденных случаев причастности иностранных спецслужб к поджогам, чтобы BBN рассматривало «каждый пожар как потенциальный элемент диверсий».На фоне этих заявлений властей польское исследовательское агентство SW Research провело опрос среди жителей страны на предмет того, могут ли, по их мнению, пожары в Польше быть результатом действий, проводимых или вдохновленных российской или белорусской разведкой. Однозначно «да» на этот вопрос дали ответ 42,8% респондентов. Не согласны с такой версией только 23,7% опрошенных.Почти половина (45%) людей старше 50 лет и такой же процент респондентов с высшим образованием считают, что недавние пожары в стране могли быть результатом действий российской или белорусской разведки. То же самое указывает каждый второй опрошенный с доходом выше 7000 злотых (более 150 000 рублей) и немного меньше (48%) людей из городов с населением от 100 до 199 тыс. жителей.Опрос проводился среди пользователей онлайн-панели SW Panel старше 18 лет с 14 по 15 мая 2024 года. Выборка была сгенерирована случайным образом с учетом социально-демографических показателей.Невозможно удержаться, чтобы не представить, как под покровом ночи Петров и Боширов в сопровождении белорусских секретных агентов пробираются на очередную польскую свалку, дабы поджечь ее и тем самым нанести непоправимый ущерб НАТО…