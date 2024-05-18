«Колонизаторы делали всё, чтобы доминировать над нами»: Эрдоган в очередной раз раскритиковал Запад

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«Колонизаторы делали всё, чтобы доминировать над нами»: Эрдоган в очередной раз раскритиковал Запад

«Коллективный Запад» снова подвергся резкой критике со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава турецкого государства отметил, что западные страны, хотя позволяют себе рассуждать о правах человека, сами неоднократно нарушали их по всему миру.

В качестве примера Эрдоган привел историю многих африканских государств. На протяжении столетий Запад совершал многочисленные преступления против народов Африканского континента – от работорговли до расхищения природных богатств, от жестокого подавления любых протестных выступлений до физического устранения неугодных политических лидеров уже в постколониальную эпоху.



Колонизаторы, считавшие каплю нефти более драгоценной, чем капля крови, прибегали ко всем средствам, чтобы доминировать над ними

- заявил Эрдоган.

Таким образом, турецкий президент открыто заявил, что «коллективный Запад» всегда ставил свою собственную выгоду исключительно на первое место. Ради этой выгоды он был готов уничтожать сотни тысяч и миллионы людей, разрушать их среду обитания, выкачивать природные ресурсы.

Так продолжается и по сей день, если вспомнить многочисленные конфликты в различных уголках планеты, инспирированные западными державами. Собственно, сейчас мы видим это и на примере украинского конфликта, который является одним из наиболее наглядных примеров того, на что готов пойти Запад, чтобы удовлетворить свои геополитические или экономические интересы.
10 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 13:46
    Раджеп, дорогой, мы это всё знаем. Ну и ? Какие предложения? Шаги, действия?)
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Фаталист
      Какие предложения? Шаги, действия?)

      Турецкие корабли идут к Кипру, отключают транспондеры, заходят в Израиль.
      Когда выходят из портов Израиля - делают все то же самое, только наоборот. hi
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:17
      Раджеп, дорогой, мы это всё знаем. Ну и ? Какие предложения? Шаги, действия?)

      Не знаю на какие шаги он предполагает пойти, но вот в ответ тот же Запад может ему припомнить Османскую империю, которая охватывала ни только часть юга Европы и Ближний Восток, но и север Африки.
      У всех рыльце в пушку и если уж он заденет за живое англосаксов и их европейских вассалов не ровен час они в одностороннем порядке провозгласят независимость курдов и организуют очередной госпереворот против Эрдогана.
      С них станется.
  2. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 13:49
    Цитата: Фаталист
    Раджеп, дорогой, мы это всё знаем. Ну и ? Какие предложения? Шаги, действия?)

    "Говорить" это не мешки ворочать... angry
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +4
    Сегодня, 13:49
    При этом в Евросоюз вступить султан как минимум не против. Как и украине помочь.
    от работорговли до расхищения природных богатств
    А турки испокон веков только рассаду выращивали да кошек гладили?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:53
    Эрдоган за это " страшно " отомстил западу ( ЕС) продав на 3,1 млрд $ нефти и нефтепродуктов из России, запад крайне возмущён таким турецким коварством.
  5. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 13:59
    «Колонизаторы делали всё, чтобы доминировать над нами»: - сказал Эрдоган и пошел дальше обниматься с этим самым Западом. Видимо турок любит,когда над ним доминируют. А вот равноправные отношения с Россией, его как-то не интересуют. Все они любят и понимают только силу. Ну и деньги конечно.
  6. Maxim G Звание
    Maxim G
    0
    Сегодня, 14:13
    Выйди из западного НАТО, делов то.
  7. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 14:14
    Османы жуть как не любили доминировать, колонизировать, в рабство обращать. Кому как не Эрдогану продолжить дело совести и очищения.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:26
    Может не стоило у турков по итогам и первой мировой Палестину отбирать?