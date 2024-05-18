Результаты опроса: почти половина поляков считают, что за пожарами в стране стоят спецслужбы РФ и РБ

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Результаты опроса: почти половина поляков считают, что за пожарами в стране стоят спецслужбы РФ и РБ

Подогреваемая политиками и журналистами русофобия в некоторых западных странах достигла нового пика фактически на грани абсурда. Жители ряда европейских государств искренне видят «руку Москвы» практически во всех бедах и катастрофах, в том числе явно стихийного характера, происходящих в их странах.

В последние несколько дней в Польше фиксируется рост количества крупных пожаров как природного, так и техногенного характера, пишет польское издание «Речь Посполита» (Rzeczpospolita).



Сначала загорелась незаконная свалка отходов в Семяновице-Сленске, пожар охватил площадь более пяти тысяч квадратных метров, столб дыма был виден с расстояния в несколько десятков километров. В ночь с субботы на воскресенье почти полностью сгорел зал торгового центра Park Handlowy Marywilska в Варшаве, огонь вспыхнул ночью сразу в нескольких местах ТЦ. Следователи не исключили умышленную версию поджога.



В воскресенье произошел пожар на свалке в варшавских Топорках и в Национальном парке Кампино. В понедельник загорелось автобусное депо в Бытоме, в результате сгорело 10 автобусов, а на следующий день, во время церемонии вручения выпускных аттестатов зрелости, пожар возник в школе в Гродзиск-Мазовецком.

Комментируя эти события, премьер-министр Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что у него нет оснований полагать, что какой-либо из этих пожаров был результатом действий внешних сил, но это никоим образом не снижает угрозы саботажа и диверсии. Туск также сообщил, что «в последние несколько недель, в том числе благодаря сотрудничеству с союзниками, польское государство сорвало готовящиеся попытки прямых действий, в том числе саботажа и попытки поджогов». При этом глава кабмина, ссылаясь на данные западной разведки, подчеркнул, что Россия может проводить диверсионные и саботажные атаки, направленные на инфраструктуру стран НАТО.

Как из союзных, так и из наших источников видно, что в наибольшей степени под угрозой таких вмешательств и прямых действий находится Польша, Литва, Латвия, Эстония, немного Финляндия

— заявил Туск.



О том, что некоторые пожары могут быть следствием диверсий российских и белорусских спецслужб, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера. Он назвал это элементом когнитивной войны, которую якобы ведут Москва и Минск в отношении недружественных соседних европейских государств. Севера отметил, что достаточно всего двух подтвержденных случаев причастности иностранных спецслужб к поджогам, чтобы BBN рассматривало «каждый пожар как потенциальный элемент диверсий».

На фоне этих заявлений властей польское исследовательское агентство SW Research провело опрос среди жителей страны на предмет того, могут ли, по их мнению, пожары в Польше быть результатом действий, проводимых или вдохновленных российской или белорусской разведкой. Однозначно «да» на этот вопрос дали ответ 42,8% респондентов. Не согласны с такой версией только 23,7% опрошенных.



Почти половина (45%) людей старше 50 лет и такой же процент респондентов с высшим образованием считают, что недавние пожары в стране могли быть результатом действий российской или белорусской разведки. То же самое указывает каждый второй опрошенный с доходом выше 7000 злотых (более 150 000 рублей) и немного меньше (48%) людей из городов с населением от 100 до 199 тыс. жителей.

Опрос проводился среди пользователей онлайн-панели SW Panel старше 18 лет с 14 по 15 мая 2024 года. Выборка была сгенерирована случайным образом с учетом социально-демографических показателей.



Невозможно удержаться, чтобы не представить, как под покровом ночи Петров и Боширов в сопровождении белорусских секретных агентов пробираются на очередную польскую свалку, дабы поджечь ее и тем самым нанести непоправимый ущерб НАТО…

27 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 13:34
    Если мы начнём искать повод в том чтобы обвинить Польшу в весенних паводках, морозах и пожарах на склад торговых сетей, поляки с нами не расплатятся по понесённым убыткам до конца своих дней. crying
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -1
      Сегодня, 13:43
      А у нас во всех бедах видят "руку Вашингтона". Даже собственных взяточников считают иностранными агентами.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 14:01
        А у нас во всех бедах видят "руку Вашингтона". Даже собственных взяточников считают иностранными агентами.

        Ну значит претензии и иски мы будет выставлять соответчикам - Польше и США. Имеем право. yes
    2. U-58 Звание
      U-58
      +1
      Сегодня, 13:50
      Да, я тоже хочу обвинить Польшу. Ваш одеколон "WARS" на сегодня имеет совсем иной и более слабый аромат, чем в 1985-м году.
      А название вы не сменили. Тем самым нарушили мои права потребителя.
      Компенсацию мне!
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 13:35
    Читал воспоминания одного нашего ветерана, как в Берлине из очереди за едой для гражданского населения нашей армейской кухни, вдруг, одна женщина подошла к нашему солдату и начала его разглядывать сзади, спереди. Потом попросила снять каску и провела рукой по голове... Короче, потом переводчик рассказал, что она искала хвост, рога и копыта у нашего воина. Ведь их пропаганда твердила круглосуточно, что наши бойцы "черти" из ада. Смешно и грустно одновременно. До чего можно довести человека пропагандой. Так и здесь, ляхи уже наверное переплюнули майданутых укров.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -2
      Сегодня, 13:42
      Ветеран, по всей видимости, был мастер сочинять байки :)
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 13:44
        Вам, видимо видней: "Жираф большой, ему видней!".
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          -2
          Сегодня, 13:51
          Просто в тех местах университеты появились лет на 700 раньше, чем у нас. А 8-ми классное образование было обязательным еще в конце 19 века. Поэтому и сержантский (унтер-офицерский) состав по уровню подготовки был на голову выше, чем в РККА, вполне успешно заменяя младших офицеров.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 13:54
            А вы считаете, что университеты спасут или спасают от бездушия и малодушия? А по вашему образовательная система на Украине была чем то хуже той же Германии? Коллега, пропаганда и психо системы воздействия на массы не видит в жертвах разницы в образовании.
            1. invisible_man Звание
              invisible_man
              -1
              Сегодня, 13:56
              Я считаю, что возможности пропаганды не безграничны и более-менее образованные люди хвост у себе подобных "homo sapiens" искать не будут :)
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 13:58
                "Белое братство" вам в помощь и подсказку. И лишь малая толика таких же жертв геббельсовой системы.
                1. invisible_man Звание
                  invisible_man
                  -2
                  Сегодня, 13:59
                  Адепты "Белого братства" обыскивали людей на предмет хвостов?
                  1. Фаталист Звание
                    Фаталист
                    +3
                    Сегодня, 14:01
                    Вы реально глупы или притворяетесь? Этим адептам прикажи, обыщут. Одураченные люди_ это инструмент. И как то плавно вы ушли со своего козыря об "университетах".
                    1. invisible_man Звание
                      invisible_man
                      -2
                      Сегодня, 14:05
                      Дурачить тоже можно до определенного предела. Я ни разу не читал и не слышал, чтобы в последние 200 лет жители Европы пытались реально (как женщина из байки вашего ветерана) найти у кого-нибудь рога и хвосты.
              2. кредо Звание
                кредо
                +1
                Сегодня, 14:11
                Я считаю, что возможности пропаганды не безграничны и более-менее образованные люди хвост у себе подобных "homo sapiens" искать не будут :)

                Кстати, раз уж речь зашла о хвосте, то следовало бы знать, что наличие у каждого из нас копчика является рудиментом (органа, который в ходе эволюции утратил свое функциональное значение) хвоста.
                Такими же рудиментами являются зубы мудрости, ушные мышцы, аппендикс (червеобразный отросток), третье веко (эпикантус), но не все об этом знаю и помнят, поэтому наличие в Германии ещё со средних времён университетов, не является доказательством того, что все граждане данной страны получали высшее или более низшее образование повсеместно, хорошо учились и изучали такие анатомические и медицинские премудрости. hi
    2. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 13:51
      Вот вы историю вообще не рассказали. Ладно разглядывала(не поверю), скорее всего пыталась нащупать хвост! И он как и у любого mana оказался спереди, а не сзади. laughing
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 13:57
        Коллега, мне как то фиолетово от того верите иль нет. laughing
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 13:36
    Европа тупеет и вырождается на глазах. Думать разучились, только жрать и с.... Перепахивать "цветущий сад" нужно, да некому
  4. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 13:42
    Сначала загорелась незаконная свалка отходов в Семяновице-Сленске, пожар охватил площадь более пяти тысяч квадратных метров, столб дыма был виден с расстояния в несколько десятков километров.


    Ну конечно. Русским диверсантам кроме как незаконную свалку в Польше и поджечь нечего wassat
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Бывший солдат
      Ну конечно. Русским диверсантам кроме как незаконную свалку в Польше и поджечь нечего

      Незаконные свалки - самые стратегические объекты. НАТО будет нанесен невосполнимый урон. laughing
  5. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 13:45
    За пожарами в стране-Польше стоит раздолбайство панов и паночек, не нужно перекладывать ваши пожары на наши спецслужбы. Если Мы Наши Пожары обозначим действиями каких-то подразделений Польши, вы замучитесь у нас лес садить всей страной. А ещё травку в степи...
  6. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 13:46
    С одной стороны, очень лестно читать про такие гипотезы, ибо гордость за своих "шпионов".
    С другой- изумляюсь галаве BBN. Ну он-то профессионал и прекрасно знает, в период, когда страна ведет боевые действия, у нее не может быть лишних агнетов, тем более, для поджогов свалки и магазина. Да это детский лепет, расчитанный на тупого европейского обывателя.
    Либо... запущена долговременная провокация с целью обвинения РФ и РБ.
  7. Амвросий Звание
    Амвросий
    0
    Сегодня, 13:53
    "У страха глаза велики"
  8. vik669 Звание
    vik669
    +1
    Сегодня, 13:54
    "Находится Польша, Литва, Латвия, Эстония, немного Финляндия" - это что перечень европейских шавок особо рьяно ищущих приключения на свою .опу так спички детям не игрушки!
  9. orionvitt Звание
    orionvitt
    0
    Сегодня, 14:10
    Понятно в России возросло количество случаев саботажа на железных дорогах и пожаров. Но западные и украинские спецслужбы и не скрывают, что вербуют исполнителей среди граждан РФ, так сказать "за долю малую". Но Польша то куда лезет?
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:11
    Ситуация в Польше такая. Одни недовольны что слабо воздействуют на Россию и Белоруссию. Другие не хотят войны с Россией и Белоруссией и хотят жить мирно со всеми и в достатке. Но и те и другие поджигают и тех и других, что бы досадить воинствующих или напугать миролюбивых. Если бы Россия захотела то она давно бы спалила Польшу. А так она наблюдает как они сами жгут себя. bully
  11. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 14:23
    Только вот жаль что это не правда, а поджечь что то польское это правое дело.