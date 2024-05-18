«Колонизаторы делали всё, чтобы доминировать над нами»: Эрдоган в очередной раз раскритиковал Запад
«Коллективный Запад» снова подвергся резкой критике со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава турецкого государства отметил, что западные страны, хотя позволяют себе рассуждать о правах человека, сами неоднократно нарушали их по всему миру.
В качестве примера Эрдоган привел историю многих африканских государств. На протяжении столетий Запад совершал многочисленные преступления против народов Африканского континента – от работорговли до расхищения природных богатств, от жестокого подавления любых протестных выступлений до физического устранения неугодных политических лидеров уже в постколониальную эпоху.
- заявил Эрдоган.
Таким образом, турецкий президент открыто заявил, что «коллективный Запад» всегда ставил свою собственную выгоду исключительно на первое место. Ради этой выгоды он был готов уничтожать сотни тысяч и миллионы людей, разрушать их среду обитания, выкачивать природные ресурсы.
Так продолжается и по сей день, если вспомнить многочисленные конфликты в различных уголках планеты, инспирированные западными державами. Собственно, сейчас мы видим это и на примере украинского конфликта, который является одним из наиболее наглядных примеров того, на что готов пойти Запад, чтобы удовлетворить свои геополитические или экономические интересы.
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